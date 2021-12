Communication : la technologie des hologrammes pourrait bientôt remplacer les appels vidéo

Par Andrea Murad et Will Smale

Journalistes d'affaires

il y a 45 minutes

Crédit photo, Sawyer Cheng Légende image, Voici une photo du patron de l'horlogerie suisse Christoph Grainger-Herr apparaissant sous forme holographique

Lorsque le patron de l'horlogerie suisse, Christoph Grainger-Herr, n'a pas pu prendre l'avion pour se rendre à un salon international en Chine en raison des restrictions imposées par Covid-19, il a décidé de se téléporter à la manière de Star Trek.

M. Grainger-Herr, directeur général de la marque de luxe IWC, devait se rendre à l'événement Watches and Wonders à Shanghai en avril dernier.

Lorsque cela s'est avéré impossible, il a décidé de rejoindre le salon sous la forme d'un hologramme 3D grandeur nature. Apparaissant en résolution 4K, il a pu parler, voir et entendre les personnes qui participaient physiquement à l'événement.

"Nous l'avons téléporté depuis son bureau de Schaffhouse, en Suisse, jusqu'à l'événement à Shanghai", explique David Nussbaum, le patron de la société américaine d'hologrammes Portl.

"Il a fait son truc, a discuté avec d'autres dirigeants et a même dévoilé une nouvelle montre, le tout en temps réel. Et puis nous l'avons à nouveau téléporté", ajoute-t-il.

Crédit photo, Portl Légende image, David Nussbaum, à droite, montre le fonctionnement du système Portl, avec son hologramme, à gauche

La pandémie de coronavirus, qui a mis un terme à la plupart des voyages dans le monde depuis mars 2020, suscite un intérêt croissant pour l'utilisation d'hologrammes - des projections lumineuses en 3D d'une personne - comme alternative plus vivante, plus immersive et plus sensorielle aux appels vidéo.

La société Portl, basée à Los Angeles, est l'une des entreprises à la pointe de la technologie, et M. Nussbaum affirme que "nous ne pouvons pas fabriquer nos portails assez rapidement".

Ses portails sont des boîtes informatisées de 2,5 m de haut, avec une façade en verre. À l'intérieur des cabines, un hologramme grandeur nature d'une personne apparaît.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Téléportez-moi Scotty ? L'acteur George Takei revit ses jours de téléportation dans Star Trek

Les portails sont équipés de haut-parleurs intégrés, afin que la "voix" de l'hologramme puisse être entendue. Ils comprennent également des caméras et des microphones pour que l'utilisateur de l'hologramme puisse voir et entendre les personnes qui se trouvent devant sa projection.

Là où la personne se trouve physiquement - et cela peut être à l'autre bout du monde par rapport à la machine à portail - elle a juste besoin d'une caméra, d'une toile de fond unie et d'un autre ensemble de haut-parleurs et de microphones.

Le système logiciel de Portl, contrôlé par une application, connecte alors la personne via l'internet à l'endroit où se trouve le ou les portails - et vous pouvez vous connecter à autant de portails que vous le souhaitez.

New Tech Economy est une série qui explore comment l'innovation technologique va façonner le nouveau paysage économique émergent.

"Il n'y a pratiquement pas de latence [délai]", déclare M. Nussbaum. "Et s'il n'y avait pas la feuille de verre devant l'hologramme, vous pourriez penser que la personne est réellement [debout] là. En fait, s'il n'y a pas de lumière sur la vitre et que vous ne pouvez pas la voir se refléter, vous pensez alors que la personne est réellement là."

Le système Portl est destiné aux entreprises et est actuellement utilisé par d'autres sociétés telles que Netflix et T-Mobile.

Les portails coûtent à partir de 60 000 $ (34 910 487 FCFA) chacun, ils sont donc certainement chers, bien que la société affirme qu'ils peuvent être loués pour beaucoup moins.

"D'ici quelques années, cela va devenir un moyen de communication régulier entre les bureaux", ajoute M. Nussbaum.

Chez Microsoft, sa technologie de communication par hologramme est basée sur un casque appelé HoloLens 2.

À 3 500 dollars (2 036 310 FCFA) l'unité, il est nettement moins cher que le système de Portl, mais les hologrammes 3D ne sont pas réalistes.

Crédit photo, Chris Hornbecker Légende image, Le système d'hologramme de Microsoft exige que les utilisateurs portent un casque

Au lieu de cela, lorsque deux ou plusieurs porteurs de casque s'appellent, leurs hologrammes sont projetés devant chacun d'eux sous la forme d'avatars ressemblant à des dessins animés, qui semblent se trouver dans la même pièce.

"Il semblerait qu'ils se trouvent dans le même espace physique, et ils pourraient se déplacer autour d'une table virtuelle et collaborer sur des choses", explique Greg Sullivan, directeur de la réalité mixte chez Microsoft.

Le groupe allemand d'ingénierie Thyssenkrupp, qui s'adresse également aux entreprises, est l'une des entreprises qui utilisent cette technologie de manière concrète.

L'un des plus grands fabricants d'ascenseurs au monde, Thyssenkrupp devait auparavant envoyer ses techniciens en avion aux quatre coins du monde pour effectuer les réparations nécessaires. Désormais, ces employés peuvent utiliser le casque HoloLens 2 pour se connecter sous forme holographique avec un technicien local et le guider dans le travail à effectuer.

Parallèlement, Japan Airlines utilise les casques pour former les mécaniciens et les équipages des avions.

D'autres entreprises spécialisées dans les hologrammes se concentrent davantage sur le marché grand public, comme Ikin, basée à San Diego.

L'année prochaine, elle lancera un dispositif que vous fixerez à votre téléphone portable et qui projettera dans l'air un hologramme 3D transparent de la personne avec laquelle vous êtes en conversation vidéo.

Crédit photo, Ikin Légende image, Le produit RYZ d'Ikin permettra à toute personne possédant un téléphone intelligent de passer des appels vidéo aux appels holographiques

Gordon Wetzstein, professeur associé d'ingénierie électrique et de sciences informatiques à l'université de Stanford, affirme que les hologrammes constituent un "moyen plus efficace" de communiquer que la vidéoconférence.

"[Avec les hologrammes], vous pouvez créer un contact visuel. Vous pouvez lire des indices subtils comme qui regarde qui", dit-il.

Il prévient toutefois que des problèmes pourraient survenir à l'avenir si ces images holographiques deviennent si réelles qu'il sera impossible de les distinguer d'une personne réelle.

"Si vous pouvez créer des expériences numériques ou synthétiques qui se rapprochent de plus en plus de la façon dont vous percevez la réalité, vous êtes plus vulnérable à la manipulation", déclare M. Wetzstein.

Chez Portl, l'un des premiers investisseurs de la société était Tim Draper, qui a également soutenu Skype et Tesla. M. Nussbaum, de Portl, se dit convaincu que la technologie des hologrammes remplacera les écrans vidéo standard dans les vidéoconférences d'ici "cinq ans".

Il prédit également qu'elle fera disparaître les écrans d'information vidéo.