JO Pékin 2022 : quelle est l'importance du boycott diplomatique des jeux d'hiver ?

Par Dan Roan

BBC Sports Editor

il y a 8 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Les manifestants ont pris pour cible le Comité international olympique (CIO) au sujet des Jeux

Si les préoccupations relatives aux droits de l'homme sont devenues un thème presque constant dans le sport international ces dernières années, peu d'hôtes de grands événements ont suscité autant de controverses que Pékin.

Le site des Jeux olympiques d'hiver de 2022 a fait l'objet d'une vague de boycotts diplomatiques de la part de pays comme les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, en raison des nombreuses allégations d'atrocités commises par la Chine à l'encontre de la communauté ouïgoure.

Des groupes de défense des droits de l'homme et des gouvernements occidentaux ont accusé la Chine de génocide dans la région du Xinjiang. La Chine nie ces accusations, affirmant que son réseau de camps de détention est destiné à la "rééducation" des Ouïghours et d'autres musulmans.

Les relations sont également tendues en raison de la répression des libertés politiques et des manifestants pro-démocratie à Hong Kong et, plus récemment, des préoccupations liées à la joueuse de tennis Peng Shuai, qui a disparu de la scène publique après avoir accusé un haut responsable du gouvernement chinois d'agression sexuelle. Bien que les autorités chinoises aient critiqué les "spéculations malveillantes" sur son cas, l'inquiétude reste grande à son sujet.

Pour les quelques gouvernements occidentaux qui ont déclaré que leurs représentants n'assisteraient pas aux Jeux, une telle décision est un moyen relativement facile d'être considéré comme un reproche, tout en évitant l'étape beaucoup plus controversée consistant à empêcher les athlètes de participer à la compétition par un boycott complet.

Cette tactique n'est pas nouvelle. Il y a trois ans, certains pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont annoncé un boycott diplomatique de la Coupe du monde de football russe après l'empoisonnement au Novichok de Salisbury.

Le risque d'envoyer des hommes politiques à Pékin pour assister aux Jeux est qu'inévitablement, cela serait considéré comme une approbation tacite du gouvernement du président Xi Jinping, pour qui l'événement est une question de prestige important.

Si la Chine a accusé les États-Unis d'utiliser les Jeux à des fins de manipulation politique et a promis de prendre des "contre-mesures résolues", il est peu probable qu'elle ait été trop consternée, voire surprise, d'autant que des pays comme l'Italie et la France ont refusé de se joindre au boycott, le président Macron le qualifiant de "symbolique et insignifiant". Il est certain que cela ne changera pas grand-chose au spectacle de l'événement pour ceux qui se trouvent dans les salles ou qui le regardent de loin.

Si la coalition des groupes de défense des droits des Tibétains, des Ouïghours, des Mongols du Sud, des Hongkongais et des Taïwanais qui composent la campagne #NoBeijing2022 s'est félicitée des boycotts diplomatiques, de nombreux militants estiment qu'ils ne vont pas assez loin et que les athlètes eux-mêmes, les entreprises sponsors et les principaux diffuseurs doivent également agir si l'on veut réellement faire pression sur la Chine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les groupes de défense des droits ont fait campagne pour que les nations boycottent l'événement.

Certains s'interrogent : si un boycott total n'est pas approprié aujourd'hui, dans un pays qui est accusé de génocide, quand le sera-t-il un jour ? En effet, la Women's Tennis Association (WTA) a été largement félicitée en Occident pour avoir effectivement boycotté la Chine en suspendant tous les tournois qui s'y déroulaient en réponse aux questions persistantes sur l'état de santé de Peng Shuai, un exemple rare d'organisme sportif prêt à prendre une telle position contre un pays qui représente un marché commercial essentiel.

Refuser de participer aux Jeux olympiques contribuerait peut-être davantage à sensibiliser le public aux violations dont la Chine est accusée, et y participer risquerait de paraître complice - mais cela semblerait également très injuste pour des athlètes innocents qui ont passé des années à se préparer à une telle occasion.

Ceux qui s'opposent à une telle mesure insistent sur le fait que les boycotts des Jeux de 1980 et 1984 pendant la guerre froide n'ont eu qu'un impact politique minime, les athlètes étant en fin de compte les seuls à avoir été punis. D'autres, en revanche, citent les boycotts sportifs de l'Afrique du Sud de l'apartheid dans les années 1970 et 1980 comme preuve qu'une telle approche peut jouer un rôle crucial pour faire pression sur les dirigeants d'un pays.

Certains retournent cet argument dans tous les sens, en insistant sur le fait que s'engager dans une compétition sportive, plutôt que de boycotter, offre l'opportunité d'une diplomatie sportive précieuse, et implique une surveillance internationale, ce qui peut aboutir à un changement positif. C'est un argument que la FA utilise lorsqu'elle est interrogée sur sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où, malgré les réformes, les droits des travailleurs restent une préoccupation majeure pour les organisations de défense des droits de l'homme et où l'homosexualité est illégale.

