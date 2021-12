Changement climatique : le pays qui se prépare à sa possible disparition

Crédit photo, TUVALU FOREIGN MINISTRY Légende image, Le message de Simon Kofe à la COP26 : "Nous coulons, mais il en va de même pour tout le monde."

Pensez un instant à votre maison, à vos racines, à l'endroit que vous aimez le plus au monde.

Et combien il serait même difficile d'imaginer que cet endroit puisse littéralement disparaître de la surface de la planète.

Pour les habitants de dizaines d'États insulaires, cette crainte est réelle.

L'élévation du niveau de la mer due au changement climatique entraîne déjà la perte de terres et une pénurie d'eau potable sur ces îles.

À BBC Mundo, nous examinons la situation d'une petite nation de l'océan Pacifique, Tuvalu, qui ne se contente pas d'exhorter les pays les plus polluants à réduire radicalement leurs émissions de gaz à effet de serre.

Cette nation se prépare aussi légalement au pire des scénarios : la submersion totale de son territoire.

Le ministre de la justice, des communications et des affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, a envoyé un message dramatique à la COP26, le récent sommet sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse.

" Nous coulons, mais il en va de même pour tout le monde", a-t-il déclaré.

Dans l'eau jusqu'aux genoux sur un site qui, il y a quelques années, était un terrain sec, Kofe a clairement indiqué que le drame auquel Tuvalu est confronté aujourd'hui n'est qu'un signe avant-coureur des graves impacts du changement climatique qui frapperont de plus en plus, bien que de manière différente. Il en va de même pour Tuvalu et de nombreux autres pays dans le monde.

Le niveau de la mer, une menace existentielle

Tuvalu compte neuf petites îles et se trouve à environ 4 000 km de l'Australie et d'Hawaï. Ses voisins les plus proches sont Kiribati, Samoa et Fidji.

"C'est une nation insulaire de faible altitude. Le point le plus élevé au-dessus du niveau de la mer est de 4 mètres", a expliqué le ministre Kofe à la BBC Mundo.

Le pays entier a 26 kilomètres carrés, où vivent environ 12 000 personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Nous vivons sur des bandes de terre très minces et dans certaines zones, on peut voir la mer ouverte d'un côté et un lagon de l'autre", a déclaré Kofe.

Comme Kiribati et les Maldives, entre autres, Tuvalu est un pays composé d'atolls, et il est donc particulièrement vulnérable au réchauffement climatique.

Les territoires de ces nations reposent sur des récifs coralliens en forme d'anneau complet ou partiel qui entourent un lagon central.

" Nous vivons sur des bandes de terre très minces et, dans certaines régions, vous pouvez voir l'océan des deux côtés, d'un côté la mer ouverte et de l'autre un lagon", a déclaré Kofe.

"Ce que nous avons vécu au fil des ans, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de la mer, nous voyons l'érosion de certaines parties de l'île."

Tuvalu a également été confronté à des cyclones plus puissants et à des périodes de sécheresse, a ajouté le ministre. Et la température plus élevée de l'océan a blanchi les récifs coralliens, vitaux pour la protection des côtes et la reproduction des poissons.

Mais il existe un autre problème encore plus pressant : l'intrusion des eaux océaniques.

La mer et son impact sur l'eau potable

Dans certaines régions, l'eau de l'océan s'infiltre dans le sous-sol, ce qui affecte les aquifères, explique M. Kofe.

"Nous obtenons généralement l'eau potable par la pluie, mais sur certaines îles, on creusait aussi des puits pour accéder aux nappes phréatiques.

"Aujourd'hui, ce n'est plus possible en raison de l'intrusion de l'eau de mer, et nous ne dépendons donc plus que de l'eau de pluie."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'océan a gagné du terrain et certains arbres n'ont plus d'endroit où ancrer leurs racines.

La pénétration d'eau salée a également rendu les terres agricoles inutilisables. Le gouvernement taïwanais finance et gère actuellement un projet pilote visant à produire des aliments dans des conditions contrôlées à Tuvalu.

"La salinité du sable rend très difficile la culture de notre nourriture et nous sommes de plus en plus dépendants des produits importés ", a déclaré Kofe.

"Le projet du gouvernement taïwanais a dû importer la terre et les engrais".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Taiwan finance la ferme Fatoaga Fiafia à Tuvalu pour qu'elle cultive des aliments dans des conditions contrôlées. Les terres ont dû être importées en raison de la salinité du sol.

