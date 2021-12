Violence sexuelle : Alibaba licencie une femme qui a dénoncé une agression sexuelle

il y a 16 minutes

La société chinoise de commerce en ligne Alibaba a licencié une femme qui avait déclaré qu'un collègue et un client l'avaient agressée sexuellement.

On pense que le client fait toujours l'objet d'une enquête de police.

La lettre indique qu'elle a diffusé de fausses informations sur l'agression et sur le fait que l'entreprise n'a pas traité l'affaire.

Elle ajoute que cela "a provoqué une forte inquiétude sociale et a eu un mauvais impact sur l'entreprise".

L'employée aurait déclaré : "Je n'ai commis aucune erreur, et je n'accepterai certainement pas ce résultat, et à l'avenir, j'utiliserai des moyens légaux pour protéger mes droits et mes intérêts."