Investissent en bourse : 6 erreurs courantes à éviter

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a une heure

Il y a eu un boom des investisseurs débutants depuis le début de la pandémie.

La pandémie et les confinements ont déclenché un boom de jeunes investisseurs qui sont entrés pour la première fois en bourse.

De nombreux jeunes qui avaient des économies - notamment dans les pays développés - ont osé négocier en bourse.

L'un des moteurs de cette fièvre a été l'expansion rapide des courtiers en ligne, ou courtiers en valeurs mobilières en ligne, qui grâce à une application sur téléphone mobile ont ouvert les portes aux aventuriers inexpérimentés avec la collecte de commissions très faibles (voire aucune commission) pour le service.

Mais tout comme les intermédiaires en ligne se sont multipliés, les échecs des inexpérimentés se sont multipliés qui, après avoir lu un peu, croient pouvoir se jeter à l'eau en suivant les conseils d'amis ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux.

Parallèlement aux opérateurs en ligne, il existe des banques d'investissement traditionnelles ou des sociétés de bourse qui proposent des analyses et des recommandations en échange d'un paiement pour leurs services qui, dans certains cas, peut être assez élevé.

Quelle que soit la manière que vous choisissez, si vous souhaitez investir en bourse, vous devez avoir un intermédiaire qui relie vos fonds à la bourse ; c'est-à-dire pour exécuter vos ordres d'achat et de vente.

Et ce courtier doit être enregistré auprès de l'autorité de régulation de chaque pays afin d'effectuer la transaction.



Après cette étape, vous devrez analyser si vous souhaitez investir dans des instruments à revenu variable (tels que des actions ou des fonds) ou dans des instruments à revenu fixe (tels que des obligations).

Tout dépend de combien vous êtes prêt à risquer. Plus le risque est élevé, plus la possibilité de gagner plus d'argent est grande. Et plus le risque est faible, plus le rendement que vous pouvez obtenir avec votre investissement sera réduit.

"Il est essentiel de connaître votre profil de risque" , a déclaré à BBC Mundo Hugo Osorio, directeur adjoint des stratégies d'investissement de la société de services financiers Falcom Asset Manager.

Voici quelques-unes des principales erreurs que commettent les investisseurs novices lorsqu'ils décident d'investir leur argent en bourse:

1. Regardez le court terme

L'une des erreurs les plus courantes chez ceux qui commencent à investir est de rechercher des profits à court terme. "Le minimum est de se fixer un horizon de trois ans", explique Osorio.

Ceux qui se consacrent à investir de manière professionnelle le font généralement en pensant à obtenir des bénéfices à long terme, précisément pour éviter les volatilités des marchés boursiers.



Dans cet esprit, plus le montant d'argent investi est élevé, plus les rendements que vous gagnerez au fil du temps seront importants.

Au fur et à mesure que l'argent ajoute des intérêts, le montant réinvesti augmentera également. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé ; c'est-à-dire gagner plus d'argent avec votre propre argent.

2. Ne vous diversifiez pas

Il s'agit d'une règle de base pour tout investisseur, qu'il ait peu ou beaucoup d'argent.

Tous les fonds ne peuvent pas être mis au même endroit. C'est pourquoi les experts parlent d'avoir un portefeuille diversifié, avec une partie de vos ressources investies dans des instruments à revenu variable et une autre partie en revenu fixe.

Dans des pays comme les États-Unis, l'idée d'investir 60% des fonds en actions et les 40% restants en revenu fixe est courante, mais cette formule n'est généralement pas recommandée pour les investisseurs qui débutent en bourse, prévient Osorio.



Il est préférable de commencer à investir de manière prudente, en construisant un portefeuille (portefeuille d'investissement) avec différents types d'actifs financiers et différents niveaux d'exposition au risque.

Comme lorsque vous allez au supermarché et que vous mettez différents produits dans le panier. Vous pouvez combiner, par exemple, des actions, des fonds, des obligations. Et si vous avez plus de ressources, vous pouvez ajouter des pièces, des matières premières et d'autres produits plus spécialisés au panier.

Ces derniers temps, les ETF (Exchange Trade Fund, pour son acronyme en anglais), ont gagné du terrain en tant qu'instrument d'investissement : un produit qui mélange le monde des fonds d'investissement et le monde des actions.

