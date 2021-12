Le légendaire bleu de Prusse, la couleur qui peut sauver ou tuer des vies

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a une heure

Légende image, C'était le premier pigment synthétique moderne et il avait beaucoup moins tendance à s'estomper que les autres bleus.

Un jour, au début du XVIIIe siècle, Johann Conrad Dippel, le résident le plus célèbre du château de Frankenstein, qui a peut-être inspiré l'écrivain Mary Shelley, se trouvait dans son laboratoire à Berlin pour préparer son "élixir de vie".

Ce théologien controversé, qui a même été emprisonné pour ses convictions, a opté pour l'alchimie et, après avoir échoué dans ses tentatives de transformer des métaux communs en métaux précieux, il s'est consacré à la création de ce "médicament universel" qui, selon lui, guérit tous les maux.

Son "huile de Dippel", une concoction dont l'aspect ressemblait à du goudron liquide et dont le goût et l'odeur étaient si désagréables que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était utilisée pour rendre l'eau imbuvable et déshydrater l'ennemi, était une distillation de cornes, de cuir, d'ivoire et de sang décomposé à laquelle il ajoutait de la potasse (carbonate de potassium).

Au même moment, au même endroit, un créateur de couleurs suisse nommé Johann Jacob Diesbach préparait un lot de laque cramoisie, un pigment rouge fabriqué à partir de cochenille, un insecte apporté d'Amérique latine, pour lequel il avait également besoin de potasse. Comme il n'en avait pas assez, il a emprunté une partie de celle de Dippel.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Le lendemain, ce qu'ils ont trouvé dans le laboratoire, étonnamment, était bleu, au lieu du rouge attendu.

Il s'avère que la potasse de Dippel utilisée par Diesbach était contaminée par du sang, qui contenait du fer, ce qui a déclenché une réaction chimique si compliquée que, sans cet accident, elle n'aurait peut-être pas été découverte avant des années.

Comme le dira le chimiste français Jean Hellot en 1762, "rien n'est peut-être plus singulier que le procédé par lequel on obtient le bleu de Prusse... Et si le hasard n'était pas intervenu, il faudrait une théorie profonde pour l'inventer".

Précieux

La couleur créée au hasard était magnifique, dans tous les sens du terme.

Elle était non seulement belle mais précieuse.

Le bleu a toujours été une couleur insaisissable qui, bien qu'elle nous entoure, nous semble souvent hors de portée : nous ne pouvons pas toucher le bleu de la mer ni sentir celui du ciel...

Légende image, Le bleu existait à peine au début de l'histoire de l'art occidental. Les Grecs n'avaient même pas de mot pour la décrire. La mer de l'Odyssée est couleur de vin.

Et l'avoir entre les mains pour en colorer le monde, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été facile non plus.

Dans l'Égypte ancienne, on a mis au point un pigment connu sous le nom de "bleu égyptien", dont le principal ingrédient était une pierre précieuse rare appelée azurite. Bien qu'il ait été utilisé pendant des milliers d'années, la méthode et la science derrière sa création sont tombées dans l'oubli.

D'autres pigments bleus primitifs ont été obtenus en broyant de la turquoise et du lapis-lazuli, et cette dernière pierre semi-précieuse était encore, au début du XVIIIe siècle,la base du plus stable, du plus brillant, du plus pur et du plus fort des quelques bleus disponibles en Europe.

Arrivé au Moyen Âge, il a bouleversé l'art, ouvrant les portes du paradis à des artistes comme Giotto, le père de la Renaissance italienne, qui, dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, a élevé ce bleu au rang de divinité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le ciel étoilé dans la voûte de la chapelle Scrovegni.

Le ciel étoilé depuis la voûte de la chapelle Scrovegni.

On l'appelait l'outremer, car c'est de là que venait le lapis-lazuli, cette pierre presque mythique qui, à l'époque, ne pouvait être trouvée que dans une petite mine située au fin fond de l'actuel Afghanistan.

