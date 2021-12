Justice : les Rohingyas réclament 150 milliards de dollars à Facebook pour des propos haineux tenus en Birmanie

Des dizaines de réfugiés rohingyas au Royaume-Uni et aux États-Unis ont intenté un procès à Facebook, accusant le géant des médias sociaux d'avoir permis la diffusion de discours haineux à leur encontre.

Ils réclament plus de 150 milliards de dollars de compensation, affirmant que les plateformes de Facebook ont encouragé la violence contre la minorité persécutée.

On estime que 10 000 musulmans rohingyas ont été tués lors d'une répression militaire en Birmanie à majorité bouddhiste en 2017.

L'entreprise est accusée d'avoir laissé "la diffusion de fausses informations haineuses et dangereuses se poursuivre pendant des années".

Un autre post disait : "versez du carburant et mettez le feu pour qu'ils puissent rencontrer Allah plus rapidement".

Facebook compte plus de 20 millions d'utilisateurs en Birmanie. Pour beaucoup, le site de médias sociaux est leur principal ou unique moyen d'obtenir et de partager d'informations.

Facebook a admis en 2018 qu'il n'avait pas fait assez pour empêcher l'incitation à la violence et les discours de haine contre les Rohingyas.

Meta hanté par les erreurs du passé

Le site de médias sociaux était extrêmement populaire dans ce pays, mais l'entreprise ne comprenait pas bien ce qui se passait sur sa propre plateforme. Elle ne modérait pas activement le contenu dans les langues locales comme le birman et le rakhine.

Si elle l'avait fait, elle aurait vu des discours de haine anti-musulmans et de la désinformation sur les complots terroristes des Rohingyas. Les critiques disent que cela a contribué à alimenter les tensions ethniques qui ont débordé en violence brutale.

C'est ce qui rend ce procès particulièrement intéressant : Facebook ne nie pas qu'il aurait pu en faire plus.

La question de savoir si cela signifie ou non qu'ils sont légalement coupables est cependant très différente. Cette action en justice peut-elle aboutir ? C'est possible, bien que peu probable.

Les Rohingyas sont considérés comme des migrants illégaux en Birmanie et font l'objet de discriminations de la part du gouvernement et du public depuis des décennies.

Des milliers de personnes sont mortes et plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin. Il existe également de nombreuses allégations d'atteintes aux droits humains, notamment des meurtres arbitraires, des viols et des incendies de terres.