Quelle que soit la manière dont vous décidez d'investir, assurez-vous simplement que la combinaison est diversifiée et adaptée à votre tolérance au risque et à vos objectifs d'investissement.



3. Ayez peur et vendez

Sur les marchés boursiers, toutes les décisions ne sont pas prises avec un esprit froid et, bien que les attentes soient basées sur des analyses techniques, il y a toujours des éléments irrationnels ou inconscients qui entrent en jeu.

Si vous parvenez à résister à un krach boursier brutal sans vendre vos actions, il est possible que lorsque le rebond viendra, vous gagnerez beaucoup d'argent. Le problème est que lorsque la panique se propage, l'effet domino peut brouiller votre jugement et vous amener à prendre des décisions hâtives.

Si vous visez le long terme, une forte baisse ne devrait théoriquement pas vous inciter à vendre au milieu de la tempête.

Vous pouvez faire appel à des agents de change à partir d'une application sur votre téléphone portable ou à des courtiers traditionnels, mais vous aurez toujours besoin d'un courtier pour acheter et vendre des actions.

4. Investissez sans considérer votre profil de risque (ou avoir un plan d'investissement)

Nous avons tous un profil de risque différent.

Une bonne analyse des limites de vos conditions financières et des objectifs que vous poursuivez est essentielle pour savoir ce qui vous convient le mieux.

Certaines des questions essentielles sont : combien d'argent pouvez-vous investir, combien êtes-vous prêt à perdre, dans quelle période de temps espérez-vous obtenir un retour, quel est l'objectif de l'investissement. Vous souhaitez gagner de l'argent rapidement en moins d'un an pour financer vos études ou vous souhaitez investir pour avoir une bonne retraite ?

Pour ceux qui commencent tout juste ce voyage, la recommandation des experts est de demander conseil. Et en étudiant et en sachant comment fonctionnent les marchés, vous aurez plus d'outils pour risquer de marcher seul.

5. Ne pas prêter attention aux commissions et autres coûts associés

Pour ceux qui préfèrent investir en suivant les recommandations d'un conseiller spécialisé, il faut comparer les commissions que ces experts facturent pour leur prestation.

Mais pas seulement ça. Vous devez également tenir compte du fait qu'il existe d'autres coûts associés aux transactions boursières qui peuvent affecter le rendement que vous attendiez.

En effet, si le montant à investir est très faible et que le coût final de réalisation de la transaction est très élevé, cela peut ne pas valoir la peine d'entrer en bourse.



Même si vous décidez d'entrer sur le marché en utilisant une plate-forme en ligne qui facture peu ou pas de commission, il y a toujours un certain nombre de coûts implicites dans tous les investissements.

Par exemple, il existe des frais de vente et d'achat d'actifs (commission d'achat et de vente), ceux de garde, ceux de tenue du compte-titres ou des frais d'inactivité, les paiements lors du retrait de dividendes ou, par exemple, les frais de changement de produits auprès d'un courtier à un autre.

En revanche, si vous travaillez avec un intermédiaire étranger, dont le siège est dans un autre pays, vous devrez vérifier si ce courtier est autorisé à effectuer des transactions.

6. S'endetter pour investir

Cette erreur peut être très grave. Si vous commencez à investir, il est déconseillé de s'endetter pour effectuer des transactions.

Il existe des conseillers financiers qui peuvent vous pousser à investir des sommes d'argent plus importantes par le biais de prêts.

Ou même les courtiers en ligne peuvent vous harceler avec des messages sur votre téléphone portable afin que vous ne manquiez pas de "grandes opportunités". Pas en vain il y a l'expression en anglais FOMO (Fear of missing out, qui est quelque chose comme la peur de rater quelque chose), qui peut vous amener à investir quand vous n'avez pas d'argent, simplement à cause de la peur de perdre le moment.



Parfois, ces situations se produisent, par exemple, lorsqu'une personne a connu une bonne séquence et est tentée de s'endetter pour gagner plus.

Comme lorsque les joueurs vont au casino ou aux courses de chevaux pour parier de l'argent et se laissent prendre à l'obsession.

L'investissement peut également devenir addictif.

Et, quand il s'agit des marchés boursiers, on ne voit généralement qu'un seul côté de la médaille : celui des gagnants. Les médias regorgent régulièrement d'histoires d'humbles milliardaires qui ont investi et réussi.