Militante pour les droits des autistes et mère d'un enfant de 12 ans qui fait partie du spectre autistique, Mugdha Kalra a cofondé Not That Different, un mouvement dirigé par des enfants qui se concentre sur l'inclusion et la compréhension de la "neurodiversité". Elle est à l'origine d'une bande dessinée unique en son genre qui vise à aider tous les enfants à mieux comprendre l'autisme et à en faire des alliés de leurs amis "neurodivers".

M. Kalra a plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de la radiodiffusion. Elle est présentatrice de télévision, auteur de documentaires et coach en matière de diversité et d'inclusion.

Elle est également responsable de la stratégie de contenu chez Bakstage, une application interactive de podcasting en direct.

*La pandémie a fait vivre à sept milliards de personnes une réalité commune, seules dans leur monde mais liées les unes aux autres par une souffrance similaire. J'aimerais que cette expérience commune suscite une plus grande empathie pour nos semblables.