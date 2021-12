Liberté d'expression : comment la Russie de Poutine tente de censurer les médias sociaux occidentaux

Par Andrei Zakharov et Ksenia Churmanova

BBC Russian

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Vladimir Poutine examine un iPhone

Google et Meta sont sous la menace d'amendes de plusieurs millions de dollars pour ne pas avoir supprimé des contenus que le gouvernement russe considère comme illégaux - mais un examen attentif des documents judiciaires révèle qu'il s'agit souvent de simples posts sur des manifestations de soutien au leader de l'opposition emprisonné Alexei Navalny.

À l'été 2018, un poète russe écrivant sous le pseudonyme de Viking sibérien a publié une caricature sur son compte Facebook. Elle montrait l'aigle bicéphale des armoiries russes, les têtes de l'oiseau étant remplacées par les visages du président Vladimir Poutine et du Premier ministre de l'époque, Dmitri Medvedev.

Il était accompagné d'un court poème alléguant que l'aigle était deux fois plus avide que les autres, mentait deux fois plus et exerçait une surveillance avec ses quatre yeux. Il se terminait par un cri émouvant : "Quand les Russes se réveilleront-ils pour éliminer cette contagion ?"

A lire aussi sur BBC Afrique :

Le gouvernement russe a demandé à Facebook de retirer le post en raison de son "manque de respect flagrant envers l'État, la constitution et le président de la Fédération de Russie". Facebook n'a pas obtempéré et le message a fait l'objet de l'une des plus de 60 actions en justice lancées contre les médias sociaux occidentaux en Russie cette année, ce qui a entraîné des amendes de plus de 2 millions de dollars.

On ne sait pas exactement combien de ces amendes ont été payées. Mais ces affaires mettent en évidence la difficulté d'opérer dans un pays où des restrictions sont imposées à la liberté d'expression et à l'activité politique - notamment la décision prise en juin de cette année selon laquelle la Fondation anticorruption dirigée par le leader de l'opposition emprisonné Alexei Navalny est une organisation "extrémiste", au même titre que les Talibans ou le groupe État islamique.

Selon le chef de l'autorité de régulation des médias Roskomnadzor, Andrei Lipov, les sociétés de médias sociaux sont tenues de trouver et de supprimer "les choses les plus dangereuses", qu'il a énumérées dans une interview au journal Kommersant comme "la pornographie enfantine, le suicide, les drogues, l'extrémisme et les fausses nouvelles".

Mais un examen attentif des plus de 600 messages répertoriés dans les procédures judiciaires contre Google, Facebook, Instagram et Twitter révèle que neuf seulement concernent la maltraitance des enfants ou la drogue, et que douze seulement font référence au suicide. L'écrasante majorité sont des appels à participer à des manifestations pro-Navalny.

"Ni Roskomnadzor ni le Kremlin ne veulent dire que la Russie connaît une censure politique", déclare Sarkis Darbinian, expert juridique du groupe de pression pour la liberté d'expression Roskomsvoboda. Commentant l'accent mis sur la protection des enfants dans les déclarations officielles, il déclare : "Pour expliquer aux larges masses pourquoi cette lutte est nécessaire, ils exploitent les larmes d'un enfant."

Roskomnadzor, le régulateur des médias, n'a pas répondu à la demande de commentaire de la BBC, mais le porte-parole de presse du président Poutine a précédemment déclaré que les mesures prises contre les entreprises de médias sociaux ne sont pas de la censure, mais simplement des tentatives d'appliquer la loi russe.

La pression exercée sur les entreprises de médias sociaux remonte à 2015, date à laquelle une loi est entrée en vigueur, les obligeant à stocker les données personnelles des utilisateurs russes sur le territoire russe et donnant au gouvernement le pouvoir de leur infliger une amende, ou de les fermer, s'ils ne le font pas. Aucune des entreprises occidentales n'a obtempéré, ce qui a conduit à la fermeture de LinkedIn en 2016. Google, Meta et Twitter ont collectivement reçu une amende de plus de 600 000 dollars depuis le début de l'année 2020.

