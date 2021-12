Environnement : les adolescents et la religieuse qui tentent d'arrêter une mine de charbon australienne

Par Kayleen Devlin

BBC Monitoring

il y a 13 minutes

Crédit photo, L McGregor Légende image, Sœur Brigid Arthur et Anjali Sharma devant le tribunal fédéral de Melbourne avec leur avocat David Barnden

En Australie, lorsque huit adolescents et une religieuse âgée ont fait équipe pour une affaire judiciaire liée au climat, ils ont gagné, dans un jugement historique. Le gouvernement australien a fait appel de cette décision. Si le verdict final penche en leur faveur, il aura des ramifications non seulement pour la loi australienne mais aussi pour les affaires environnementales dans le monde entier.

En mai de cette année, Anjali Sharma était assise dans son cours d'économie à l'école de Melbourne lorsque le tribunal de Sydney a diffusé en direct les résultats d'une affaire climatique dont elle s'était retrouvée au centre. Elle a mis du temps à comprendre.

"Pour moi, tout cela ressemblait à du jargon. Il m'a fallu un briefing de mon équipe juridique pour comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé", raconte-t-elle.

À ce moment-là, Mme Sharma, âgée de 17 ans, et les sept autres adolescents impliqués dans son affaire sont entrés dans l'histoire. Aux côtés de Brigid Arthur, une religieuse catholique de 87 ans, qui a agi en tant que tutrice légale des jeunes, ils ont poursuivi en justice la ministre australienne de l'environnement, Sussan Ley, et ont gagné.

"J'ai trouvé très gratifiant de pouvoir m'engager dans une action aussi historique pour l'Australie, et aussi nécessaire", déclare Mme Sharma.

Leur action visait à empêcher l'expansion de la mine de charbon de Vickery en Nouvelle-Galles du Sud, dont on estime qu'elle ajoutera 170 millions de tonnes supplémentaires d'émissions de combustibles fossiles dans l'atmosphère.

Le juge chargé de l'affaire, Mordy Bromberg, a estimé que le gouvernement avait le devoir de protéger les jeunes contre les dommages futurs liés au changement climatique. C'est la première fois au monde qu'un tel devoir de diligence est reconnu.

Le juge Bromberg ne leur a toutefois pas accordé d'injonction pour empêcher l'expansion de la mine. Selon lui, le tribunal n'avait aucune preuve que Sussan Ley approuverait effectivement l'extension, et toute injonction serait préventive.

Pourtant, en septembre, Mme Ley a approuvé l'extension de la mine de charbon Vickery, ainsi que trois autres depuis. Le gouvernement fait également appel de la décision dans l'affaire Sharma, dont l'issue est attendue prochainement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sussan Ley, ministre de l'environnement

"Argument de substitution"

Le gouvernement a utilisé un "argument de substitution" comme l'une des raisons d'approuver Vickery, explique l'avocat représentant Sharma, David Barnden.

"Il s'agit de l'argument selon lequel si ce projet de charbon particulier ne se réalisait pas, cela ne ferait pas de différence sur la quantité totale d'émissions, car le marché répondrait effectivement à cette demande. C'est ce qu'on appelle la défense du trafiquant de drogue - c'est l'idée que 'si je ne vends pas de drogue, quelqu'un d'autre le fera'".

Pour Sœur Brigid Arthur, les décisions du ministre depuis le succès de leur affaire sont "assez provocantes".

Sœur Arthur a passé sa vie à travailler avec les jeunes. Pendant plus de deux décennies, elle a agi en tant que tutrice de litige - instruisant des avocats au nom de ceux qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes - dans des affaires impliquant principalement des réfugiés. Avant cela, elle était enseignante dans le secondaire. Il s'agit de sa première affaire environnementale.

"Elle a engagé des jeunes gens d'une manière qui semble assez extraordinaire. C'est certainement quelque chose de nouveau pour moi", dit-elle.

Il y a un peu plus d'un an, des avocats l'ont contactée pour lui demander d'être la tutrice des adolescents. Elle n'a pas eu besoin d'être convaincue.

"Je suis passionnée par le changement climatique et, bien que je ne travaille pas directement dans ce domaine, je suis très consciente du fait qu'il est important que les gens fassent ce qu'ils peuvent.

"Les jeunes sont ceux qui hériteront de ce que nous faisons aujourd'hui, ils ont donc tout à fait le droit de demander des comptes."

Crédit photo, Supplied Légende image, Anjali Sharma déclare que l'Australie doit prendre des mesures urgentes en matière de climat.

En prenant la parole, Mme Sharma s'est rendue la cible d'attaques.

"J'ai reçu de nombreux messages de menaces", dit-elle.

Un combat contre certains médias locaux

"Certains grands médias d'information en Australie ont, je suppose, des adeptes plutôt de droite, alors quand des médias d'information de ce type ont couvert mon histoire, j'ai appris très vite à ne pas lire les commentaires."

