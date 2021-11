Activistes de Calais: les migrants nous appellent depuis les bateaux pour demander de l'aide

il y a une heure

Juste à la sortie de Grande-Synthe, à l'ouest de Dunkerque, se trouve le campement. Des dizaines de tentes chevauchent une voie ferrée et s'enroulent autour d'un canal, coincées entre une route principale et une zone industrielle.

Des gens sont venus du monde entier pour se retrouver ici, à la recherche d'un moyen de traverser la Manche et de commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni.

Eve-Marie Dubiez, une habitante de la région, fait partie de la demi-douzaine de bénévoles qui distribuent des sandwiches et du chocolat chaud le vendredi matin. Son groupe fournit le petit-déjeuner ici deux fois par semaine, armé également de ponchos de pluie, de chaussettes, et parfois de chaussures, quand ils peuvent les obtenir.

Eve-Marie a passé les 15 dernières années à travailler dans des camps comme ceux-ci. Elle dit que la police déplace régulièrement les gens, démolissant les camps ou poussant les gens plus loin le long de la côte. "Tout le monde veut se débarrasser d'eux d'une manière ou d'une autre", dit-elle.

Certains à Calais considèrent les migrants comme étant au mieux une nuisance, au pire une menace. En 2016, des manifestants anti-islamiques ont affronté la police pour protester contre eux ; aujourd'hui, on peut trouver dans la ville des affiches du parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national, appelant à une "immigration zéro".

Mme Le Pen est l'un des nombreux députés de son parti élus dans cette région. L'immigration s'annonce d'ores et déjà comme un enjeu majeur de l'élection présidentielle française de 2022, beaucoup réclamant un renforcement des contrôles.

Michel Barnier, l'ancien négociateur de l'UE pour le Brexit, se présente pour le parti de droite Les Républicains et a juré de réprimer l'immigration.

Mais loin de la politique, les visages humains de cette crise se retrouvent partout dans cette ville et ses environs.

"Pour moi, c'est une question de langue", dit-il quand on lui demande pourquoi il veut venir au Royaume-Uni. "Je fais face à beaucoup de difficultés pour m'intégrer aux gens ici".

Cette attitude montre la nécessité d'un changement, estime Marguerite Combes. Cette jeune femme de 22 ans est la coordinatrice à Calais d'Utopia 56, une association française créée en 2016 pour apporter un soutien juridique et pratique aux migrants.

Son groupe reçoit régulièrement des appels de personnes qui traversent la Manche, cherchant de l'aide à partir de n'importe quel numéro qu'ils ont, alors que leurs bateaux peu solides coulent. L'organisation organise également des concessions funéraires et des funérailles pour ceux qui meurent en route, ainsi que le rapatriement des corps pour les familles endeuillées.

"Ils ont passé quelque chose comme 27 heures sur le bateau", dit-elle. Le corps d'un quatrième membre a été retrouvé plus tard sur une plage près de Wissant, à l'ouest de Calais.

"Nous l'avons enterré mercredi matin. C'était une très grosse histoire, aussi pour les personnes qui sont restées en vie parce qu'elles ont vu trois de leurs amis mourir." Quelques heures plus tard, on apprenait le décès de 27 autres personnes.

Marguerite Comes et son groupe font partie des nombreuses organisations humanitaires qui travaillent dans un entrepôt à l'extérieur de Calais.

Elle me dit que si elle pouvait dire une chose au gouvernement britannique, c'est que tout ce que fait le resserrement des frontières est d'encourager les gens à "prendre plus de risques".

Marguerite critique également les autorités françaises. Si elle rejette les suggestions selon lesquelles la France n'en fait pas assez pour tenter d'arrêter les traversées - qualifiant les efforts de la police d'"énormes" - elle soutient que les autorités devraient construire des abris, distribuer de la nourriture et donner aux gens la chance de vivre. "Accueillir les gens avec dignité dans l'UE", dit-elle. "Pas seulement un accueil administratif, pas seulement leur donner des papiers, mais leur donner des cours de langue, leur donner un endroit [et une chance] d'aller à l'école, de travailler, d'avoir un permis de conduire."

Le père Philippe Demeestère est d'accord sur la nécessité d'un changement pratique. Samedi soir, des migrants et des habitants de la région se sont réunis autour de la table de son domicile, dans le nord de la ville. La veille au soir, des bénévoles de la Refugee Community Kitchen ont distribué de généreuses portions de pâtes à des groupes de jeunes hommes rassemblés juste à l'extérieur, discutant et riant dans le froid de novembre.

Ces derniers mois, le père Philippe s'est fait connaître dans toute la France après avoir entamé une grève de la faim pour protester contre la destruction des camps de migrants à l'approche de l'hiver. Il a réussi à tenir 25 jours, tandis que ses deux collègues manifestants, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, sont restés sans nourriture pendant 38 jours chacun.

"Je n'ai jamais eu faim - ça ne me dérangeait pas du tout. C'était quelque chose de très ordinaire", dit l'homme de 72 ans en mâchant des cacahuètes avant le début du repas.

Au téléphone, Anaïs est en colère contre la façon dont les autorités ont répondu à leur grève - en ouvrant un refuge pour 300 personnes dans la ville. "À l'époque, il y avait 1 500 personnes [vivant] dehors. Alors, ok, c'est 300 personnes en moins dans la rue pour une nuit mais ce n'est rien. Et quand nous avons arrêté la grève de la faim, ils ont fermé cet endroit", dit-elle.

Elle et son partenaire Ludovic n'ont déménagé à Calais que cette année, mais ils ont maintenant créé leur propre groupe d'aide pour aider ceux qui viennent ici. "Nous ne connaissions pas la situation à Calais. Nous avons dit, restons quelques jours. Et maintenant, nous sommes neuf mois plus tard", dit-elle.