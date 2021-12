Omicron : que pouvons-nous apprendre de l'expérience de l'Afrique du Sud jusqu'à présent ?

Par Rachel Schraer & Peter Mwai

BBC Reality Check

il y a 44 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un centre de dépistage en voiture en Afrique du Sud, où il y a eu une recrudescence des cas

C'est en Afrique du Sud que le nouveau variant Omicron a été identifié pour la première fois, et les cas y ont rapidement augmenté.

Ce phénomène commence à être observé dans d'autres pays, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu'il "se propage à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun variant précédent".

Quels autres enseignements pouvons-nous tirer de l'expérience sud-africaine ?

L'Omicron provoque-t-il une maladie plus bénigne ?

Les données sur les admissions à l'hôpital pour le Covid en Afrique du Sud montrent qu'elles augmentent assez fortement dans toutes les provinces.

Mais elles n'augmentent pas aussi vite qu'on pourrait s'y attendre compte tenu du nombre de cas. Moins de patients ont actuellement besoin d'oxygène et de ventilateurs, et ils sont hospitalisés moins longtemps.

Discovery Health, l'un des principaux prestataires de soins de santé du pays, a calculé que les adultes infectés au début de l'épidémie d'Omicron étaient environ 30 % moins susceptibles d'être admis à l'hôpital que ceux infectés lors de la première vague du Covid en Afrique du Sud.

Selon les scientifiques sud-africains, cela ne signifie pas pour autant que le variant lui-même est plus bénin.

La grande différence par rapport aux vagues précédentes est le taux de vaccination et d'immunité naturelle dans la population.

Bien que deux doses de vaccin ou une infection antérieure semblent beaucoup moins efficaces pour empêcher les gens d'attraper le variant Omicron, ils semblent toujours offrir une protection contre les maladies graves.

Le Dr Vicky Baillie, chercheur principal à l'hôpital Chris Hani Baragwanath de Johannesburg, a déclaré que les taux plus faibles de traitement hospitalier étaient probablement dus à une plus grande immunité de la population.

"Rien ne prouve qu'il s'agisse d'une mutation moins virulente", a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les premières données suggèrent qu'Omicron entraîne moins d'admissions à l'hôpital que lors des vagues précédentes.

L'OMS prévient que les données suggérant que le variant pourrait être plus bénin pourraient également être faussées par le fait que le nombre d'hospitalisations est faible et que la plupart des personnes admises ont moins de 40 ans, donc moins de risque de tomber gravement malade.

Ces personnes peuvent être hospitalisées pour d'autres raisons, mais les hôpitaux sud-africains testent toutes les personnes admises et détectent donc beaucoup de cas bénins.

Cela pourrait également s'expliquer par le fait que les personnes âgées de plus de 60 ans en Afrique du Sud sont beaucoup plus susceptibles que la moyenne de la population d'être vaccinées, ce qui les protège contre les maladies graves.

De plus, l'Afrique du Sud a une population jeune, avec un âge médian de 27,6 ans contre 40,4 ans au Royaume-Uni par exemple, de sorte que son expérience d'Omicron n'est peut-être pas la même que celle des pays dont la population est plus âgée.

Les enfants sont-ils plus nombreux à tomber malades à cause d'Omicron ?

Les rapports des hôpitaux des zones les plus touchées d'Afrique du Sud - y compris la province de Gauteng - montrent une augmentation du nombre d'enfants admis à l'hôpital.

Certains s'en sont alarmés, estimant que cela montrait que le variant pouvait être plus dangereux pour les jeunes.

Mais ces chiffres sont basés sur de très petits nombres et, comme pour les adultes, nous ne pouvons généralement pas faire la distinction entre les enfants admis à cause du Covid et ceux dont on a découvert qu'ils avaient le virus après avoir été admis pour autre chose, explique le professeur Helen Rees de l'université de Witwatersrand à Johannesburg.

Le Dr Baillie a déclaré à la BBC que son hôpital avait vu un petit nombre d'enfants admis parce qu'ils étaient très malades à cause du Covid, mais qu'ils s'étaient rétablis en l'espace de deux à trois jours.

Elle souligne également que ces données proviennent d'une région où de nombreux enfants vivent dans la pauvreté, et qu'ils peuvent donc être mal nourris et plus exposés au virus que la moyenne.

La proportion d'enfants admis dans les hôpitaux avec le virus Covid à Gauteng a également diminué, passant d'un maximum de 14 % au cours de la première semaine à 8 % au cours de la troisième semaine.

Quel est le rôle de la vaccination contre l'Omicron ?

Crédit photo, Getty Images

L'Afrique du Sud a des taux de vaccination relativement faibles, avec 26 % de sa population entièrement immunisée, de sorte que son expérience n'est peut-être pas directement comparable à celle de pays plus vaccinés. Mais elle a des taux très élevés d'immunité naturelle.

Le Dr Muge Cevik, de l'université de St Andrews, estime que le risque d'infecter d'autres personnes est considérablement réduit par la vaccination, car les gens sont malades moins longtemps et guérissent plus rapidement, ce qui réduit les possibilités de propagation.

Mais il est clair que ce variant se propage encore rapidement, même dans les populations les plus fortement vaccinées.

Peu de vaccins peuvent stopper complètement les infections, mais lorsqu'il s'agit de prévenir les maladies graves, les preuves suggèrent que la vaccination fait encore largement son travail, même après cette importante mutation.

Ce qui n'est pas clair, c'est dans quelle mesure exactement.

Des études préliminaires menées en Afrique du Sud ont suggéré que le vaccin Pfizer prévient environ 70 % des admissions à l'hôpital, même après deux doses, plusieurs mois plus tard, et plus de 90 % après une troisième dose de rappel.

Mais l'Afrique du Sud a également utilisé d'autres vaccins, dont le vaccin de Johnson & Johnson, et des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour montrer dans quelle mesure les différents vaccins restent efficaces pour les différents groupes.