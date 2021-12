Neuropsychologie : comment avoir des enfants modifie le cerveau des femmes

La Rédaction

BBC Mundo

il y a 29 minutes

Nous savons tous que le corps d'une femme subit de nombreux changements physiques pendant la grossesse et après l'accouchement. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le fait d'avoir un enfant modifie également la structure du cerveau.

Il a même été constaté que les parents non enceintes développent des changements dans leur cerveau du fait qu'ils s'occupent de leurs enfants.

C'est ce qu'a révélé une enquête menée par Melissa Hogenboom, journaliste scientifique de la BBC, qui a interrogé un groupe d'experts qui se consacrent à l'étude de l'impact des enfants sur le cerveau.

"Les changements radicaux des niveaux d'hormones pendant la grossesse influencent le cerveau de la femme, le préparant à la maternité", explique Pilyoung Kim, professeur de psychologie à l'université de Denver aux États-Unis.

"Nous avons découvert que pendant les premiers mois de la période postnatale, le cerveau des mères s'agrandit", dit-elle.

Cela semble contredire directement la perception courante du "cerveau de la femme enceinte", dit-elle, en référence au mythe selon lequel les femmes enceintes sont distraites et ont du mal à se concentrer.

Cependant, la neuroscientifique Ann-Marie De Lange, de l'hôpital universitaire de Lausanne en Suisse, souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'un mythe : "De nombreuses femmes ont l'impression que leurs fonctions mentales sont moins bonnes pendant cette période, et qu'elles ont moins de mémoire", dit-elle.

De Lange a une théorie sur la raison pour laquelle elles peuvent se sentir ainsi lorsque leur cerveau s'agrandit.

"Il se pourrait que pendant cette période, le cerveau se modifie pour commencer à se concentrer sur autre chose", suggère-t-elle.

"Des études montrent que ces changements sont liés à des comportements maternels tels que l'attachement au bébé", révèle-t-elle.

Des changements dans le cerveau

Les scientifiques et autres experts ont pu identifier dans quelles régions du cerveau se produit la croissance structurelle liée à la procréation.

L'une d'entre elles concerne les zones impliquées dans le circuit dit de la récompense, qui implique le cortex préfrontal et d'autres sections plus petites au centre du cerveau.

Ces changements font que les femmes se sentent très motivées pour répondre à l'appel de leur bébé, et ressentent du bonheur lorsque leurs petits sourient.

On observe également des changements dans les zones du cerveau impliquées dans la régulation des émotions, comme l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur, qui permettent à la mère de réguler sa propre détresse face aux pleurs de son bébé.

Et il y a un autre changement dans la région du cortex préfrontal qui affecte la capacité d'apprendre et de prendre des décisions, ce qui aide la mère à choisir la réponse la plus appropriée.

En outre, on observe des changements dans six régions différentes liées à l'empathie, qui aident les mères à comprendre ce que leur bébé peut ressentir.

Enfin, toutes les zones du cerveau liées aux sens sont renforcées - l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et la vision - pour aider les mères à interagir avec leur nouveau-né.

"Si nous y réfléchissons d'un point de vue évolutionniste, il est logique que tout changement favorisant les soins et la protection de l'enfant soit bénéfique non seulement pour l'enfant mais aussi pour le succès reproductif de la mère", explique M. De Lange.

Selon Mme De Lange, "certains changements peuvent être inversés après la naissance, mais d'autres peuvent persister pendant la période post-partum, voire pendant des années.

Plasticité du cerveau

Les experts ne sont pas certains si ces changements qui durent des années sont le résultat de l'accouchement et de ses fluctuations hormonales, ou s'il s'agit en fait de ce que l'on appelle la "plasticité cérébrale" : des changements qui ne sont pas dus à la grossesse mais à l'expérience de la parentalité.

La plasticité cérébrale ou neuroplasticité est le processus par lequel notre cerveau réorganise et modifie son réseau neuronal en réponse à des changements ou facteurs externes ou internes.

Il n'y a pas si longtemps encore, on pensait que seuls les enfants avaient cette capacité à façonner leur cerveau, mais on sait désormais que de nombreuses zones du cerveau restent "plastiques" - ou modifiables - même à l'âge adulte.

Et il est prouvé qu'élever un enfant entraîne des changements dans le cerveau.

"Plus une mère a d'expérience, plus nous voyons de connexions entre les neurones dans les zones du cerveau qui sont importantes pour la parentalité", explique Kim.

Ces changements peuvent également se produire dans le cerveau des pères.

Kim cite une étude réalisée en Israël sur des couples d'hommes ayant récemment eu des bébés.

"C'est très intéressant", dit-il. "Non seulement les deux pères avaient une plus grande réponse cérébrale à leur bébé, mais le père qui est le principal pourvoyeur de soins a montré une sensibilité cérébrale encore plus grande que son partenaire.

Pour Mme Hogenboom, cela montre que le fait d'avoir des enfants modifie le cerveau de la mère ou du père au-delà de la gestation.

Et cela prouve également que "les femmes ne sont pas biologiquement destinées à être les principales responsables des enfants".

"La grossesse prépare définitivement le corps, mais il est clair que c'est le moment et l'intensité de l'attachement émotionnel qui sont liés à la façon dont le cerveau change", dit-il.

Une découverte surprenante

L'étude des changements à long terme que la maternité laisse dans le cerveau des femmes a conduit à une découverte inattendue.

Les recherches menées par le Dr De Lange et son équipe à l'hôpital universitaire de Lausanne ont montré que les femmes qui avaient donné naissance à plusieurs enfants avaient un cerveau qui semblait plus "jeune" que celui de leurs pairs du même âge.

"Les femmes qui avaient donné naissance à plusieurs enfants présentaient moins de modifications cérébrales que celles que l'on observe habituellement avec l'âge, comme l'atrophie de la matière grise ou la diminution de la matière blanche", explique M. De Lange.

"Cela pourrait indiquer que le fait d'avoir des enfants à un plus jeune âge pourrait potentiellement avoir un effet protecteur sur le cerveau à mesure que nous vieillissons", dit-elle.

Il souligne toutefois que les avantages constatés étaient "très modestes" et que le fait d'avoir des enfants à un jeune âge n'est qu'un des nombreux facteurs qui influencent la façon dont nous vieillissons.