L'année 2021 en matière de recherche : Squid Game, le changement climatique et la santé mentale en tête des tendances

Crédit photo, Netflix Légende image, Squid Game figure sur la liste des émissions télévisées les plus recherchées.

Google a dévoilé sa liste annuelle de tendances et de thèmes clés, qui offre un aperçu des hauts et des bas de 2021 et un voyage perspicace dans le passé.

Le géant de la technologie est le moteur de recherche le plus populaire au monde et, à la fin de chaque année, il publie un rapport sur les questions et les thèmes les plus recherchés.

Une année difficile

Alors que la pandémie faisait rage dans le monde, nous sommes entrés dans l'année 2021 avec un terme de recherche populaire qui reflétait l'esprit de l'époque : "doomscrolling".

Ce terme décrit l'action de faire défiler continuellement l'écran de son téléphone dans l'attente d'autres mauvaises nouvelles.

Selon Google, le terme "doomscrolling" a été recherché "plus que jamais" dans le monde, avec un pic en janvier.

Pour de nombreuses personnes dans le monde, c'était une période d'incertitude et de détresse. Les frontières ont été fermées, les vols ont été immobilisés et des mesures de confinement ont été prises.

Les internautes ont cherché à connaître les dernières nouvelles du Covid-19 et beaucoup d'entre eux ont consulté le terme qui décrivait exactement ce qu'ils faisaient : le doomscrolling.

La santé mentale

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les confinements ont affecté le bien-être mental des gens dans le monde entier.

En 2021, les recherches mondiales sur la "santé mentale" ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré, après une année d'isolement au cours de laquelle de nombreuses personnes ont lutté contre la solitude et le deuil d'êtres chers.

Le monde a cherché "comment maintenir la santé mentale" et "comment guérir" plus que jamais auparavant.

Autre signe que nous accordons plus d'attention à notre santé mentale, les termes "body positivity" et "affirmations", qui consistent à faire des déclarations positives pour surmonter les pensées négatives, ont été recherchés cette année plus que jamais auparavant.

Le changement climatique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ un million d'habitants de l'État américain de la Louisiane ont été privés d'électricité après le passage de l'ouragan Ida.

Mais il n'y avait pas que notre santé, le bien-être de la planète était aussi dans nos pensées.

De l'ouragan Ida aux sécheresses et aux gigantesques incendies de forêt, le monde a été témoin des effets dévastateurs du changement climatique en 2021.

Selon les données de Google, nous avons cherché des moyens plus écologiques et plus efficaces de vivre comme jamais auparavant. Les recherches sur "comment conserver" et "durabilité" ont atteint un niveau record dans le monde entier.

Des mégapoles aux îles tropicales, le monde a également recherché plus que jamais "l'impact du changement climatique".

Sans surprise, c'est aux Fidji, l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, que les recherches sont les plus nombreuses.

L'argent compte

Crédit photo, Getty Images Légende image, Devenir son propre patron est une tendance de Google.

Les gens se sont inquiétés de la sécurité de leur emploi et de l'économie, principalement en raison de l'incertitude financière causée par la pandémie.

L'intérêt d'être son propre patron a augmenté.

En 2021, le monde a cherché de nouvelles opportunités d'entreprenariat, en cherchant "comment créer une entreprise" plutôt que "comment trouver un emploi".

Rien qu'aux États-Unis, plus de quatre millions de personnes ont quitté leur emploi en octobre, selon un résumé du ministère du travail.

Pour certaines personnes, la pandémie a été une période de pause pour réévaluer leurs priorités, les poussant à poursuivre des carrières plus épanouissantes ou simplement à chercher un meilleur salaire ailleurs.

Google, qu'est-ce qu'un NFT ?

Les NFT sont un autre sujet d'intérêt lié au fait de gagner de l'argent.

Les NFT ou jetons non fongibles sont des images numériques ou des œuvres d'art qui peuvent être "tokenisées" pour créer un certificat de propriété, qui peut ensuite être acheté et vendu.

Les NFT existent depuis un certain temps, mais lorsque le NFT du premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu pour 2,9 millions de dollars, notre curiosité a atteint son paroxysme.

Nous avons voulu en savoir plus sur cet actif numérique, ce qui a placé le terme NFT en tête de la liste des choses que le monde a recherchées pour "créer".

Célébrités royales

Crédit photo, Netflix Légende image, Squid Game est la série Netflix la plus regardée dans 90 pays.

En mars, le prince Harry du Royaume-Uni et son épouse Meghan Markle ont donné leur première interview télévisée à l'animatrice américaine Oprah Winfrey depuis qu'ils ont quitté leur rôle de hauts fonctionnaires royaux.

L'interview de Meghan et Harry est devenue "l'interview la plus recherchée dans l'histoire de Google Trends au niveau mondial".

Le couple a révélé ses relations familiales tendues avec la royauté britannique et des conversations présumées ont eu lieu sur la couleur de peau de leur fils Archie, ce qui a fait la une des journaux du monde entier.

Mais ce n'est pas le seul moment de télévision de 2021.

Drame coréen

Comme la plupart d'entre nous passent leur temps à l'intérieur, nous avons eu tout le loisir de regarder des émissions devant le petit écran.

Squid Game, la série sud-coréenne qui s'est imposée sur Netflix, a été la série télévisée la plus recherchée dans le monde.