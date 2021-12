La pratique controversée de l'euthanasie psychiatrique et les pays où elle est pratiquée

María Elena Navas

BBC News Mundo

il y a 52 minutes

En janvier 2018, Aurelia Brouwers, une Néerlandaise de 29 ans, écrit sur Facebook : "je me prépare pour mon voyage. Merci pour tout. Je ne serai plus disponible à partir de maintenant".

Quatre heures plus tard, Brouwers s'allonge sur son lit et, entourée d'amis, boit un composé toxique, prescrit par son médecin, pour mourir.

La mort d'Aurélia, dans la ville de Deventer, aux Pays-Bas, survient un mois après que l'État lui accorde le droit de mourir en vertu de la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, qui permet de mettre fin à la vie en cas de "souffrance insupportable et irrémédiable".

Mais Aurélia n'était pas en phase terminale.

La jeune Néerlandaise est autorisée à mettre fin à ses jours en raison de la "souffrance psychologique insupportable" liée à ses troubles mentaux, notamment l'anxiété, la dépression et la psychose.

L'euthanasie est autorisée dans sept pays et la procédure est principalement pratiquée sur des personnes atteintes de maladies en phase terminale, comme le cancer, lorsque le patient n'a plus que quelques mois ou quelques semaines à vivre.

Mais dans quatre de ces pays - les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et récemment l'Espagne - la procédure est autorisée pour les personnes souffrant de maladies mentales, telles que la dépression, l'anxiété ou les troubles de la personnalité.

(Le Canada a voté en mars pour autoriser l'euthanasie en cas de maladie mentale à partir de mars 2023).

Comme cela s'est produit en 2018 avec la mort d'Aurélia, la question de l'"euthanasie psychiatrique" suscite un vif débat dans la communauté médicale en Espagne et au Canada.

Elle oppose ceux qui affirment qu'une maladie mentale peut causer autant de souffrance et de handicap qu'une maladie physique à ceux qui soutiennent qu'il existe des traitements pour guérir ces troubles et qu'il ne faut pas aider ces personnes à mourir.

"Je crois que des efforts publics doivent être faits pour que les gens ne veuillent pas mourir, mais que certaines personnes veuillent mourir est dans une certaine mesure inévitable", déclare à BBC Mundo David Rodríguez-Arias, professeur de bioéthique à l'université de Grenade et chercheur principal du projet INEDyTO sur la bioéthique et la fin de vie.

"Il y a des circonstances qui sont si dramatiques et si dures et si irréversibles et irrémédiables qu'il est inévitable qu'il y ait encore des personnes qui demandent ce genre d'aide", soutient-il.

"C'est un fait triste, mais inévitable", ajoute-t-il.

Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie en 2002

Pour de nombreux psychiatres, cependant, l'euthanasie est "fondamentalement incompatible" avec le rôle du médecin dans la guérison des malades.

"Ouvrir la porte à l'euthanasie facilite la dévaluation de la valeur de la vie, à laquelle nous avons droit en tant qu'êtres humains", déclare à BBC Mundo le Dr Manuel Bousoño García, professeur de psychiatrie à l'université d'Oviedo.

"Nous devons nous battre pour la préserver sans souffrance et non pour l'éliminer", indique-t-il.

L'enjeu des critères

Dans les quatre pays où l'euthanasie psychiatrique est autorisée, les personnes qui demandent la procédure doivent remplir un certain nombre de conditions.

Le problème est la difficulté d'interpréter un grand nombre des critères énoncés dans la loi sur l'euthanasie.

Et distinguer les patients qui peuvent bénéficier de la procédure est un énorme défi pour les professionnels de la santé mentale.

Par exemple, un patient souffrant de troubles mentaux a-t-il la capacité de prendre la décision de mettre fin à sa vie ?

Le psychiatre Manuel Bousoño estime que l'une des caractéristiques des maladies psychiatriques est la diminution des capacités, et que ces patients doivent donc être protégés.

"De nombreuses maladies psychiatriques présentent une tendance au suicide qui pourrait les amener à chercher une issue dans l'euthanasie, même si leur maladie est traitable, voire guérissable avec les moyens appropriés", précise M. Bousoño.

"Et les personnes atteintes de maladies mentales doivent être protégées contre les risques auxquels leur maladie les expose", ajoute-t-il.