Pour atteindre Venise, à l'époque leader mondial de la couleur, il a parcouru quelque 5 600 kilomètres, traversant des chaînes de montagnes, des déserts et, enfin, la mer Méditerranée.

Ce n'est pas pour rien que le bleu outremer valait son pesant d'or, littéralement : pendant des siècles, une once de cette couleur coûtait une once d'or.

C'était un luxe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il fallait des semaines de travail pour transformer le lapis-lazuli en pigment.

Par conséquent, la possibilité de créer un bleu réel, merveilleux, profond, rentable et viable était immensément attrayante.

La sérendipité et la science

Si la sérendipité a été le point de départ, ses créateurs ont immédiatement reconnu la valeur de leur "erreur".

Des expériences ultérieures les ont amenés à produire un pigment considérablement moins cher que l'outremer, plus stable que le bleu à base de cuivre et plus polyvalent que l'indigo.

Le succès est immédiat.

Diesbach et son partenaire Johann Leonhard Frisch ont envoyé leur nouvelle invention aux quatre coins du monde et sont rapidement devenus riches.

Papier peint, porcelaine, timbres et drapeaux sont teints en bleu et, en 1709, le pigment devient la couleur officielle de l'uniforme de l'armée prussienne, ce qui lui vaut le nom de "bleu de Prusse", bien qu'en Allemagne il soit connu sous le nom de Berliner Blau ou bleu de Berlin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Uniforme des Hussards, 1858-1915. Veste de lieutenant du 9ème Régiment.

Sa composition a fait l'objet de spéculations car la méthode de fabrication est restée secrète jusqu'en 1724, date à laquelle elle a été révélée.

La recette ?

Prendre une solution mixte d'alun et de vitriol vert et y ajouter une solution d'un alcali préalablement calciné avec du sang de bœuf. Cela donne un précipité verdâtre qui devient bleu lorsqu'il est bouilli avec de l'alcool salé. (La viande ou toute autre matière animale s'est vite avérée aussi efficace que le sang de bœuf).

L'art et bien plus encore

Sans surprise, le bleu de Prusse a fait irruption dans le monde de l'art, avec une énorme demande de peintures à l'huile et d'aquarelles.

Depuis "L'enterrement du Christ" (1709) du peintre néerlandais Pieter van der Werff, la plus ancienne utilisation vérifiée dans une peinture ...

Crédit photo, Museum Boijmans Van Beuningen Légende image, "Entierro de Cristo" par Pieter van der Werff.

... à "La grande vague de Kanagawa", créée par l'artiste japonais Katsushika Hokusai de l'autre côté de la planète ...

Crédit photo, Getty Images Légende image, La grande vague de Kanagawa" de Katsushika Hokusai.

... sans oublier l'œuvre de Picasso qui, avec le bleu de Prusse, a exprimé sa tristesse face à la mort tragique d'un ami proche dans sa période bleue (1901-1904) ...

... et tant d'autres.

Mais le pigment a également commencé à être utilisé - et continue à l'être - dans des domaines éloignés de l'art, même si parfois ils semblent proches, comme dans le cas du travail de la botaniste anglaise Anna Atkins, qui a publié le premier livre exclusivement illustré de l'histoire avec des photographies.

Il les a prises en utilisant un procédé photographique appelé cyanotype, qui produit une copie négative de l'original dans une couleur bleu de Prusse, appelée cyanotype.

Légende image, Cela ressemble à une œuvre d'art, mais c'est de la science : l'un des cyanotypes du livre d'Atkins de 1843, British Algae : Cyanotype Impressions.

Le procédé avait été appris de son inventeur, le célèbre astronome et ami de la famille John Herschel.

Ce dernier, appréciant les propriétés photosensibles du bleu de Prusse, l'a utilisé pour produire les premiers bleus, qui permettaient la reproduction simple et efficace de diagrammes, de dessins techniques, de conceptions d'ingénierie et de plans.

Pendant un siècle, depuis son invention en 1842,ce procédé de photocopie a été le seul moyen bon marché de copier des dessins.

Depuis lors, les utilisations du pigment dans diverses technologies n'ont cessé de se multiplier.