C'est en 2016 que les demandes du gouvernement russe à Google de retirer des vidéos de YouTube et de bloquer certains résultats de recherche ont commencé à augmenter rapidement. Les rapports de transparence de l'entreprise montrent qu'au cours des dix dernières années, elle a reçu plus de demandes de ce type de la part de la Russie que du reste du monde réuni - Google affirme qu'un tiers d'entre elles concernent la "sécurité nationale".

Comme les autres entreprises occidentales, Google se conforme à certaines demandes russes, mais pas à d'autres.

Les efforts visant à contrôler la diffusion d'informations indésirables sur les médias sociaux se sont encore accélérés au début de l'année 2021, après le retour d'Alexei Navalny en Russie après son hospitalisation en Allemagne, où il avait été traité pour empoisonnement à l'arme chimique Novichok.

Crédit photo, Getty Images

Navalny a été immédiatement arrêté, ce qui a entraîné des manifestations non sanctionnées à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes, dont les partisans ont largement fait la publicité sur les médias sociaux.

Ces manifestations ont suscité la colère du Roskomnadzor. Les messages ont été rapidement supprimés du troisième réseau social le plus populaire de Russie, VKontakte (ou VK.com), qui appartenait alors à l'oligarque Alisher Usmanov, ancien actionnaire du club de football Arsenal.

Les réseaux sociaux occidentaux étant moins accommodants, Roskomnadzor a commencé à les poursuivre en justice et à leur infliger des amendes.

L'étape suivante, en mars, a consisté à ralentir le trafic sur Twitter, pour son refus de supprimer ces messages et d'autres. Le chargement des photos et des vidéos, en particulier, est devenu plus lent.

Plus tard dans l'année, elle a persuadé Google et Apple de retirer de leurs boutiques une application de vote tactique, conçue pour aider les sympathisants de Navalny à s'unir derrière un seul candidat aux élections locales, maximisant ainsi les chances de battre le candidat du parti au pouvoir, Russie Unie.

Le chef de l'équipe de Navalny, Ivan Zhdanov, a dénoncé les entreprises pour ce qu'il a décrit comme "un acte honteux de censure politique".

Il a ensuite tweeté une partie d'une lettre d'Apple, qui soulignait que les procureurs avaient déclaré que l'application permettait une "ingérence illégale dans les élections" et que le régulateur des médias Roskomnadzor avait averti la société qu'elle faisait la promotion d'une "organisation extrémiste".

La BBC a demandé à interviewer Apple, Google, Meta et Twitter, mais Google et Twitter ont refusé de commenter, et Apple et Meta n'ont pas répondu.

Roskomnadzor affirme avoir réussi à faire supprimer des messages, ainsi que l'application de vote.

En mai, il est revenu partiellement sur les mesures prises pour ralentir Twitter, affirmant que l'entreprise avait supprimé 91 % d'une liste de 5 900 tweets. Désormais, ce n'est que sur les appareils Internet mobiles que les images et les vidéos de Twitter continuent de se charger lentement.

Les tweets que Twitter supprime après avoir reçu une amende pour avoir refusé de le faire ne sont généralement supprimés que pour les utilisateurs russes - ils restent presque toujours visibles pour les utilisateurs en dehors du pays.

L'un des tweets mentionnés dans les documents judiciaires était un quote-tweet envoyé en janvier par un jeune militant appelé Alexei, relayant des informations sur une manifestation pro-Navalny prévue pour le samedi suivant à Nijni Novgorod - une ville située sur la Volga, à l'est de Moscou.

Comme les autorités de la ville n'ont pas approuvé la manifestation, Alexei choisit ses mots avec précaution, décrivant le lieu comme "l'endroit où il ne faut pas aller". Il a ajouté : "Poutine ne veut vraiment pas que vous y alliez, alors n'y allez pas !".

Mais l'ironie n'a pas suffi à empêcher Roskomnadzor de poursuivre Twitter en justice, et Twitter a finalement supprimé le tweet.

