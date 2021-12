Pourquoi le fait que certaines personnes puissent vivre jusqu'à plus de 100 ans reste un mystère scientifique ?

Richard Faragher et Nir Barzilai

The Conversation*

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hideko Arima célébrant son 101e anniversaire dans son petit bar à Tokyo

Un homme de 35 ans n'a que 1,5 % de chances de mourir dans les dix prochaines années ; le même homme à 75 ans a 45 % de chances de mourir avant son 85e anniversaire.

Il est clair que le vieillissement est mauvais pour la santé. Mais si nous regardons le bon côté des choses, nous avons fait de grands progrès dans la compréhension des mécanismes fondamentaux qui contrôlent le vieillissement et les maladies liées à l'âge.

Lire aussi sur BBC Afrique :

Plusieurs processus biologiques étroitement liés, parfois appelés "caractéristiques du vieillissement", notamment notre approvisionnement en cellules souches et la communication entre les cellules, agissent pour nous maintenir en bonne santé pendant la première partie de notre vie. Les problèmes surviennent lorsqu'ils commencent à tomber en panne.

Des essais cliniques sont actuellement en cours pour voir si le fait de cibler certaines de ces caractéristiques peut contribuer à améliorer des pathologies liées à l'âge telles que l'insuffisance rénale diabétique, certains aspects de la fonction immunitaire et la fibrose pulmonaire, entre autres. Jusqu'à présent, tout va bien.

Mais malheureusement, de grandes questions restent sans réponse dans la biologie du vieillissement.

Pour évaluer ce qu'ils sont et comment y remédier, l'American Federation for Aging Research (AFAR), une organisation caritative, a récemment organisé une série de réunions avec des scientifiques et des cliniciens de premier plan dans ce domaine.

Les experts s'accordent à dire qu'il est essentiel de comprendre les particularités de la biologie des humains qui vivent plus d'un siècle.

Les centenaires représentent moins de 0,02 % de la population britannique, mais ils ont dépassé de près de 50 ans l'espérance de vie de leurs pairs (les bébés nés dans les années 1920 avaient une espérance de vie moyenne de moins de 55 ans). Comment y sont-ils parvenus ?

Les enfants de centenaires sont en meilleure santé

Nous savons que les centenaires vivent si longtemps parce qu'ils ont une santé exceptionnelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les petits chiens ont tendance à vivre plus longtemps que les grands

Ils sont en bonne santé pendant environ 30 ans de plus que la plupart des gens normaux, et lorsqu'ils tombent finalement malades, ils ne le sont que pour une très courte période.

Cette "compression de la morbidité" est évidemment bonne pour eux, mais elle profite aussi à la société dans son ensemble.

Aux États-Unis, les coûts des soins de santé d'une personne âgée de 100 ans ou plus au cours de ses deux dernières années de vie représentent environ un tiers de ceux d'une personne qui meurt à 70 ans (une période où la plupart des centenaires n'ont même pas besoin de consulter un médecin).

Les enfants de centenaires sont également en bien meilleure santé que la moyenne, ce qui indique qu'ils héritent d'un élément bénéfique de leurs parents. Mais est-ce génétique ou lié à l'environnement ?

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Calvin Fortuin,haltérophile à 80 ans

Les centenaires ne sont pas toujours soucieux de leur santé

Les centenaires sont-ils le modèle d'un mode de vie sain ?

Dans la population générale, surveiller son poids, ne pas fumer, boire modérément et manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour peut augmenter l'espérance de vie de 14 ans par rapport à une personne qui ne fait rien de tout cela.

Cette différence est plus importante que celle observée entre les personnes vivant dans les zones les plus et les moins défavorisées du Royaume-Uni, de sorte qu'intuitivement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle joue un rôle lorsqu'il s'agit de vivre plus d'un siècle.

Mais étonnamment, ce n'est pas forcément le cas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Existe-t-il des facteurs génétiques particuliers qui expliquent pourquoi certaines personnes vivent plus de 100 ans ?

