Liberté de la presse : la Chine s'appuie sur un système de "feux de circulation" pour surveiller des journalistes

il y a une heure

La province chinoise du Henan est en train de mettre en place un système de surveillance doté d'une technologie de balayage du visage permettant de détecter les journalistes et autres "personnes préoccupantes".

Des documents consultés par BBC News décrivent un système qui classe les journalistes selon un système de "feux de circulation" - vert, orange et rouge.

Les documents, découverts par la société d'analyse de la surveillance IPVM, décrivent également les plans de surveillance d'autres "personnes préoccupantes", notamment les étudiants étrangers et les femmes migrantes.

Human Rights Watch affirme : "ce n'est pas un gouvernement qui a besoin de plus de pouvoir pour traquer plus de gens... surtout ceux qui pourraient essayer de lui demander pacifiquement des comptes."

'Bibliothèques thématiques'

"Ces personnes seraient classées dans des "bibliothèques thématiques", dans une base de données déjà existante contenant des informations et des images sur les habitants de la province.

'Préoccupation majeure'

Et une alerte serait déclenchée dès que les "journalistes préoccupants", marqués "rouge" - ou "jaune", s'ils ont déjà fait l'objet de poursuites pénales - réserveraient un billet pour se rendre dans la province.

Le système permettrait également d'évaluer les étudiants étrangers et de les répartir en trois catégories de risque - "excellents étudiants étrangers, personnel général, et personnes clés et personnel instable".