Désormais, pour les utilisateurs russes, ce tweet a été remplacé par un message en anglais expliquant que le message "a été retenu en Russie en réponse à une demande légale."

Ailleurs dans le monde, le tweet apparaît toujours normalement.

Alexei dit qu'il n'avait pas été informé du retrait de son tweet et qu'il ne s'en est rendu compte que lorsqu'il a été contacté par la BBC. Il s'est dit surpris que le tweet original concernant la manifestation - celui qu'il a retweeté - soit toujours visible.

En revanche, Alexander, un militant politique de la ville de Kostroma, au nord-ouest de Moscou, a bien reçu un message lorsque son tweet sur une manifestation de Navalny a été retiré. Sa publication sur VK.com sur le même sujet a également disparu, mais bien que Facebook l'ait contacté pour lui dire que les autorités s'étaient plaintes de sa publication sur ce réseau, il n'a finalement pas été supprimé.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, supprime tout de même certains contenus.

Au premier semestre 2021, elle a supprimé 1 800 contenus sur Facebook ou Instagram, à la demande des autorités russes. Dans son rapport de transparence, l'entreprise a classé la moitié d'entre eux comme des "éléments liés à l'extrémisme". Elle n'a pas précisé combien de fois elle avait refusé les demandes du gouvernement.

Le rapport de transparence de Google indique également que l'entreprise a supprimé des contenus - résultats de recherche ou vidéos YouTube - à la suite d'objections des autorités russes. Toutefois, le nombre de ces demandes auxquelles Google donne suite est plus élevé que par le passé. Seuls 8 % ont été rejetés au cours du premier semestre 2021, contre 50 % au cours de la même période en 2019.

L'Internet souverain

Crédit photo, Getty Images

Andrei Lipov, le chef de Roskomnadzor, âgé de 42 ans, est l'un des auteurs de la politique d'"internet souverain", destinée à rendre l'internet russe indépendant de l'internet mondial, et à empêcher qu'il soit éteint de l'extérieur....

Développée en 2019, elle comprend également un nouveau système de limitation et de blocage du trafic à l'aide du Deep Packet Inspection (DPI), une méthode d'examen des données circulant sur Internet

C'est cet outil qui a permis le ralentissement de Twitter en mars 2021.

La Russie dispose des moyens techniques pour bloquer les opérations des entreprises de médias sociaux, et de lois qui pourraient fournir une justification.

Elles peuvent être légalement bloquées pour ne pas avoir stocké les données personnelles des utilisateurs russes en Russie, ou pour avoir refusé de supprimer des contenus préjudiciables - et à partir de l'année prochaine, il sera possible de les bloquer pour ne pas avoir de bureau dans le pays. Jusqu'à présent, seul Google en possède un (bien que l'entreprise le décrive comme une "entité juridique" plutôt que comme un bureau).

YouTube est actuellement menacé d'être bloqué en échange de la fermeture des chaînes utilisées par le média RT, financé par le Kremlin, en Allemagne.

Toutefois, à la fin de l'année dernière, la Russie a également introduit de nouvelles sanctions plus sévères pour défaut de suppression de contenu illégal, et dans les procès qui doivent avoir lieu le 24 décembre, Google et Meta risquent une amende pouvant atteindre 10 % de leurs revenus annuels en Russie.

"Cela motive les plateformes", a déclaré Andrei Lipov, le patron de Roskomnadzor, à Kommersant. "Nous n'avons pas encore eu recours à ces amendes, mais nous le ferons".

Meta n'a pas divulgué ses revenus en Russie, mais ceux de Google l'année dernière s'élevaient à au moins 1 milliard de dollars, ouvrant la voie à une possible amende de 100 millions de dollars dans son cas.

Un ancien fonctionnaire de Roskomnadzor, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré à la BBC que ces nouvelles amendes permettent aux autorités russes de frapper les entreprises occidentales là où ça fait mal. Et il dit qu'il est sûr qu'elles le feront.