"Alors que la plupart des systèmes de culture peuvent tolérer des inondations d'eau de mer très occasionnelles, disons une sur 10 ans, et que les jardins peuvent être replantés, si les inondations deviennent trop fréquentes ou si l'intrusion d'eau de mer atteint de nouvelles zones, celles-ci sont définitivement perdues".

C'est ce qu'a déclaré à BBC Mundo Arthur Webb, chercheur à l'Université de Wollongong en Australie et au Programme des Nations unies pour l'environnement, qui travaille pour le projet d'adaptation côtière de Tuvalu.

"Par exemple, l'arbre à pain, Artocarpus altilis , est une culture importante et un seul arbre peut produire une grande récolte pendant des décennies. Mais ils sont très intolérants au sel et une seule incursion d'eau de mer peut tuer cet arbre, causant des problèmes permanents de sécurité alimentaire. "

Le combat des pays insulaires

Les États insulaires comme Tuvalu réclament des mesures climatiques mondiales concrètes depuis plus de 30 ans.

En 1990, les nations insulaires du Pacifique ont formé une alliance diplomatique avec d'autres pays des Caraïbes, comme Antigua-et-Barbuda, et de l'océan Indien, comme les Maldives. L'objectif était de créer un front commun dans les négociations sur le changement climatique.

L'Alliance des petits pays insulaires, Aosis pour son acronyme en anglais, compte aujourd'hui 39 membres et a joué un rôle clé en rendant visible l'impact sérieux du réchauffement climatique dans les pays en développement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une école à Tuvalu. Depuis plus de 30 ans, les nations insulaires luttent pour leur avenir face au changement climatique.

L'insistance d'Aosis a été cruciale, par exemple, pour qu'une référence à l'importance de traiter ce qu'on appelle les "dommages et pertes", la compensation des dommages climatiques irréversibles auxquels il n'est pas possible de remédier, soit incluse dans l'Accord de Paris en 2015.

Dans un message à la COP26, l'actuel président d'Aosis, le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a rappelé que "la contribution des petits États insulaires en développement aux émissions mondiales de CO2 est inférieure à 1 %."

"Nos pays sont les moins responsables des dommages environnementaux au niveau mondial", a ajouté M. Browne.

"Mais nous payons le prix le plus élevé".

Ce prix est devenu de plus en plus clair grâce à de multiples études scientifiques.

Ce que disent les scientifiques

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies (GIEC) a souligné dans son rapport du 9 août dernier que le taux annuel d'augmentation du niveau de la mer au niveau mondial a triplé entre 1901 et 2018, s'établissant actuellement à 3,7 mm par an.

Cependant, " la situation est pire dans la région des îles du Pacifique , " a déclaré à BBC Mundo Morgan Wairiu, expert en changement climatique, coordinateur et auteur principal du chapitre sur les petites îles du rapport du GIEC, depuis les îles Salomon.

"Dans le Pacifique Sud, la hausse moyenne régionale du niveau de la mer a été de 5 à 11 mm par an entre 1900 et 2018."

Bien qu'il n'y ait pas de données spécifiques pour Tuvalu, "l'augmentation mondiale du niveau de la mer est déjà une perspective horrible pour Tuvalu ," a déclaré Webb à BBC Mundo.

"Il s'agit de masses terrestres extrêmement basses dans lesquelles des zones importantes de terres utilisables sont déjà sous l'eau pendant les marées normales. Chaque millimètre d'élévation du niveau de la mer augmente l'étendue et la profondeur potentielles des inondations marines. Même une augmentation de 3,7 mm par an est désastreuse pour ces atolls et d'autres. "

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'intrusion de la mer affecte les réserves d'eau potable.

Il est prévu que même une élévation d'un mètre de la mer aura un impact sur la biodiversité terrestre des îles et des zones côtières de faible altitude, à la fois directement (en raison de la perte d'habitat due à la submersion) et indirectement (en raison de l'intrusion d'eau salée, de la salinisation des mangroves, les zones côtières et de l'érosion des sols).

