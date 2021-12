Covid : qu'est-il advenu de l'immunité collective deux ans après le début de la pandémie (et comment les nouveaux variants l'affectent-ils) ?

En 2020, durant les premiers mois de la pandémie, un concept qui semblait porteur d'espoir est devenu populaire : l'immunité collective.

Ce terme fait référence au fait que lorsqu'une grande partie de la population devient immunisée contre une maladie, dans ce cas le covid-19, il est peu probable que cette maladie continue à être transmise.

De cette façon, toute la population est protégée, même ceux qui ne sont pas immunisés contre la maladie.

L'immunité collective peut être obtenue après qu'un nombre suffisant de personnes aient eu la maladie et développé des anticorps, ou qu'un grand pourcentage de la population ait été vacciné.

Toutefois, après deux ans de pandémie, la complexité du SRAS-CoV-2 a empêché l'un de ces deux scénarios de se produire.

Selon les experts consultés par BBC Mundo, plusieurs facteurs rendent improbable l'obtention d'une immunité collective contre le Covid-19, et les efforts doivent donc être dirigés vers le contrôle de la pandémie, sans nécessairement l'éliminer.

Le comportement des vaccins et leur distribution inégale, ainsi que l'apparition de nouveaux variants, sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles l'immunité collective est considérée comme un objectif irréaliste.

Il est toutefois possible de parvenir à une "immunité collective en pratique", qui pourrait offrir certains niveaux de normalité dans la vie quotidienne.

Quel que soit le scénario futur, les experts insistent sur le fait que la vaccination et les mesures de soins restent des outils puissants pour faire avancer la lutte contre le covid-19.

L'évolution du virus

Au cours des deux années de la pandémie, le SRAS-CoV-2 a évolué vers des variants qui, dans certains cas, lui ont permis d'être plus contagieux et un peu plus résistant à l'effet des vaccins.

L'exemple le plus clair est le variant Delta, qui s'est avéré au moins deux fois plus transmissible que le virus parent.

Quant à l'Omicron, les premières études suggèrent qu'il semble avoir une plus grande capacité à échapper à l'immunisation.

Cependant, les vaccins contre le Covid-19 se sont avérés efficaces pour réduire de manière significative le risque de développer une maladie grave ou de mourir.

En revanche, les personnes vaccinées peuvent l'attraper et la transmettre à d'autres, mais dans une moindre mesure que les personnes non vaccinées.

C'est un premier facteur de complication.

"Avec les vaccins dont nous disposons, même s'ils réduisent la transmission, le concept d'immunité collective n'a pas de sens", explique à BBC Mundo Salvador Peiró, médecin spécialisé en santé publique et chercheur en pharmacoépidémiologie à FISABIO, une fondation de recherche biomédicale dépendant de la Generalitat Valenciana, en Espagne.

Et il ajoute qu'avec les taux de transmission observés avec l'Omicron, cela a probablement encore moins de sens.

Ainsi, même si les vaccins sauvent des vies, ils ne peuvent pas empêcher le virus de se déplacer plus loin.

Et le fait que le virus continue à circuler génère une deuxième complication, à savoir que tant que le virus continue à être transmis, il est possible que de nouveaux variants apparaissent, qui sont plus contagieux, produisent des symptômes plus graves ou échappent à l'effet des vaccins.

"Toute partie présentant un grand nombre d'infections, qu'elle soit vaccinée ou non, est une source potentielle de nouveaux variants", explique à BBC Mundo Caroline Colijn, chercheuse en épidémiologie et évolution des agents pathogènes à l'université Simon Fraser de Vancouver (Canada). .

Et Colijn ajoute un autre élément, à savoir que le SRAS-CoV-2 infecte également les animaux, avec lesquels d'autres espèces peuvent servir de "réserve" du virus à partir duquel il peut être réintroduit chez l'homme.

Diminution de la protection

Un troisième facteur est que l'immunité qu'une personne obtient après avoir été vaccinée ou après s'être rétablie du Covid-19 peut diminuer avec le temps, comme l'indique le Center for Disease Control des États-Unis.

Selon Shabir A. Madhi, doyen de la faculté des sciences de la santé et professeur de vaccination à l'université du Witwatersrand, en Afrique du Sud, la réponse immunitaire après une infection ou une vaccination dure environ six à neuf mois.

Mais cela peut changer face à l'apparition de nouveaux variants, c'est pourquoi on applique déjà des doses de rappel qui augmentent et renforcent les anticorps plusieurs mois après avoir reçu le vaccin ou avoir souffert de la maladie.

