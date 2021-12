Omicron : le Royaume-Uni retire 11 pays africains de sa liste rouge

il y a 58 minutes

Toutes les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance des pays figurant sur la liste rouge doivent payer et s'isoler dans un hôtel approuvé par le gouvernement et réservé à l'avance pendant 10 jours.

Mais les 11 pays ayant été retirés de cette liste, il a été confirmé que les personnes actuellement en quarantaine contrôlée seraient autorisées à partir plus tôt et à "suivre les règles comme si elles étaient arrivées d'un pays ne figurant pas sur la liste rouge".

Certains voyageurs ont payé des milliers de livres sterling pour séjourner dans des hôtels de quarantaine agréés par le gouvernement, et se sont plaints d'une organisation chaotique et d'une nourriture immangeable pendant leur séjour.

M. Javid a également déclaré plus tôt qu'il était "très persuadé" par les appels au remboursement des personnes et qu'il espérait faire une annonce à ce sujet prochainement.

"Si la liste rouge n'est pas nécessaire, étant donné qu'Omicron est établi chez nous, alors les coûteux tests d'urgence et les mesures d'isolement imposés même aux voyageurs entièrement vaccinés ne le sont pas non plus, ce qui nous met une fois de plus en porte-à-faux avec le reste de l'Europe", a-t-il déclaré.