Le GIEC prévoit dans son rapport une élévation moyenne mondiale du niveau de la mer d'un peu plus d'un mètre d'ici 2100 dans un scénario de fortes émissions, mais il avertit également :

"Une augmentation de près de 2 mètres d'ici 2100 et de 5 mètres d'ici 2150 dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre très élevées ne peut être exclue en raison de l'incertitude profonde des processus de la calotte glaciaire", une référence à la fonte des glaces au Groenland et dans la péninsule Antarctique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec des sacs de sable, Tuvalu tente de ralentir l'avancée de la mer.

Le Dr Wairiu a noté que le stress hydrique dans les petites îles du Pacifique sera 25% moins important avec un réchauffement de 1,5 ° C, par rapport à une augmentation de température de 2 ° C.

L'expert a résumé le principal risque pour les petites îles du Pacifique comme suit :

"L'accumulation et l'amplification du risque par des effets en cascade sur les écosystèmes et les services qu'ils fournissent réduiront probablement l'habitabilité de certaines petites îles."

Une étude de 2018 menée par des scientifiques des États-Unis et des Pays-Bas, entre autres, a noté que "la plupart des nations d'atolls seront inhabitables d'ici le milieu de ce siècle ".

La raison en est que "l'augmentation du niveau des mers exacerbera les inondations dues aux vagues océaniques".

Une situation juridique sans précédent

Face à la réalité accablante du changement climatique et à l'absence de mesures drastiques au niveau mondial, Tuvalu cherche d'autres pistes pour l'avenir.

"Le pire scénario est, évidemment, que nous soyons obligés de nous déplacer et que nos îles soient complètement submergées sous l'océan", a déclaré Kofe à BBC Mundo.

"Et selon le droit international, à l'heure actuelle, un pays ne peut avoir une zone maritime que s'il a un territoire terrestre à partir duquel la dessiner."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Funafuti, la capitale de Tuvalu. La nation veut avoir accès à sa zone maritime même si tout le territoire est submergé.

"Les normes internationales pour le moment ne sont pas en faveur de pays comme nous si nous disparaissons, parce que c'est un domaine totalement nouveau du droit international , nous n'avons jamais vu un pays disparaître en raison du changement climatique."

Tuvalu est actuellement en train d'explorer les voies légales pour être accepté internationalement que même si le pays disparaît, continuer à être reconnu comme un état et avoir accès aux ressources de sa zone maritime , a expliqué Kofe.

"L'une d'entre elles consiste à réinterpréter certaines lois internationales existantes en faveur de la proposition selon laquelle les zones maritimes sont permanentes et que notre État est également permanent... Nous voulons que davantage de pays reconnaissent ce principe.

"Et au niveau national, dans notre politique étrangère, si un pays souhaite établir des relations diplomatiques avec Tuvalu, l'une des conditions que nous posons est qu'il reconnaisse que notre statut d'État est permanent et que nos revendications sur nos zones maritimes sont également permanentes ."

Contrairement à Kiribati, Tuvalu n'a pas acheté de terres aux Fidji, bien que Kofe ait noté que ce pays "a fait une annonce publique qu'ils offriraient des terres à Tuvalu si nous plongeons dans le futur."

Le ministre préfère ne pas se focaliser sur une éventuelle relocalisation.

"Nous n'avons pas identifié les pays dans lesquels nous aimerions déménager, car nous sommes également conscients que la relocalisation peut être utilisée comme une excuse par certains des plus grands pays qui pourraient dire : 'Nous leur donnons des terres pour s'installer et nous continuons avec nos émissions de gaz à effet de serre'".

"La relocalisation est un dernier recours pour nous".

La bataille juridique pour les compensations

Tuvalu cherche également à obtenir quelque chose que les pays en développement réclament à cor et à cri et que les pays riches ont refusé d'accorder : une compensation pour les "dommages et pertes" causés par le changement climatique.

Avec le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, Tuvalu vient d'enregistrer une nouvelle commission auprès des Nations unies.

"L'une des idées derrière la création de cette commission est qu'à travers elle, nous avons accès au Tribunal international du droit de la mer et nous pouvons lui demander un avis consultatif sur les dommages et les pertes", a déclaré Kofe.

Le Tribunal international du droit de la mer, dont le siège est à Hambourg, en Allemagne, a pour mission de résoudre les différends liés à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les pays de l'Union européenne et 167 autres nations ont ratifié cette convention. Et bien que les États-Unis n'en fassent pas partie, certains des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, comme la Chine et l'Inde, ont ratifié cette convention.

