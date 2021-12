Covid : les vaccins devraient être efficaces contre le variant Omicron, selon l'OMS

il y a une heure

Mais le Dr Mike Ryan, de l'OMS, a déclaré que rien n'indiquait que la souche Omicron serait plus à même d'échapper aux vaccins que les autres variants.

"Nous disposons de vaccins très efficaces qui se sont avérés efficaces contre tous les variants jusqu'à présent, en termes de maladie grave et d'hospitalisation, et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'en serait pas de même pour Omicron", a déclaré à l'AFP le Dr Ryan, directeur des urgences à l'OMS.

Selon lui, les premières données suggèrent qu'Omicron ne rend pas les gens plus malades que la souche Delta et les autres souches.

Les scientifiques pensent qu'une infection antérieure, suivie d'une vaccination ou d'un rappel, est susceptible d'augmenter le niveau de neutralisation et protégera probablement les personnes contre les maladies graves.

Il n'existe pas encore de données significatives sur l'efficacité des vaccins Moderna, Johnson & Johnson et autres contre le nouveau variant.

Omicron est la version la plus fortement mutée du coronavirus découverte à ce jour.

Le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les premiers signes suggéraient qu'Omicron pourrait être plus transmissible que la souche Delta actuelle.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a déclaré que les premiers éléments suggéraient qu'Omicron pourrait être plus transmissible mais moins grave.

Selon les données de l'université Johns Hopkins, il y a eu plus de 267 millions de cas et plus de cinq millions de décès dans le monde depuis le début de la pandémie en 2020.