Une vaccination inégale

Un quatrième facteur est la distribution inégale des vaccins.

Dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, environ 70 % de la population est déjà vaccinée avec deux doses.

Mais au niveau mondial, à peine plus de la moitié de la population a reçu au moins une dose.

Et dans les pays aux revenus les plus faibles, seuls 6,3 % ont reçu une dose, selon les données de Notre monde en chiffres.

Dans de nombreuses régions du monde, le risque que le virus continue à se propager et que de nouveaux variants potentiellement dangereux apparaissent s'en trouve accru.

"Nous ne remporterons pas la victoire en vaccinant les pays riches tous les six mois", déclare M. Colijn.

"Il est extrêmement important d'adopter un regard global et de s'assurer que les vaccins sont disponibles et utilisés dans toutes les régions du monde."

En substance, il est inutile qu'un pays soit totalement protégé alors que d'autres régions du monde restent vulnérables, car le virus ne connaît pas de frontières.

Utopie

"L'immunité collective pour le Covid-19 est une utopie", déclare le Dr Mauricio Rodríguez, professeur à la faculté de médecine de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et porte-parole de la commission dudit centre pour les questions liées au coronavirus.

Selon Rodríguez, l'immunité collective s'applique très bien aux groupes petits ou délimités .

"Le problème avec le Covid est qu'il est présent dans tous les groupes d'âge, dans toutes les populations, partout, tout le temps", explique l'expert.

"Il est pratiquement impossible d'obtenir une immunité collective avec le Covid".

M. Rodríguez indique que l'on peut peut-être aspirer à atteindre l'immunité dans certains groupes, comme les personnes âgées de plus de 60 ans ou celles qui souffrent d'une maladie qui les rend plus vulnérables au virus.

Quelle est la voie à suivre ?

Selon les experts consultés par BBC Mundo, au lieu d'aspirer à supprimer complètement le virus, les efforts devraient viser à s'habituer à vivre avec le virus, mais sans représenter une menace sérieuse pour l'humanité.

L'objectif est que, même s'il devient un virus endémique, c'est-à-dire qu'il continue à circuler parmi la population, il reste à un niveau gérable.

Atteindre ce point, c'est ce que Peiró appelle "avoir un contrôle fonctionnel de la pandémie".

"Il ne s'agit pas d'éliminer tous les cas, ce que nous espérons, c'est d'avoir une situation immunitaire avec très peu de cas graves", explique l'expert.

"Ce n'est pas que les gens ne sont pas infectés, c'est que les hôpitaux ne se remplissent pas de cas graves".

Peiró soutient que l'idée est que le covid ressemble de plus en plus à un rhume.

"Le succès de la pandémie est de voir les hôpitaux vides de cas de Covid", dit-il.

L'immunité en pratique

Colijn soutient qu'il est peu probable d'atteindre une immunité collective, mais qu'il est possible d'atteindre une "immunité collective en pratique".

Cela signifie que si les vaccins sont appliqués de manière massive et équitable, des niveaux d'activité presque normaux peuvent être atteints, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures plus radicales telles que le confinement.

"Nous devons réfléchir aux mesures que nous sommes prêts à maintenir pour toujours, peut-être que certaines de ces mesures sont l'utilisation de masques, ou des tests rapides" ; dit l'expert.

"Arrêter de voir nos amis ou notre famille ne fait probablement pas partie de ces mesures, nous ne pouvons pas le faire éternellement."

Pour parvenir à cette "immunité collective en pratique" et au "contrôle fonctionnel de la pandémie", les experts s'accordent à dire qu'il est important de donner la priorité aux groupes les plus vulnérables dans les campagnes de vaccination.

L'idée est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes soient protégées contre les maladies graves.

"Les vaccins nous ont permis de combattre la pandémie sans presque aucune restriction", affirme M. Peiró.

"Dans d'autres circonstances, nous serions tous enfermés, avec plus de décès et plus d'hospitalisations, mais nous avons traité le delta avec tout ouvert , c'est grâce aux vaccins."

Ce scénario, dans lequel la combinaison de la vaccination massive et égalitaire, ainsi que des mesures de soins est plus comme l'étape dans laquelle nous entrons.

"Nous sommes dans une phase de transition, nous passons d'une phase d'urgence pour ensuite être dans une phase endémique, c'est-à-dire quand le virus circulera plus régulièrement", explique Rodríguez.