"Notre point de vue reste que le changement est mieux réalisé en travaillant en collaboration avec d'autres afin que nous puissions continuer à poser les bonnes questions tout en gardant toujours à l'esprit que nous avons également nos propres défis en matière de droits de l'homme dans ce pays", a déclaré l'instance dirigeante dans un récent communiqué.

"En tant qu'héritage de la prochaine Coupe du monde, nous voyons également l'opportunité d'un dialogue et d'un engagement qui peuvent conduire à un réel changement au-delà des frontières du Qatar et dans les pays voisins de la région où il y a aussi encore des défis en matière de droits de l'homme."

Tout le monde n'est pas d'accord. Il semble qu'il n'y ait guère de signes de progrès en Chine après les Jeux d'été de Pékin en 2008, ni en Russie après l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2014 et de la Coupe du monde de 2018.

Mais si les athlètes, les gouvernements et les amateurs de sport ne semblent guère enclins à boycotter complètement Pékin 2022, les concurrents pourraient-ils encore faire la différence une fois sur place ? Ce ne serait pas surprenant étant donné le regain d'activisme de ces dernières années, avec de plus en plus d'athlètes s'exprimant sur une série de questions sociales, du racisme aux droits des femmes, en passant par la santé mentale et l'environnement.

Bien qu'elle ait été récemment assouplie, la règle 50 du CIO restreint toujours sérieusement ce que les olympiens peuvent dire ou faire pendant l'événement, interdisant toute forme de protestation, de manifestation ou de propagande politique sur le podium, lors des cérémonies officielles ou sur le terrain de jeu.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le cas de Peng Shuai (photo) a suscité de nombreuses critiques et inquiétudes

La liberté de parole est autorisée dans les zones de presse, les zones mixtes et sur les médias sociaux, mais on peut se demander si les athlètes saisiront cette opportunité dans un pays critiqué pour sa censure et l'intimidation des journalistes étrangers. Surtout après que le président de la WTA, Steve Simon, a récemment déclaré qu'il était "grandement préoccupé par les risques que tous nos joueurs et notre personnel pourraient encourir si nous devions organiser des événements en Chine en 2022."

Il semble en tout cas que les autorités chinoises ne prennent pas en grippe les condamnations des stars du sport. Enes Kanter, star du basket-ball des Boston Celtics, a déclenché une vive réaction lorsqu'il a critiqué le président Xi et exprimé son soutien au mouvement pour un Tibet libre en octobre. Son nom a été bloqué sur le site de médias sociaux chinois Weibo, et la diffusion des matchs des Celtics aurait été annulée. De même, un match d'Arsenal a été retiré de la télévision d'État chinoise en 2019 après que son ancien milieu de terrain Mesut Ozil a souligné le traitement des Ouïghours.

De nombreux groupes de défense des droits de l'homme ont imploré le CIO de trouver un nouveau lieu pour l'événement. À ce stade avancé, il n'y a bien sûr aucune chance que cela se produise. Mais l'intense controverse entourant Pékin 2022 a renforcé la surveillance du choix des hôtes par l'organisation et de ses relations avec eux.

Human Rights Watch a récemment accusé le CIO de "collaboration" avec les Chinois après que son président, Thomas Bach, a tenu un appel vidéo avec Mme Peng, triple championne olympique, dans le but d'apaiser les inquiétudes. Le CIO a rejeté cette accusation et a défendu son recours à la "diplomatie discrète". Mais beaucoup auront été troublés par le fait que, lorsqu'on lui a demandé comment le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme était compatible avec les valeurs olympiques, Dick Pound, le plus ancien membre du conseil d'administration du CIO, a déclaré qu'il ne regrettait pas que Pékin ait été choisie comme hôte et qu'il "n'était pas au courant" des atrocités présumées, malgré les preuves de plus en plus nombreuses.

"Vous pouvez me reprocher autant que vous voulez de ne pas être au courant, mais je n'en suis pas sûr", a-t-il déclaré lundi à Deutschlandfunk Sport.

Le CIO, a-t-il ajouté, "n'a aucun rôle à jouer pour provoquer un changement politique... lorsque nous attribuons les Jeux à un pays, nous ne le faisons pas pour indiquer que nous soutenons les objectifs politiques de ce pays."

Les critiques rejettent fermement l'insistance du CIO à dire qu'il est entièrement neutre et qu'il est au-dessus de la politique. Ils pointent, par exemple, les pourparlers que l'organisation a facilités entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en 2018. Et la façon dont le président Vladimir Poutine espérait utiliser Sotchi 2014 pour projeter au monde la puissance de la Russie et la sienne.

Ce qui est certain, c'est que si les athlètes n'ont pas choisi Pékin pour accueillir les Jeux, ce sont eux qui, à mesure que les tensions géopolitiques augmentent, sont confrontés à de nouvelles questions sur le bien-fondé de concourir dans cette ville et doivent décider de ce qu'ils doivent faire une fois arrivés.