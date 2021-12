Omicron : un nez qui coule est-il un rhume ou un symptôme de Covid ?

il y a 25 minutes

L'application de l'étude Zoe Covid demande à des centaines de milliers de personnes d'enregistrer leurs symptômes et les chercheurs ont examiné ceux liés au variant dominant Delta et au nouveau variant Omicron, très répandu.

La fièvre signifie-t-elle que j'ai le coronavirus ?

Qu'en est-il de la toux ?

Si vous souffrez d'un rhume ou d'une grippe, il est fort possible que vous toussiez, en plus d'autres symptômes.

La grippe se déclare généralement de manière soudaine et les personnes qui en sont atteintes ressentent souvent des douleurs musculaires, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des maux de gorge et un écoulement nasal ou une congestion nasale, en plus de la toux. La sensation est pire que celle d'un gros rhume.

Les rhumes ont tendance à se développer plus progressivement et sont moins graves, bien qu'ils vous fassent toujours vous sentir mal. En plus de la toux, il peut y avoir des éternuements, un mal de gorge et un écoulement nasal. La fièvre, les frissons, les douleurs musculaires et les maux de tête sont rares.