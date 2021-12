Education : comment une enseignante finlandaise a secrètement donné des cours à des enfants de combattants de l'EI détenus dans des camps syriens

il y a 18 minutes

Tous les jours à 9 heures, Ilona Taimela salue ses élèves et leur explique leurs devoirs.

Pendant un an, à partir de mai 2020, comme de nombreux autres enseignants, elle travaillait à distance.

A travers des messages envoyés sur WhatsApp, elle enseignait des matières allant des mathématiques à la géographie, en finnois et en anglais.

Ses élèves étaient 23 enfants finlandais vivant dans le camp d'al-Hol, une vaste cité de tentes pour les personnes liées au groupe État islamique (EI). Environ 60 000 personnes y vivent, dont la grande majorité sont des femmes et des enfants originaires de dizaines de pays, dont l'Europe.

Avant les cours de Mme Taimela, ils ne pouvaient accéder qu'à une éducation informelle dans des écoles de fortune gérées par des organisations caritatives. Après la défaite territoriale de l'EI en Syrie début 2019, le camp est devenu leur prison et les forces dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis leurs geôliers.

Cette mesure controversée a touché un nerf politique et a exposé le dilemme juridique de la séparation des enfants de leurs mères. Pour résoudre ce dilemme, le gouvernement a nommé un envoyé spécial, Jussi Tanner, qui a mené des négociations avec les autorités kurdes gérant le camp.

Le gouvernement finlandais a soutenu l'idée et a chargé la Fondation pour l'apprentissage tout au long de la vie de développer un programme d'enseignement à distance.

En quelques semaines, Mme Taimela et un autre enseignant ont conçu un programme spécialisé. En envoyant aux enfants des leçons quotidiennes, elle visait à améliorer leurs compétences dans les matières principales et à les préparer à la vie en Finlande.

Elle a utilisé une photo avec des lunettes de soleil et un foulard sur la tête, et un large sourire. Elle s'est présentée comme Saara, un pseudonyme pour protéger son identité.

La plupart de ses messages étaient rédigés en finnois et pour certaines tâches, elle utilisait des emojis.

La langue finnoise et les mathématiques constituent la base de son programme, qui adapte les tâches à l'âge et aux capacités de chaque enfant.

Mme Taimela dit avoir constaté des améliorations au fil du temps. Finalement, un enfant de six ans a pu lire des histoires complètes en finnois, tandis que les élèves plus âgés ont pu saisir des éléments plus complexes de la langue.