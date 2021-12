Omicron : pourquoi un rappel fonctionne si deux doses ne suffisent pas ?

Le variant Omicron, fortement muté, a sérieusement entamé la capacité des vaccins à nous protéger contre le virus Covid.

Deux doses de certains vaccins n'offrent pratiquement aucune protection contre une infection par le variant Omicron, même si elles devraient réduire considérablement le risque de tomber malade au point de devoir être hospitalisé.

Les vaccins ont tous été mis au point pour combattre la première forme du virus apparue il y a deux ans.

Une troisième dose, ou dose de rappel, de ces vaccins originaux peut-elle faire la différence ou Omicron a-t-il déjà dépassé la protection qu'ils peuvent offrir ?

Heureusement pour nous, même si le contenu de la seringue est identique, un rappel n'est pas une simple répétition de la même chose pour le système immunitaire.

La protection que vous obtenez après la troisième dose est plus importante, plus large et plus mémorable que celle que vous aviez auparavant.

École du coronavirus

Combattre le coronavirus est une chose que votre système immunitaire doit apprendre.

Une solution consiste à le découvrir sur le terrain, lorsque vous rencontrez le virus pour de vrai. Cependant, il existe un risque de se tromper et de tomber gravement malade.

Les vaccins s'apparentent davantage à une école - un environnement plus sûr pour poursuivre l'éducation de votre système immunitaire en matière de Covid.

La première dose est l'enseignement primaire qui permet d'acquérir les connaissances de base.

La deuxième et la troisième dose sont comparables à l'envoi de votre système immunitaire au lycée puis à l'université pour approfondir considérablement ses connaissances. Il ne s'agit pas simplement de répéter l'école primaire encore et encore.

"Le système immunitaire acquiert une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du virus", a déclaré le professeur Jonathan Ball, virologue à l'université de Nottingham.

Il a ajouté que, même si l'on parle beaucoup des tours maléfiques d'Omicron, un système immunitaire bien entraîné constitue "un environnement incroyablement difficile et hostile" pour le virus et ses variants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un rappel est comme une formation universitaire pour le système immunitaire.

Les anticorps sont les grands bénéficiaires de cette éducation.

Ce sont les protéines collantes qui se fixent à l'extérieur du coronavirus. Les anticorps neutralisants peuvent gommer le virus pour l'empêcher d'envahir vos cellules. D'autres restent là, comme l'équivalent biologique d'un néon clignotant qui vous dit "tuez ce virus".

Une série d'études en laboratoire et de données réelles ont montré que les anticorps neutralisants produits après deux doses d'un vaccin Covid étaient beaucoup moins efficaces contre Omicron.

Le professeur Danny Altmann, immunologiste à l'Imperial College de Londres, a déclaré qu'il n'en restait "absolument rien" et que vous étiez une "cible facile pour l'infection".

Alors, retour à l'école.

Chaque dose du vaccin déclenche un nouveau cycle d'évolution des anticorps au sein du système immunitaire. Il recherche de meilleurs anticorps qui se fixent plus fermement au virus. C'est un processus appelé maturation par affinité.

"Vos anticorps s'adaptent mieux au fil du temps, ils deviennent de plus en plus sophistiqués", explique le professeur Altmann.

Si les anticorps sont capables de se lier plus étroitement au coronavirus, il sera plus difficile pour les mutations d'Omicron de l'aider à se libérer. Et bien que le nouveau variant soit fortement muté, il s'agit toujours du même virus fondamental, dont certaines parties n'ont pas changé du tout.

D'autres cycles de vaccination conduisent également le système immunitaire à élargir son répertoire d'anticorps, car il trouve de nouveaux moyens d'attaquer le virus.

Le jeu des nombres

Il ne s'agit pas seulement de la qualité des anticorps, la quantité augmente également avec le renforcement.

Le professeur Charles Bangham, de l'Imperial College, a déclaré : "Ils sont plus nombreux, leur concentration dans le sang augmente et nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais plus vous êtes vacciné, plus la mémoire immunitaire est durable."

L'impact de tout cela est clair dans les mêmes études qui ont montré que deux doses étaient plus faibles contre Omicron. La protection contre les symptômes de Covid est passée à environ 75 % après le rappel.

Ailleurs dans le système immunitaire, le renforcement donne également à notre corps une longueur d'avance sur les futures variants.

Les cellules B sont la partie du corps qui produit en masse les anticorps. Certaines arrivent à maturité pour produire ces anticorps super collants et très raffinés après un rappel. D'autres peuvent repérer le coronavirus, mais restent à moitié cuites et flexibles.

"Elles peuvent partir dans différentes directions et, lorsqu'elles prolifèrent, elles commencent à s'attaquer au nouveau variant", explique le professeur Ball.

Et puis il y a les lymphocytes T, qui deviennent à nouveau plus nombreux et plus efficaces pour attaquer les virus Covid en réponse à la stimulation.

Les lymphocytes T utilisent une astuce différente pour repérer le virus et patrouillent dans notre corps à la recherche de tout signe de cellules infectées par Covid. Les lymphocytes T reconnaissent les parties du coronavirus que le virus a plus de mal à faire muter.

Ainsi, alors qu'Omicron se dérobe à notre système immunitaire, chaque dose de vaccin, voire chaque infection, donne aux défenses de notre organisme davantage d'outils pour le traquer.

Tout cela est de bon augure pour les vaccins qui nous protègent contre les maladies graves.