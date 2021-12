Logiciels d'espionnage : comment les repérer

il y a 12 minutes

Maria dit avoir grandi dans une famille catholique "aimable", sur la côte est des États-Unis, où les grands dîners du dimanche étaient quelque chose d'essentiel de la semaine. Ses parents avaient fait un bon mariage. Et comme eux, elle voulait bénéficier du respect et de la proximité dans sa propre relation.

Mais la romance s'est rapidement dégradée, se transformant en vingt-cinq ans d'abus. D'abord, il y a eu les injures. Puis, le contrôle total de ses finances, de ses déplacements, et finalement de leurs trois fils.

Son mari s'opposait à ce qu'elle ait un travail où elle devait interagir avec d'autres personnes et il lui interdisait d'utiliser l'ordinateur.

"Il me barricadait hors de la maison quand il était en colère", se souvient-elle.

Il y a six ans, Maria a fini par craquer lorsqu'elle l'a entendu dire qu'il voulait la tuer. Avec l'aide de son église et de sa famille, elle a lentement élaboré un plan d'évasion.

Après avoir perdu leur propriété par saisie, elle a fini par emménager chez sa sœur. Elle a obtenu un ordinateur portable pour la première fois et a enfin eu la liberté de créer un compte Facebook. Elle a commencé à sortir.

Mais bientôt, son ex-mari a lu ses messages à un homme qu'elle voyait et a également commencé à se montrer partout où elle se trouvait.

Elle l'aperçoit soudain derrière elle sur l'autoroute. Un jour, terrifiée à l'idée qu'il la poursuive et puisse sortir une arme, elle appelle la police.

Un "logiciel de harcèlement"

Bien qu'elle n'ait pas porté plainte, le harcèlement a fini par cesser et elle s'est éloignée. Mais elle a découvert qu'elle avait été victime d'un "logiciel de harcèlement".

Un stalkerware est un logiciel commercialisé, qui est utilisé pour espionner une personne via son appareil - généralement un téléphone - sans son consentement.

Il peut permettre à l'utilisateur de voir les messages, la localisation, les photos et les fichiers d'une autre personne, et même d'écouter les conversations à proximité du téléphone.

Pour s'attaquer au problème, Eva Galperin a créé la Coalition Against Stalkerware en 2019.

Elle a décidé de créer ce groupe après avoir examiné les rapports d'un certain nombre de victimes présumées de viol, qui étaient terrifiées à l'idée que leur vie puisse continuer à être ruinée par leur agresseur utilisant la technologie. Lorsque quelqu'un a accès à votre téléphone, le potentiel d'exploitation est énorme, explique-t-elle. Par exemple, on peut faire chanter une victime en la menaçant de partager des photos intimes.

Mme Galperin affirme que dans les cas des violences domestiques qu'elle rencontre, "un certain niveau d'abus technologique est presque universellement présent", et que cela inclut souvent des logiciels de harcèlement.

"C'est souvent lié aux cas les plus violents, car il s'agit d'un outil de contrôle coercitif très puissant", ajoute-t-elle.

La recherche suggère que la prolifération des logiciels de harcèlement est un problème croissant : une étude de Norton Labs a révélé que le nombre d'appareils indiquant qu'ils avaient un logiciel de harcèlement installé a augmenté de 63 % entre septembre 2020 et mai 2021.

Cette étude suggère que cette augmentation spectaculaire pourrait être due à l'effet des lockdowns et au fait que les gens passent généralement plus de temps à la maison.

"Les effets personnels sont facilement à portée de main, ce qui crée probablement plus d'opportunités pour les auteurs d'abus technologiques d'installer des logiciels de harcèlement sur les appareils de leurs partenaires", indique le rapport.

Au cours des deux dernières années, Mme Galperin a réussi à convaincre plusieurs sociétés antivirus de prendre ce type de logiciel malveillant plus au sérieux, après une réticence initiale à considérer le stalkerware comme un programme indésirable - ou malware - en raison de ses utilisations légitimes possibles.

En octobre, Google a supprimé plusieurs publicités pour des applications qui encouragent les utilisateurs potentiels à espionner le téléphone de leur partenaire. Ces applications sont souvent commercialisées à l'intention des parents qui souhaitent surveiller les mouvements et les messages de leurs enfants, mais elles ont été détournées par les agresseurs pour espionner leur conjoint.

L'une de ces applications, SpyFone, a été interdite par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis en septembre pour avoir recueilli et partagé des données sur les mouvements et les activités des personnes via le piratage d'un dispositif caché.