Crédit photo, TUVALU FOREIGN MINISTRY Légende image, Simon Kofe (au centre sur l'image), a souligné que son pays cherche des voies alternatives dans le droit international pour obtenir une compensation.

La nouvelle commission de Tuvalu et d'Antigua-et-Barbuda demandera aux juges de la Cour un avis consultatif sur la question de savoir s'ils peuvent réclamer une compensation aux pays qui ont réchauffé l'océan par leurs émissions, a déclaré aux journalistes Payam Akhavan, un avocat représentant les deux nations. .

Si l'avis du tribunal est favorable, les pays insulaires peuvent déposer des demandes d'indemnisation devant le même tribunal ou d'autres tribunaux internationaux ou nationaux, a-t-il ajouté.

Dans le cas de la nation caribéenne d'Antigua-et-Barbuda, la plus grande menace n'est pas l'élévation du niveau de la mer, mais des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus intenses et fréquents.

L'ouragan Irma a dévasté en 2017 l'île de Barbuda, la deuxième plus grande de l'archipel, et il a été nécessaire de déplacer temporairement toute la population locale, soit quelque 1 600 personnes, vers l'île principale, Antigua.

Barbuda a été "emportée" par l'ouragan Irma et Tuvalu "va littéralement disparaître", a déclaré Akhavan. "Comment une nation entière est-elle indemnisée pour la perte de son territoire ?".

Pour l'avocat, les deux nations insulaires " sont fatiguées des mots vides et des engagements vagues et elles veulent maintenant utiliser le droit international pour repenser toute la question du changement climatique. "

En 2009, les pays riches ont promis de donner aux nations en développement 100 milliards de dollars US par an à partir de 2020 pour faciliter la transition vers des économies à faible émission de carbone et l'adaptation au changement climatique. Toutefois, lors de la COP26, le gouvernement britannique et l'envoyé américain John Kerry ont déclaré que cet objectif ne serait probablement atteint qu'en 2023.

"C'est dévastateur"

Dans son message final à la COP26, Aminath Shauna, ministre de l'environnement des Maldives, a souligné que la différence entre "une augmentation de la température mondiale de 1,5 degré et 2 degrés pour nous est une condamnation à mort."

Même après la COP26, une étude a estimé que la planète est en passe de connaître un réchauffement catastrophique d'au moins 2,4 degrés d'ici la fin du siècle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "C'est dévastateur pour quiconque d'avoir l'idée que sa maison pourrait être rasée dans les prochaines années. L'idée que leurs enfants et petits-enfants pourraient ne pas avoir d'endroit où vivre.

Pour les habitants de Tuvalu, la probabilité de finir comme réfugiés climatiques augmente avec chaque année d'inaction au niveau mondial.

" Il est dévastateur pour quiconque d'avoir l'idée que sa maison pourrait être rasée dans les prochaines années . L'idée que leurs enfants et petits-enfants pourraient ne pas avoir d'endroit où vivre ", a réfléchi Simon Kofe.

"C'est triste, et si vous parlez à beaucoup de gens à Tuvalu, ils ont des liens très forts avec la terre, la culture et l'histoire que nous avons ici sur ces îles. Il est très difficile de penser à quitter Tuvalu dans le futur."

Comment Kofe, un ministre de 37 ans avec l'énorme responsabilité de se battre pour la survie de son pays, se sent-il à un niveau personnel, même si cela ne dépend pas en grande partie de Tuvalu mais de ce que font les pays avec les plus fortes émissions ?

"Je reconnais que c'est une tâche très difficile que nous avons en tant que dirigeants dans des pays comme Tuvalu. Mais mon objectif a toujours été de ne pas investir trop de mon esprit dans des choses que je ne peux pas contrôler", a déclaré Kofe à BBC Mundo.

"Nous continuerons à plaider et à exhorter les autres pays à changer de cap et à réduire leurs émissions. Mais nous devons également être proactifs au niveau national.

"C'est en partie la raison pour laquelle nous nous préparons au pire des scénarios .

"Nous avons donc deux approches, l'une consiste à poursuivre l'action au niveau international, et l'autre à faire notre part au niveau national. Je pense que c'est tout ce que vous pouvez faire. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire plus que cela," a -t-il conclu.

