Silicon Valley : pourquoi tant de géants sur place ont des patrons d'origine indienne ?

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 17 minutes

Crédit photo, Getty Images

Twitter a un nouveau PDG.

Avec sa nomination, Parag Agrawal rejoint la douzaine d'experts technologiques d'origine indienne qui dirigent aujourd'hui des entreprises de la Silicon Valley, parmi les plus influentes au monde.

Satya Nadella de Microsoft, Sundar Pichai d'Alphabet et les grands patrons d'IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare et Vimeo sont tous d'origine indienne.

Les citoyens d'origine indienne représentent environ 1 % de la population américaine et 6 % de la main-d'œuvre de la Silicon Valley, mais ils sont représentés de manière disproportionnée au sommet de la hiérarchie.

Pourquoi ?

Aucune autre nation au monde ne "forme" autant de citoyens de cette manière, de façon gladiatorienne, que l'Inde", déclare R. Gopalakrishnan, ancien PDG de Tata Sons et co-auteur de The Made in India Manager.

"De l'acte de naissance à l'acte de décès, de l'admission à l'école à l'obtention d'un emploi, grandir en Inde prépare les citoyens à devenir des gestionnaires dès la naissance", ajoute-t-il.

En d'autres termes, selon l'expert, c'est la concurrence et le chaos qui font d'eux des "résolveurs de problèmes adaptatifs" et, ajoute-t-il, qui leur font souvent donner la priorité au professionnel sur le personnel.

C'est, selon lui, un avantage dans la culture américaine surchargée de travail.

"Et ce sont les caractéristiques des meilleurs leaders partout dans le monde", affirme M. Gopalakrishnan.

Les raisons

Les PDG de la Silicon Valley d'origine indienne font également partie d'un groupe minoritaire de quatre millions de personnes qui comptent parmi les plus riches et les plus éduqués des États-Unis.

Environ un million d'entre eux sont des scientifiques et des ingénieurs.

Plus de 70 % des visas H-1B (permis de travail à l'étranger) délivrés par les États-Unis vont généralement à des ingénieurs en logiciels indiens, et 40 % de tous les ingénieurs nés à l'étranger dans des villes comme Seattle sont originaires d'Inde.

"C'est le résultat d'un changement radical de la politique d'immigration américaine dans les années 1960", écrivent les auteurs de The Other One Percent : Indians in America.

Crédit photo, Twitter Légende image, Parag Agrawal est le nouveau directeur de Twitter

Dans le sillage du mouvement des droits civiques, les quotas d'origine nationale sont remplacés par des quotas privilégiant les compétences et l'unification des familles.

Peu après, des Indiens très instruits (d'abord des scientifiques, des ingénieurs et des médecins, puis, dans leur grande majorité, des programmeurs de logiciels) commencent à arriver aux États-Unis.

Cette cohorte d'immigrants indiens était "différente de tout autre groupe d'immigrants de n'importe quelle autre nation", affirment les auteurs.

Ils ont été "triplement sélectionnés" : non seulement ils faisaient partie des Indiens de la caste supérieure, des privilégiés qui pouvaient se permettre d'aller dans une université réputée, mais ils appartenaient également à une petite partie de ceux qui pouvaient s'offrir un master aux États-Unis.

Enfin, le système de visa limitait en outre les quotas aux personnes possédant des compétences spécifiques, souvent dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, qui répondent aux "besoins du marché du travail haut de gamme" aux États-Unis.

"Il s'agit de la crème de la crème et ils rejoignent des entreprises où les meilleurs arrivent au sommet", explique l'entrepreneur technologique et universitaire Vivek Wadhwa.

"Les réseaux qu'ils ont construits [dans la Silicon Valley] leur ont également donné un avantage : l'idée était qu'ils s'entraident", ajoute-t-il.

Les réseaux

M. Wadhwa souligne que de nombreux PDG d'origine indienne ont également gravi les échelons de l'entreprise en travaillant dur.

Et cela leur donne, selon lui, un sens de l'humilité qui les distingue de nombreux PDG fondateurs qui ont été accusés d'être arrogants et dominateurs.

Selon lui, des hommes comme Nadella et Pichai apportent également une certaine dose de prudence, de réflexion et une culture "plus douce" qui en font des candidats idéaux pour les postes à responsabilités.

Leur "leadership discret et non abrasif" est un atout majeur, selon Saritha Rai, qui couvre le secteur technologique en Inde pour Bloomberg News.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Satya Nadella a été nommé à la tête de Microsoft

La diversité de la société indienne, avec ses nombreuses coutumes et langues, "donne aux managers nés en Inde la capacité de s'orienter dans des situations complexes, en particulier lorsqu'il s'agit d'organisations en pleine croissance", affirme l'entrepreneur milliardaire indien-américain Vinod Khosla, qui a cofondé Sun Microsystems.

Cela, ajouté à une éthique de "travail acharné", les prépare bien", ajoute-t-il.

Il y a aussi des raisons plus évidentes.

Le fait que tant d'Indiens parlent anglais facilite leur intégration dans le secteur diversifié de la technologie aux États-Unis.

Et l'accent mis par l'éducation indienne sur les mathématiques et les sciences a donné naissance à une industrie logicielle florissante, formant les diplômés aux bonnes compétences, qui sont ensuite renforcées dans les meilleures écoles d'ingénieurs ou de gestion américaines.

"En d'autres termes, la réussite aux États-Unis des PDG d'origine indienne repose autant sur ce qui fonctionne bien aux États-Unis, ou du moins ce qui fonctionnait avant que l'immigration ne soit plus restreinte après le 11 septembre, que sur ce qui fonctionne bien en Inde", écrit récemment l'économiste Rupa Subramanya dans le magazine Foreign Policy.

Les défis

Toutefois, les experts doutent de l'avenir de ce phénomène.

Avec l'important arriéré de demandes de résidence permanente aux États-Unis (connue sous le nom de carte verte) et les possibilités d'emploi croissantes sur le marché intérieur indien, l'attrait d'une carrière à l'étranger a diminué. (connue sous le nom de carte verte) et les possibilités d'emploi croissantes sur le marché intérieur indien ont réduit l'attrait de la poursuite d'une carrière à l'étranger.

"Le rêve américain est remplacé par le rêve de créer une start-up basée en Inde", explique Rai.

L'apparition récente des "licornes" indiennes, des entreprises valant plus d'un milliard de dollars, laisse penser que les grandes entreprises technologiques commencent à émerger dans le pays.

Mais les analystes estiment qu'il est trop tôt pour prédire l'impact global qu'ils auront.

"L'écosystème des start-up en Inde est relativement jeune. Les modèles d'Indiens qui ont réussi, tant dans l'entreprenariat que dans l'encadrement, ont beaucoup aidé, mais les modèles sont lents à se répandre", déclare M. Khosla.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sundar Pichai a pris la tête de Google en 2015

Toutefois, la plupart des modèles sont encore des hommes, tout comme la quasi-totalité des PDG de la Silicon Valley d'origine indienne.

Et leur essor rapide n'est pas une raison suffisante pour attendre davantage de diversité de la part du secteur, selon les experts.