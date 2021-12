Relations internationales : comment la petite Lituanie tient tête à la puissante Chine

Les Lituaniens obtiennent leur indépendance vis-à-vis de l'URSS.

C'est un petit pays avec une population de seulement 2,8 millions d'habitants, mais cela ne l'a pas empêché de défier la puissante Chine.

Ces derniers mois, la Lituanie a intensifié ses relations avec Taïwan, ce qui a agacé Pékin, qui considère que l'île fait partie de son territoire.

Dans le dernier épisode de cette tension, le pays européen a permis à Taïwan d'ouvrir une ambassade de facto, et la réponse de la Chine a été de dégrader ses relations diplomatiques avec la Lituanie.

Nous expliquons le contexte de ce différend et comment la Lituanie tient tête au géant asiatique.

Une question de dénomination

Le différend a débuté cet été lorsque Taïwan a annoncé que son bureau en Lituanie serait rebaptisé "bureau de représentation de Taïwan". La Chine a rappelé son ambassadeur en août.

D'autres bureaux taïwanais en Europe et aux États-Unis utilisent le nom de la capitale du pays, Taipei, pour éviter toute référence à l'île elle-même.

La Chine la considère comme une province voyou, mais Taïwan se considère comme indépendante.

Le nouveau bureau de Taiwan en Lituanie, qui a ouvert le 18 novembre, est le premier nouveau poste diplomatique de l'île en Europe depuis 18 ans.

Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une relation diplomatique officielle, on peut y voir un signe des liens croissants entre les deux endroits.

Le ministère chinois des affaires étrangères a réagi en déclarant que la décision de la Lituanie "porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine" et crée un "mauvais précédent au niveau international".

Elle a expliqué qu'elle réduirait son engagement diplomatique avec le pays au niveau de chargé d'affaires, un échelon en dessous de celui d'ambassadeur.

En vertu du principe de la "Chine unique", Pékin insiste sur le fait que Taïwan est une partie inaliénable d'une Chine qui sera un jour réunifiée.

D'autre part, la politique de la "Chine unique" est la reconnaissance diplomatique de la position de Pékin selon laquelle il n'existe qu'un seul gouvernement chinois.

Dans le cadre de cette politique, Pékin n'accepte pas de relations avec les nations qui reconnaissent l'île, ce qui a conduit à ce que très peu de nations aient des liens avec Taipei.

Aujourd'hui, seules 14 nations, plus le Vatican, ont des relations diplomatiques avec Taïwan. La plupart sont de petites îles, mais les pays d'Amérique centrale comme le Belize, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua se distinguent également. Le Paraguay est le seul pays d'Amérique du Sud à le reconnaître.

Mais l'ouverture du bureau n'était pas le seul point de friction entre les deux pays.

En septembre, le ministère de la défense du pays balte a exhorté les Lituaniens possédant des téléphones chinois à les jeter et à éviter d'en acheter.

Selon un rapport de son Centre national de cybersécurité, un téléphone Xiaomi comportait des outils de censure intégrés, tandis qu'un autre modèle Huawei présentait des failles de sécurité.

Huawei a déclaré qu'aucune donnée utilisateur n'est envoyée à l'étranger à partir de ses téléphones et Xiaomi a affirmé qu'elle ne censure pas les communications.

Relations avec Taiwan

La Lituanie, qui est devenue ces dernières années un centre de technologie financière, défend son droit d'avoir des liens avec Taïwan, un fournisseur majeur de semi-conducteurs, de lasers et d'autres industries de haute technologie, mais a déclaré qu'elle respectait la politique de la "Chine unique".

"La Lituanie réaffirme son adhésion à la politique d'une seule Chine, mais a en même temps le droit de développer la coopération avec Taïwan et d'accepter et d'établir des missions non diplomatiques pour assurer le développement pratique de ces relations, comme le font de nombreux autres pays", a-t-il déclaré. L'accueil de la représentation taïwanaise en Lituanie est fondé sur des intérêts économiques", a déclaré le gouvernement lituanien dans un communiqué.

L'ouverture du bureau de Vilnius est le dernier d'une série de rapprochements entre Vilnius et Taipei.

Bureau de représentation de Taiwan en Lituanie.

Plusieurs personnalités publiques et politiques du pays balte ont signé une lettre ouverte adressée au président Gitanas Nauseda en 2020, appelant la nation balte à soutenir l'indépendance de Taïwan et son admission à l'Assemblée mondiale de la santé.

En outre, la Lituanie a fait don de 20 000 doses de vaccin covid-19 à Taïwan en juin.

Mais pourquoi est-il dans l'intérêt de la Lituanie de renforcer ses liens avec Taïwan, au risque de fâcher une puissance comme la Chine ?

Cela tient en partie à la position de l'île en tant que fournisseur de produits de haute technologie, explique Konstantinas Andrijauskas, de l'Institut des relations internationales et des sciences politiques de l'université de Vilnius, à BBC World.

Mais en outre, "l'approche générale de la Lituanie en matière de politique étrangère consiste à essayer de diversifier et d'approfondir ses relations avec un groupe assez large de pays de la région indo-pacifique", explique-t-il, en citant les exemples de la Corée du Sud et de Singapour.