Au cours de ce siècle, par exemple, sa capacité à transférer efficacement les électrons en a fait une substance idéale pour les électrodes des batteries à ions sodium, utilisées dans les télécommunications et les centres de données.

Mais le plus curieux est peut-être que le bleu de Prusse est une couleur qui guérit.

Une médecine essentielle

En effet, Le bleu de Prusse figure sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé en tant qu'antidote spécifique pour l'empoisonnement aux métaux lourds.

Il est utilisé pour traiter les personnes ayant subi une contamination interne par du césium ou du thallium radioactifs hautement toxiques, comme cela s'est produit lors de l'accident radiologique de Goiânia, au Brésil, en 1987, lorsqu'une source radioactive médicale désaffectée a été volée dans un hôpital abandonné.

Crédit photo, Getty Images

Dans ce cas, les patients ingèrent des capsules de pigment. Le pigment piège les métaux dangereux dans sa structure, empêche l'organisme de les absorber et réduit le temps nécessaire aux matières radioactives pour quitter l'organisme, atténuant ainsi les dommages.

Dans le cas du césium, il le réduit d'environ 110 jours à 30 et pour le thallium, d'environ huit jours à trois.

D'autre part, en plus de plusieurs applications dans les technologies médicales de pointe, il reste le principal outil du pathologiste pour détecter le saturnisme.

Et en tant que colorant, il est largement utilisé à des fins de diagnostic et de recherche pour détecter la présence de fer dans les échantillons de biopsie, en particulier dans les tissus tels que la moelle osseuse et la rate.

Bien que le fer soit essentiel à la vie, il est également toxique en raison de sa capacité à former des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules.

Le côté obscur

Pendant des milliers d'années, on savait que de nombreuses parties de plantes, comme les feuilles de laurier-cerise, les pépins de pêche, le manioc et même les noyaux de pomme, étaient mortelles si elles étaient administrées sous forme concentrée, et que leur poison était souvent détecté par leur odeur caractéristique d'amande amère.

Mais même s'ils étaient utilisés dans les exécutions judiciaires - les anciens Égyptiens avaient la "peine de la pêche" et les Romains "la mort du cerisier" - ce n'est qu'en 1782 qu'un chimiste pharmaceutique suédois, Carl Wilhelm Scheele, a identifié l'ingrédient. toxique actif.

Il a découvert qu'en mélangeant du bleu de Prusse avec de l'acide sulfurique dilué, il pouvait produire un gaz incolore, soluble dans l'eau et l'acide.

En allemand, on l'appelait Blausäure (littéralement "acide bleu") en raison de sa dérivation du bleu de Prusse ; en anglais, prussic acid.

Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de cyanure d'hydrogène (HCN), mais nous l'appelons par son nom abrégé plus courant : cyanure, qui vient du mot grec signifiant bleu foncé.

Crédit photo, Getty Images

Il est extrêmement toxique. S'il est ingéré par un être humain, il est rapidement absorbé, se lie de manière irréversible à l'atome de fer de l'hémoglobine et empêche le sang de transporter l'oxygène vers les cellules et les tissus du corps.

Palpitations, maux de tête et somnolence sont suivis d'un coma, de convulsions et d'une mort par suffocation.

Et parfois, une légère odeur d'amande subsiste.

Un poison aussi efficace est rapidement devenu une arme, qui non seulement servait sous sa forme liquide à tuer des individus, mais qui, sous forme de gaz, était idéale pour les meurtres de masse, tels que ceux perpétrés par les nazis.

"J'ai visité Treblinka [le camp de la mort] pour savoir comment ils procédaient à leur extermination", a raconté le commandant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, Rudolf Hoss, dans sa déclaration sous serment.

"Le commandant du groupe m'a dit qu'il avait liquidé 80 000 personnes en l'espace de six mois. Il voulait surtout liquider tous les Juifs du ghetto de Varsovie. Il utilisait du gaz monoxyde et je ne pensais pas que ses méthodes étaient très efficaces...