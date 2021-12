La femme qui vole au secours de personnes accusées de sorcellerie et d'envoûtement

il y a une heure

C'est barbare

Les estimations suggèrent pourtant que ce chiffre est plus élevé, des milliers de victimes - généralement des femmes et des filles - étant accusées chaque année. Les accusées sont souvent soumises à des violences brutales et sexuelles.

"Il y a des attaques de foule très vicieuses et les victimes sont retenues en captivité, torturées, brûlées avec des barres de fer, leurs vêtements sont dépouillés, et elles sont souvent tuées. C'est vraiment barbare".

Elle vendait des pommes de terre sur un marché lorsqu'une foule l'a capturée et brûlée vive. Aucune arrestation n'a été effectuée bien que l'incident ait été filmé et rapporté par les médias locaux.

Crucifié dans les rues

Le facteur "Covid-19"

Au début de cette année, une femme et sa fille ont été secourues par la police après avoir été retenues en captivité et torturées, accusées de pratiquer la sorcellerie lorsque son mari est mort d'une infection au Covid-19.

Selon les médias locaux, les deux femmes, âgées de 45 et 19 ans, ont eu les bras cassés et ont été frappées à l'aide de tiges de fer chaudes.

La défense des victimes

Monica a cofondé le Mouvement des femmes défenseurs des droits de l'homme des Highlands, une organisation à but non lucratif, et estime qu'elle a sauvé plus de 500 personnes au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis qu'elle a commencé à aider les victimes du SARV.