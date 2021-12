Le tourisme spatial : les vols de vacances au-dessus de la Terre seront-ils bénéfiques pour la science, ou les dommages environnementaux en seront-ils le principal résultat ?

il y a 6 heures

Sandali Kumarasinghe est membre du groupe 24 Under 24 de The Mars Generation, composé de jeunes du monde entier qui brisent les barrières dans les domaines des sciences, des mathématiques et de l'art.

Uniquement pour les riches ?

En mars 2021, M. Maezawa a invité le public à postuler pour une place à bord du vaisseau spatial de SpaceX pour faire une boucle autour de la Lune. Il s'adressait ainsi à un "public plus large et plus diversifié". Le voyage devrait avoir lieu en 2023.

Les gens ordinaires

"J'espère également que des entreprises spatiales [...] recruteront la communauté internationale [pour] former [...] des astronautes pour l'avancement de la science, de la technologie et de la recherche.

Les touristes de la recherche

1 000 fois moins cher

À l'instar des voyages en bateau et en avion, qui étaient "très coûteux et extrêmement dangereux" à l'origine, explique M. Garriott, les voyages spatiaux ont dépassé cette phase initiale de leur développement.

Un passe-temps polluant ?

Il ajoute que certaines fusées sont construites pour fonctionner à l'hydrogène, leur principal sous-produit étant l'eau, et non le carbone qui réchauffe le climat.

Et selon elle, elles sont beaucoup plus polluantes par kilomètre parcouru que les avions.

Brûler du caoutchouc synthétique

L'hydrogène est-il vert ?

Et elle propulsera son lanceur New Shepard avec de l'hydrogène liquide.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos (au centre), salue l'acteur de Star Trek William Shatner (à gauche) et les autres membres de l'équipage du New Shepard de Blue Origin après l'atterrissage de la capsule de l'équipage au Texas.

Fusée spatiale contre jumbo jet

Elle effectue une simulation depuis une décennie et affirme que l'utilisation des fusées spatiales augmente de près de 6 % par an.

"Le CO2 n'est pas le seul aspect dont nous devons nous préoccuper dans les lancements de fusées. Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les particules et les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Dans l'éblouissement de la stratosphère, c'est la couche d'ozone qui nous protège des rayons UV nocifs. Les substances chimiques émises par... toutes ces fusées ont un impact sur cet ozone-là."

"[Elles libèrent] ces polluants dans la haute atmosphère. Et ils durent plus longtemps dans ces parties de l'atmosphère. Et ils sont aussi plus efficaces pour absorber les radiations du soleil et réchauffer l'atmosphère."