Une étude a révélé qu'environ 60 % des juifs ashkénazes de plus de 100 ans ont beaucoup fumé pendant la majeure partie de leur vie, que la moitié d'entre eux sont en surpoids pendant la même période, que moins de la moitié font fréquemment de l'exercice et que moins de 3 % sont végétariens.

Les enfants des personnes vivant 100 ans ou plus ne semblent pas non plus faire plus attention à leur santé que la population générale.

Cependant, par rapport à leurs pairs qui consomment le même type d'aliments et ont le même niveau de richesse et de poids corporel, les centenaires ont un taux de prévalence des maladies cardiovasculaires deux fois moins élevé.

Il y a quelque chose d'inné et d'exceptionnel chez ces personnes.

Le grand secret

Cela pourrait-il être dû à une génétique particulière ? Si c'est le cas, il y a deux façons de procéder.

Les centenaires pourraient être porteurs de variantes génétiques inhabituelles qui prolongent la vie ou, à l'inverse, ils pourraient être dépourvus de variantes plus courantes qui provoquent des maladies et des troubles à un âge avancé.

Plusieurs études, dont nos propres travaux, ont montré que les centenaires présentent autant de mauvaises variantes génétiques que la population générale.

Certains sont même porteurs de deux copies du plus grand gène de risque commun connu pour la maladie d'Alzheimer (APOE4), sans pour autant être atteints de la maladie.

Ainsi, une hypothèse de travail plausible est que les centenaires présentent des variations génétiques bénéfiques et rares plutôt que de manquer de celles qui causent des désavantages. Les meilleures données disponibles confirment cette hypothèse.

Crédit photo, Getty Images

Plus de 60 % des centenaires présentent des modifications génétiques qui altèrent les gènes qui régulent la croissance au début de la vie.

Cela implique que ces personnes sont des exemples humains d'un type d'extension de la vie observé chez d'autres espèces.

Hormone de croissance

La plupart des gens savent que les petits chiens ont tendance à vivre plus longtemps que les grands, mais peu de gens croient qu'il s'agit d'un phénomène répandu dans tout le règne animal.

Les poneys peuvent vivre plus longtemps que les chevaux et de nombreuses souris de laboratoire présentant des mutations naines vivent plus longtemps que leurs congénères plus grandes.

L'une des causes possibles de ce phénomène est la réduction des niveaux d'une hormone de croissance appelée IGF-1, bien que les centenaires humains ne soient pas nécessairement plus petits que le reste d'entre nous.

Il est évident que l'hormone de croissance est nécessaire plus tôt dans la vie, mais il est de plus en plus évident que des niveaux élevés d'IGF-1 à l'âge adulte ou à un âge avancé sont associés à une augmentation des maladies dans la vieillesse.

Les mécanismes détaillés qui sous-tendent ce phénomène restent une question ouverte, mais même parmi les centenaires, les femmes dont le taux d'hormone de croissance est plus faible vivent plus longtemps que celles dont le taux est plus élevé. Ils ont également une meilleure fonction cognitive et musculaire.

Toutefois, cela ne règle pas la question. Les centenaires sont également différents du reste d'entre nous à d'autres égards. Par exemple, ils ont tendance à avoir un bon taux de cholestérol, ce qui suggère qu'il peut y avoir plusieurs raisons à leur longévité.

En fin de compte, les centenaires sont des "expériences naturelles" qui nous montrent qu'il est possible de vivre en excellente santé même si l'on vous a transmis des gènes pas très bons ou même si vous choisissez de ne pas prêter attention aux messages relatifs à la santé. L'important est d'avoir des mutations rares et désormais peu comprises.

Comprendre exactement comment cela fonctionne devrait permettre aux scientifiques de mettre au point de nouveaux médicaments ou des interventions sur les processus biologiques dans les bons tissus au bon moment.

Si cela devient une réalité, nous serons peut-être plus nombreux à pouvoir entrer dans le siècle prochain.

Mais, en attendant, n'écoutez pas les conseils d'une personne de 100 ans sur les modes de vie sains.