Mais David Rodríguez-Arias estime que supposer qu'une personne atteinte de troubles mentaux est nécessairement incapable de prendre des décisions concernant sa santé est "un préjugé courant".

"Vous ne pouvez pas directement supposer qu'une personne atteinte de troubles mentaux est incapable de prendre des décisions", explique-t-il.

"Il faut démontrer - et non présumer - qu'une personne souffrant de dépression est incapable de prendre une décision concernant sa propre mort".

Un autre des grands défis auxquels sont confrontés les psychiatres est de savoir comment distinguer le fait qu'une maladie mentale est incurable, d'une part, et d'autre part, chronique et invalidante, qui sont également des conditions établies par les lois sur l'euthanasie.

Le psychiatre Manuel Bousoño assure que "dans de très rares occasions, on pourrait dire qu'une maladie mentale est incurable".

"Heureusement, il existe des traitements qui sont très efficaces pour réduire le niveau de souffrance", dit-il.

Et il ajoute qu'"en plus de 40 ans de pratique professionnelle, je n'ai jamais rencontré de cas de souffrance incurable".

Mais le professeur Rodríguez-Arias estime que la question de savoir si les maladies mentales peuvent être guéries ou non est une question assez difficile à résoudre.

"Les normes de traitement et les diagnostics eux-mêmes dans le domaine de la santé mentale sont très largement remis en question", explique-t-il.

"Même les spécialistes de la santé mentale eux-mêmes ne partagent pas les critères de diagnostic et de traitement", souligne le bioéthicien.

Et en ce qui concerne l'autre condition envisagée par la loi, celle d'une maladie mentale chronique et incapacitante, elle est peut-être plus facile à démontrer avec des personnes qui ont passé des années ou une grande partie de leur vie avec une maladie qui leur cause une souffrance intolérable et sans trouver de traitement adéquat pour soulager cette souffrance.

"Je pense donc que les patients atteints de troubles mentaux, y compris ceux qui souffrent de dépression, peuvent être candidats, en théorie, à ce type d'aide à mourir, pour autant qu'ils soient compétents pour prendre cette décision et qu'ils convainquent les médecins que leur état est chronique et invalidant", explique le professeur David Rodriguez-Arias à BBC Mundo.

Le suicide : le prévenir ou le faciliter ?

Les partisans de l'euthanasie invoquent l'autonomie et l'autodétermination pour mettre fin aux souffrances intolérables d'une maladie.

Les opposants affirment que la société devrait faire davantage pour aider les malades mentaux et que le rôle des psychiatres est de prévenir les suicides et non de les proposer comme traitement.

"La possibilité d'accéder au suicide assisté (Euthanasie) va à l'encontre de ce que la psychiatrie promeut en tant que science, à savoir la guérison ou le soulagement de la maladie mentale et de ses conséquences", déclare le Dr Manuel Bousoño à BBC Mundo.

"La lutte pour l'amélioration doit aller vers une prise en charge meilleure et plus complète, même si cela entraîne des coûts plus élevés que l'euthanasie qui ne sert qu'à éliminer les membres les plus faibles de la société", ajoute-t-il.

Mais que se passe-t-il lorsque la souffrance d'un patient est vraiment irrémédiable ?

"Je pense que la tâche des psychiatres est de savoir quand nous devons prévenir les suicides et quand nous devons les soutenir", déclare à BBC Mundo le Dr Asunción Álvarez del Río, professeur et chercheur au département de psychiatrie et de santé mentale de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

"Le problème, c'est que par définition, beaucoup de psychiatres considèrent que si quelqu'un veut se suicider ou mettre fin à ses jours, c'est l'expression d'un trouble, un symptôme de la maladie, et c'est faux",explique-t-elle

"Dans de nombreux cas, cela peut être l'expression d'une dépression profonde ou quelque chose qui peut être traité. Mais pas toujours", poursuit-elle.

L'expert estime qu'il y a un problème avec la formation psychiatrique qui stipule que si une personne envisage de mettre fin à ses jours, c'est parce qu'elle est perturbée.

"C'est une erreur", dit-elle. "Il y a des gens qui sont très clairs sur le fait qu'ils veulent mettre fin à leur vie parce que leur vie ne va pas s'améliorer et qu'ils veulent utiliser leur libertarisme pour arrêter de vivre", ajoute l'auteur de "L'euthanasie" (1998) et de "La pratique et l'éthique de l'euthanasie" (2005).

