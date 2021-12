Science : les spécialistes des fusées et les chirurgiens du cerveau ne sont pas nécessairement plus intelligents – selon une étude

il y a 39 minutes

Selon une étude, les membres de ces deux professions ne sont pas nécessairement plus intelligents que le grand public.

Les chercheurs ont demandé à 329 ingénieurs aérospatiaux et 72 neurochirurgiens d'accomplir une série de tâches destinées à tester leur cognition.

Les professionnels des deux groupes ont été évalués en ligne dans six domaines cognitifs, à l'aide d'un "Great British Intelligence Test" conçu à l'origine par l'Imperial College de Londres.

Le test porte sur des domaines tels que la mémoire de travail, l'attention et le traitement des émotions, et les répondants ont été interrogés sur leur âge, leur sexe et leur expérience professionnelle.