Le concours de beauté saoudien pour chameaux interdit les améliorations esthétiques

il y a 17 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Les juges ont utilisé une technologie "avancée" pour découvrir la falsification des participants au concours.

Plus de 40 chameaux ont été disqualifiés du concours de beauté d'Arabie saoudite pour avoir reçu des injections de Botox et d'autres améliorations cosmétiques.

Le concours est un moment fort du King Abdulaziz Camel Festival, où 66 millions de dollars de prix sont en jeu.

Les principaux attributs sont des lèvres longues et tombantes, un gros nez et une bosse bien dessinée.

Selon l'agence de presse saoudienne (SPA), les juges ont utilisé une technologie "avancée" pour découvrir des manipulations de chameaux à une échelle jamais vue auparavant.

Tous les concurrents ont d'abord été conduits dans une salle où leur apparence extérieure et leurs mouvements ont été examinés par des spécialistes, selon l'agence.

Leur tête, leur cou et leur torse ont ensuite été scannés à l'aide d'appareils à rayons X et à ultrasons 3D, et des échantillons ont été prélevés pour des analyses génétiques et d'autres tests.

A lire aussi :

Selon SPA, 27 participants à la seule coupe des chameaux de Majaheim ont été disqualifiés pour avoir étiré des parties du corps et 16 ont été éliminés pour avoir reçu des injections.

Les organisateurs du concours, le Camel Club, ont déclaré qu'ils étaient "désireux de mettre un terme à tous les actes de manipulation et de tromperie dans l'embellissement des chameaux" et ont promis "d'imposer des sanctions strictes aux manipulateurs".

Ils ont décrit comment du Botox a été injecté dans les lèvres, le nez, les mâchoires et d'autres parties de la tête des chameaux pour détendre les muscles ; des produits de remplissage au collagène ont été utilisés pour agrandir les lèvres et le nez ; et des hormones ont été administrées pour stimuler la croissance musculaire.

Des élastiques ont également été utilisés sur des animaux pour rendre des parties du corps plus grandes que la normale en limitant la circulation du sang, ont-ils ajouté.

Jason Baker, premier vice-président de l'association de défense des animaux Peta Asia, a qualifié le concours de beauté de "farce cruelle".

"Soumettre un animal à une procédure cosmétique, qu'il s'agisse de la coupe des oreilles, du dégriffage, de l'écornage ou de l'injection de produits de remplissage, est d'une cruauté inouïe et montre que les humains qui utilisent de telles tactiques sont extrêmement laids", a-t-il déclaré.

M. Baker a déclaré que les questions relatives au bien-être des animaux devaient être abordées dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Asie, et a appelé les autorités saoudiennes à sévir contre toute manifestation qui exploite ou maltraite les animaux.

Quelque 33 000 propriétaires de chameaux venus d'aussi loin que les États-Unis, la Russie et la France participent au festival des chameaux du roi Abdulaziz, qui est le plus grand du monde et dure 40 jours.

Pas moins de 100 000 touristes sont également attendus chaque jour sur le site du festival, qui s'étend sur 32 km2 et se trouve à 100 km au nord-est de la capitale saoudienne, Riyad.

Regarder aussi :