Ce qui est un fait, c'est que de nombreux patients psychiatriques, même dans les pays les plus développés, ne trouvent pas de traitement adéquat pour leur maladie (ou ne le cherchent pas) et finissent par se suicider.

Dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, il y a eu des témoignages de parents dont les enfants se sont violemment suicidés après s'être vu refuser l'euthanasie. Que dites-vous à ces parents ? Aurait-il été préférable de faciliter leur mort ?

"Il doit être très difficile pour un enfant de vouloir demander l'euthanasie, mais il est également très difficile pour lui de se suicider", déclare le professeur de bioéthique David Rodríguez-Arias.

"La loi n'autorisera que les décès qui sont très bien argumentés, justifiés et examinés par plusieurs spécialistes".

"Je pense que la loi ne permettrait pas aux jeunes d'en arriver à se suicider alors qu'ils ont encore des alternatives pour mener une vie de qualité", ajoute l'expert.

En effet, les médecins ont l'énorme défi de savoir quand respecter la liberté d'une personne de mettre fin à sa vie, en s'assurant qu'elle a la capacité de prendre cette décision et qu'il n'existe aucun moyen d'améliorer ses souffrances et son état.

"C'est une responsabilité entre le médecin responsable de ce patient et ce médecin doit consulter d'autres médecins qui devront également évaluer le patient", explique le Dr Asunción Álvarez del Río.

"Il y a eu des cas intéressants où des patients psychiatriques parlent du soulagement qu'ils ressentent lorsque l'euthanasie est autorisée et comment cela leur a permis de continuer à vivre, parce qu'ils savent que lorsqu'ils décident de mourir, ils ont déjà cette aide", dit-elle.

"Et c'est aussi un fait que les patients qui se voient refuser l'euthanasie trouvent un autre moyen, plus violent, de se suicider", ajoute-t-elle.

Un kit d'euthanasie pour les médecins en Belgique

Ouverture du débat

Le nombre de personnes autorisées à mourir pour cause de souffrance psychiatrique est faible : il représente entre 1 et 3 % du nombre total de cas d'euthanasie et de suicide assisté dans les pays où ces procédures sont légales.

Par exemple, aux Pays-Bas, sur les 6 938 procédures d'euthanasie réalisées en 2020, 60 patients ont bénéficié de l'aide à mourir pour des troubles mentaux.

Malgré cela, de nombreuses craintes subsistent dans le monde pour ouvrir le débat sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.

Par exemple, au Royaume-Uni, où l'euthanasie est illégale, un sondage réalisé par YouGov en août a révélé que 75 % des Britanniques sont favorables à l'aide médicale à la mort pour les malades en phase terminale, mais les législateurs continuent de rejeter les propositions visant à modifier la loi.

Comme le souligne le professeur de bioéthique David Rodriguez-Arias, il existe encore de nombreux tabous dans les sociétés concernant le fait de parler de la mort.

"Il y a toujours l'idée que renoncer à la vie est une sorte d'échec et peut-être que cela génère aussi un sentiment de culpabilité de la part des autres personnes, de la société et des politiques publiques", dit-il.

"Ce sentiment d'échec et de culpabilité peut donc expliquer en partie ce tabou et ce silence sur la mort".

"Mais cette tendance contraste avec toute une tradition culturelle, philosophique, littéraire... de Sénèque à Hume et d'autres philosophes qui parlent du suicide comme d'une manière honorable de vivre et de mettre fin à une vie qui a du sens".

"Et les sociétés se rendent de plus en plus compte que les biotechnologies appliquées au maintien de la vie ne parviennent parfois qu'à prolonger la vie sans en préserver la qualité", ajoute l'expert.

Le Dr Álvarez del Río estime également que le débat doit être ouvert et que les positions contradictoires doivent être acceptées.

"C'est un sujet sur lequel il y aura toujours des positions difficiles à concilier. Mais il ne s'agit pas de se mettre d'accord, il s'agit de respecter les différentes positions. C'est ce qu'il faut prendre en compte", dit-elle.

Mais le Dr Manuel Bousoño estime que l'Espagne "se portait mieux sans cette loi".

"Mon opinion est que la législation sur l'euthanasie ouvre une porte difficile à fermer, qui produira plus de souffrance qu'elle ne vise à en corriger.