Commerce : Coca Pola, la boisson des Indiens Nasa de Colombie à laquelle Coca Cola a déclaré la guerre

Darío Brooks

BBC News Mundo

il y a 46 minutes

Crédit photo, CocaNasa

Une boisson gazeuse, une bière, une boisson énergétique, un brandy et même un rhum.

Ce sont là quelques-uns des produits fabriqués à partir de la feuille de coca qui proviennent du Cauca, une région colombienne habitée par les autochtones Nasa, qui ont dû faire face à la stigmatisation historique de cette plante.

Rompre avec les préjugés, largement générés par la cocaïne, n'a pas été facile, ni pour les Nasa, ni pour les autres peuples incas et amazoniens d'Amérique du Sud. En fait, il s'agit d'une lutte qui a commencé à l'époque coloniale et qui se poursuit encore aujourd'hui.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Mais c'est une entreprise indigène qui a voulu porter cette bataille sur un terrain inhabituel : le commercial.

"Il est impossible à ce stade de continuer à l'ignorer. Donc, ce que nous avons fait, c'est toucher cette sensibilité culturelle, le sang, car nous portons la feuille de coca dans notre sang ", explique Fabiola Piñacué, fondatrice de Coca Nasa, la première entreprise communautaire à proposer des produits à base de feuille de coca au niveau du commerce de gros en Colombie.

"Comme ils ont toujours dit que la coca était de la cocaïne, nous avons commencé à faire savoir que la coca n'était pas de la cocaïne", a déclaré à la BBC Mundo la membre du peuple Nasa.

La feuille de coca a de multiples usages traditionnels dans les cultures des Andes, autres que la cocaïne. La plante a des propriétés analgésiques et mâcher ses feuilles donne de l'énergie et supprime la faim, la soif et la douleur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La feuille de coca est un élément traditionnel depuis des siècles chez les populations indigènes d'Amérique du Sud.

Mais Coca Nasa doit maintenant faire face à un nouveau défi juridique de la part de Coca Cola, la multinationale qui, par l'intermédiaire de ses représentants légaux en Colombie, a exigé que le mot "coca" ne soit pas utilisé dans les produits qu'elle vend.

"Ils nous ont demandé de ne plus utiliser les marques liées à la feuille de coca qui portent le nom de 'coca'. Il est très difficile de répondre à cette demande, car la feuille de coca est l'héritage des peuples indigènes", explique David Curtidor, le représentant légal de l'entreprise.

"C'est un différend non seulement spirituel, mais aussi économique. D'abord avec l'empire espagnol qui l'a interdit, et maintenant avec l'empire Coca Cola", dit-il.

L'idée de boissons à base de feuilles de coca est née lorsque Piñacué était à l'université à Bogota à la fin des années 1990.

"Je trouvais intéressant de fabriquer un soda à partir de la feuille de coca", raconte-t-elle.

Son initiative a germé quelques années plus tard, lorsque Coca Sek , une boisson énergétique, a vu le jour en 2005 : "Il était très important de faire une boisson plus exquise devant les yeux et le palais des non-indigènes."

Puis vint l'eau-de-vie de Wallinde, le Coca Libre (un mélange de Sek et de Wallinde), la liqueur Coca Ron et enfin la bière Coca Pola .

Crédit photo, CocaNasa

"Nous aimons boire de la bière [la Nasa] et nous avons vu le potentiel de cette boisson, nous avons pensé que nous devions commencer à fabriquer un type de bière. Nous avons fait les tests et nous avons travaillé sur cela jusqu'à ce que nous y arrivions et c'est là que le Coca sort. Pola", explique Piñacué.

"Nous avons travaillé pendant 25 ans pour affiner la présentation, le goût et la qualité. Aussi la présentation de nos produits, parce qu'ils sont très beaux, parce qu'ils sont frappants, parce que nous avons commencé à jouer avec toute la culture et les couleurs", ajoute-t-il.

La bière Coca Pola n'est pas encore vendue massivement, comme ses autres produits, car il s'agit encore d'un produit "100% artisanal". Coca Nasa compte 15 travailleurs.

Mais la controverse avec Coca Cola lui a donné un nouvel élan en Colombie, affirme sa créatrice.

Crédit photo, Coca Nasa

"Il semble que cela ait dérangé les propriétaires de Coca Cola, parce qu'ils disent que nous faisons du kidnapping, mais nous considérons que nous ne kidnappons personne, parce que la feuille de coca, nous les peuples, en avons hérité", dit-il.

"Nous n'avions pas fait la promotion en tant que tel, mais Coca Cola le fait en nous interdisant d'utiliser le nom."

La bataille avec Coca Cola

Coca Cola et Coca Pola n'ont que le nom en commun.

La célèbre boisson gazeuse doit son nom aux extraits de feuilles de coca que son créateur, le chimiste d'Atlanta John Pemberton, a initialement mélangé à du sirop de sucre.

À l'époque, à la fin des années 1800, les extraits de feuilles de coca mélangés à du vin étaient un tonique courant, et la concoction sucrée de Pemberton lui permettait d'ignorer les lois locales interdisant la vente d'alcool.

Crédit photo, Reuters

Au début du mois, un cabinet d'avocats de Bogota représentant Coca Cola a lancé un défi juridique contre les produits vendus par l'entreprise locale.

Dans une lettre, publiée par Piñacué sur Twitter, ils demandent que l'entreprise autochtone "cesse définitivement d'utiliser le nom Coca Pola ou tout autre terme similaire qui pourrait être confondu avec les marques" détenues par le géant des boissons.

Son utilisation "pourrait violer la loi sur les marques en Colombie" et "la loi sur la concurrence déloyale", avertit le cabinet d'avocats Brigard Castro dans le document daté du 26 novembre.

Il a donné un délai de 10 jours ouvrables pour répondre.

BBC Mundo a demandé une interview à Brigard Castro, mais il n'y a pas eu de confirmation immédiate.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La feuille de coca n'a pas d'effets psychotropes si elle n'est pas traitée avec d'autres éléments que la cocaïne.

Curtidor explique que c'est le deuxième procès de Coca Cola contre Coca Nasa, puisqu'en 2007, après le lancement de Coca Sek, ils ont reçu un procès qui a finalement été rejeté par les autorités.

"Hier [14 décembre], le délai a été respecté. Ils nous menacent de poursuites judiciaires et nous attendons qu'ils engagent un procès, car nous n'allons pas accepter leur demande menaçante", explique-t-il à BBC Mundo.

"Plusieurs groupes d'avocats, des universités, etc, nous ont offert leur soutien juridique pour nous défendre au cas où ils nous poursuivraient en justice".

Dans Coca Nasa, ils croient qu'ils ne peuvent pas être forcés de retirer le nom "Coca" de leurs produits parce qu'une résolution de la Cour constitutionnelle colombienne a accordé la protection de l'utilisation du terme aux peuples autochtones .