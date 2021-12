Omicron : le variant se propage et les nouveaux cas augmentent en Afrique du Sud

il y a une heure

Le nouveau variant du coronavirus Omicron est désormais dominant en Afrique du Sud et entraîne une forte augmentation des nouvelles infections, selon les autorités sanitaires.

En revanche, les infections quotidiennes se situaient en moyenne entre 200 et 300 à la mi-novembre, a déclaré un scientifique sud-africain de haut niveau à la BBC.

Les personnes qui ont déjà été infectées par d'autres variants du coronavirus ne semblent pas être protégées contre Omicron, mais les vaccins sont toujours censés protéger contre les maladies graves, selon des scientifiques de haut niveau de l'organisation mondiale de la santé et de l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) d'Afrique du Sud.

La situation en Afrique du Sud ne sera pas claire tant que "les gens ne seront pas tellement malades qu'ils devront aller à l'hôpital", ce qui se produit généralement "trois ou quatre semaines plus tard", a déclaré le professeur Salim Abdool Karim, de l'Africa Task Force for Coronavirus.

Pumza Fihlani, de la BBC, dans la plus grande ville d'Afrique du Sud, Johannesburg, indique que les restaurants et les supermarchés restent bondés, à l'approche des fêtes de fin d'année. Les gens parlent du nouveau variant, mais pour l'instant, il n'y a pas de panique et, selon les scientifiques, il ne devrait pas y en avoir.