Un rapport de 2019 qui a enquêté sur quatre publications appartenant à la société de médias la plus puissante d'Australie, News Corp Australia, a fait valoir qu'elles favorisaient le scepticisme climatique. Sur plus de 8 000 articles analysés, 45 % des articles rejetaient ou mettaient en doute les résultats scientifiques consensuels.

En réponse, un porte-parole de News Corp Australia a déclaré que le rapport datant d'un an était "déséquilibré" et provenait "d'un groupe d'activistes politiques ayant une histoire de partialité contre le journalisme de notre société".

News Corp Australia a récemment été considéré comme adoucissant son hostilité à l'égard de l'action climatique en plaidant pour des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Malgré cela, peu avant et pendant la COP26, des vidéos de Sky News Australia, propriété de News Corp, ont été recyclées et ont trouvé un écho sur les médias sociaux parmi les climato-sceptiques.

Une séquence de Sky News Australia dans laquelle l'animateur condamne les jeunes militants pour le climat comme des "petits étrons égoïstes, mal éduqués et qui prônent la vertu" a été partagée par le chef du groupe de défense de la coalition CO2 et a reçu plus de 45 000 likes et 16 000 retweets.

La science du changement climatique étant devenue plus difficile à contredire, une tactique de plus en plus courante consiste à tirer sur le messager, en l'accusant souvent d'hypocrisie.

Des commentaires du type "Oh, elle porte un jean et je parie qu'elle ne sait pas combien d'eau il faut pour produire un jean", explique Mme Sharma. "Et vous savez, ils ont raison. Je possède une paire de jeans. Mais le fait que je ne possède pas cette paire de jeans ne va pas réduire de moitié les émissions de l'Australie d'ici 2030."

Lorsque Sœur Brigid a rencontré pour la première fois les adolescents, qui se connaissaient pour avoir participé à des manifestations contre le changement climatique, elle a été frappée par leur passion. Elle les décrit comme un groupe de jeunes "qui y croient vraiment, qui ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas s'arrêter".

"Il y a très peu de gris avec les jeunes", dit-elle. "Tout est tellement noir ou blanc".

Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire est d'attendre que le résultat de l'appel soit annoncé.

Malgré la reconnaissance générale de la nécessité de s'éloigner du charbon, les approches diffèrent lorsqu'il s'agit de mettre ces connaissances en pratique. Lors du sommet COP26 à Glasgow, le charbon est devenu un point de discorde après que les délégués de la Chine et de l'Inde ont demandé une modification de dernière minute de l'accord, en remplaçant l'expression "élimination progressive" du charbon par "réduction progressive".

Les résultats de l'appel et de leur affaire pourraient changer la donne, non seulement pour l'Australie mais aussi pour d'autres régions du monde.

Un succès dans leur affaire pourrait signaler une érosion du soutien à la combustion et à l'extraction des combustibles fossiles, avec d'autres procès de ce type à venir. Mais si l'appel du ministre est couronné de succès, les tribunaux pourraient effectivement quitter le domaine du climat.

Crédit photo, SAEED KHAN Légende image, Seule l'Indonésie exporte plus de charbon que l'Australie

"Nécessaire devoir de diligence"

L'Australie est le deuxième plus grand exportateur de charbon au monde. À l'issue du sommet de Glasgow, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que l'industrie du charbon serait présente dans le pays pendant "des décennies à venir". Il a ajouté que le plan visant à atteindre un taux net zéro d'ici 2050 ne se fera pas au détriment des Australiens ruraux et régionaux.

"Le monde est aux prises avec ce problème d'action collective qu'est le changement climatique. Chaque mine a son rôle à jouer et chaque décision compte", déclare M. Barnden.

"Ce que le tribunal a constaté, c'est que les émissions de ce projet d'extension particulier pourraient être les émissions qui nous font basculer vers ces points de basculement non linéaires qui accéléreraient encore le changement climatique."

Il espère que la décision sur le devoir de diligence - si elle est maintenue à travers le processus d'appel - peut influencer d'autres juridictions et donner l'espoir aux jeunes de pouvoir participer au processus juridique.

"C'est un cas juridique très fondamental pour aborder les problèmes causés par le changement climatique, et les principes de négligence existent dans toute une série de pays de common law, du Royaume-Uni à la Nouvelle-Zélande, en passant par le Canada et les États-Unis."

Il est trop tôt pour dire si cette affaire marquera un tournant dans l'inaction climatique. Mais pour Mme Sharma et les autres adolescents impliqués dans son affaire, c'est maintenant qu'il faut agir.

"J'espère vraiment que le tribunal fédéral se rend compte que l'Australie est maintenant à la traîne du reste du monde, et que le devoir de diligence que mon cas cherche à établir est vraiment, vraiment nécessaire en ce moment."