"Ainsi, la Lituanie tient beaucoup à mettre l'accent, en termes diplomatiques et économiques, sur ses relations avec les démocraties libérales, ou du moins avec les démocraties électorales, comme c'est le cas, par exemple, avec Singapour, car elle estime que les relations économiques avec les pays autoritaires n'apportent pas autant de bénéfices", ajoute-t-il.

"La Lituanie traite depuis des décennies non seulement avec la Chine, mais aussi avec ses voisins russes et biélorusses, et notre expérience suggère que des relations économiques profondes n'apportent pas la prospérité", poursuit-il.

"En fait, ils n'apportent pas la sécurité car les pays autoritaires ont tendance à mettre en avant le contexte économique pour poursuivre leurs objectifs géopolitiques et politiques".

C'est un fait que le gouvernement lituanien reconnaît lui-même. Le vice-ministre Mantas Adomėnas a déclaré à BBC World que le gouvernement actuel "met l'accent sur le soutien à la démocratie et aux droits de l'homme dans le monde" et considère Taïwan comme "un bastion très important de la démocratie".

"Il y a aussi les liens historiques, dans la mesure où Taïwan n'a jamais reconnu l'occupation soviétique de la Lituanie et que nous avons une sorte de dette", explique Adomėnas.

"Et enfin, c'est un pays très progressiste, extrêmement dynamique, qui montre les meilleurs avantages du système de libre marché et du régime politique démocratique."

Peu de choses à perdre

Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose de fondamental pour comprendre pourquoi la Lituanie peut se permettre de fâcher Pékin : contrairement à de nombreux autres pays, la Lituanie n'est pas si dépendante des investissements chinois, ni du commerce avec la Chine.

"L'absence de liens économiques profonds avec la Chine n'est qu'un aspect de la question, mais c'est un aspect très important, car il nous donne une certaine marge de manœuvre", explique M. Andrijauskas.

Cependant, la Chine applique des restrictions à l'importation de biens matériels et coupe également certaines exportations vers la Lituanie, ce qui ne laisse pas Vilnius indifférente.

"Nous ne connaissons pas encore l'ampleur exacte, mais il s'agit clairement d'une violation des règles du commerce international", déclare le vice-ministre lituanien, ajoutant que la situation sera soulevée dans "les forums internationaux et ainsi que dans l'Union européenne, car il s'agit d'une sorte de tentative de restriction d'un État membre".

"Ce que nous attendons de l'UE, c'est une position unie et de principe face à la Chine et aux mesures économiques coercitives qu'elle applique à l'un de ses propres États membres", déclare Adomėnas.

Mais la question de la Chine est effectivement devenue un sujet inconfortable, tant pour les autres États membres, dont certains ont des liens importants avec Pékin, que pour l'UE dans son ensemble, explique M. Andrijauskas.

"La Lituanie est à bien des égards un pays qui peut se permettre d'être une sorte de dénonciateur, mais elle ne veut absolument pas nuire aux relations d'autres pays, nos partenaires et alliés, avec la Chine", ajoute-t-il. "Mais elle veut partager avec l'UE ses préoccupations concernant la Chine.

La relation de l'UE avec la Chine s'articule autour de trois aspects : en tant que partenaire en matière de politique climatique et de commerce, en tant que concurrent sur le marché des technologies de l'information, et en tant que rival en termes de système politique et de droits de l'homme.

L'UE a défendu le droit de la Lituanie à entretenir des liens avec Taïwan, mais a également réaffirmé que l'Union ne remettait pas en question la politique d'une seule Chine.

Une histoire d'opposition aux géants

Mais ce n'est pas la première fois que la Lituanie est confrontée à un géant.

En 1990, elle a été la première république soviétique à déclarer son indépendance vis-à-vis de Moscou.

La résistance antisoviétique était dirigée par Vytautas Landsbergis, grand-père de l'actuel ministre des affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis, actuel ministre des affaires étrangères de Lituanie, et petit-fils du leader de la résistance antisoviétique Vytautas Landsbergis.

Selon Andrijauskas, en Lituanie, il peut y avoir une sorte de ressentiment envers la Chine, précisément à cause du souvenir laissé par la domination de Moscou.

"L'Union soviétique a laissé une marque et a des connotations très particulières car de nombreux Lituaniens associent leur expérience en tant que partie de l'Union soviétique à l'expérience des Ouïghours, des Tibétains, des Kongkoniens...".

Mais les controverses avec la Russie ne se sont pas arrêtées là. La Lituanie s'est également positionnée contre l'un des plus grands alliés de Moscou, le Belarus, et contre son dirigeant, Alexandr Lukashenko.

En fait, la dirigeante de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya , vit en Lituanie depuis qu'elle a fui son pays après les élections contestées d'août 2020.

L'impact réel de ce conflit pour les Lituaniens reste à voir, car certains ont souligné qu'ils pourraient perdre la possibilité de faire des affaires prospères avec la Chine. Mais pour la classe politique du pays balte, cela va au-delà de l'économie.

"Bien sûr, les réactions hostiles d'un super-État de 1,4 milliard d'habitants sont toujours une source d'inquiétude", admet le vice-ministre Adomėnas.

"Mais si cela doit nous faire changer de position à l'égard de Taïwan, je dirais non, car déjà dans le passé, le chantage d'un régime totalitaire, l'Union soviétique, ne nous a pas conduits à reculer devant notre désir d'indépendance."

Le vice-ministre rappelle le rôle joué par l'Islande, qui a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Lituanie, et ce fut un immense soutien moral.