Kim Jong-un : des transfuges de la Corée du Nord se souviennent de la décennie avec Kim Jong-un au pouvoir

Par Laura Bicker

BBC News, Seoul

il y a 12 minutes

Cela fait dix ans qu'un jeune homme de 27 ans, qui n'a jamais fait ses preuves, a pris le pouvoir en Corée du Nord et, au cours de cette période, peu de dirigeants mondiaux ont fait autant la une des journaux. Mais qu'est-ce que cela fait de vivre sous le règne de Kim Jong-un ?

Le son des pleurs emplit les rues de Pyongyang.

Des élèves en uniforme tombent à genoux et semblent inconsolables. Des femmes sont photographiées en train de serrer leur cœur en signe de désespoir.

Les médias d'État nord-coréens, étroitement contrôlés, avaient annoncé que Kim Jong-il, leur "cher leader", était mort à l'âge de 69 ans. C'était le 19 décembre 2011.

Partout dans le monde, les analystes coréens se sont précipités à leur bureau pour sortir leurs dossiers sur un seul homme.

Kim Jong-un.

À seulement 27 ans, il était le soi-disant grand successeur. Mais peu pensaient qu'il réussirait quoi que ce soit. Comment une société qui récompense l'âge et l'expérience pourrait-elle être dirigée par quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre ?

Beaucoup ont prédit un coup d'État militaire, ou une prise de pouvoir par les élites nord-coréennes. Mais le monde a sous-estimé le jeune dictateur. Kim Jong-un n'a pas seulement consolidé sa position, il a inauguré une nouvelle ère appelée "Kim Jong-unisme".

Il a commencé par une purge de ses rivaux et des centaines d'exécutions, puis s'est intéressé aux affaires étrangères. Quatre essais nucléaires, 100 missiles balistiques tirés et la vedette internationale lors des entretiens avec le président américain.

Mais sa quête acharnée d'armes nucléaires a eu un coût. La Corée du Nord est aujourd'hui en crise, plus pauvre et plus isolée que lorsqu'il a pris le pouvoir.

Alors, qu'est-ce que cela fait de vivre sous son règne ?

Dix transfuges nord-coréens - dont l'un de ses principaux diplomates - reviennent sur les dix années de Kim Jong-un.

Un nouveau départ

L'étudiant Kim Geum-hyok a fait quelque chose qui aurait pu lui valoir d'être fusillé le jour de la mort du père de Kim Jong-un. Il a organisé une fête.

"C'était tellement dangereux. Mais nous étions si heureux à ce moment-là", dit-il.

Pour lui, un nouveau leader jeune, notamment qui aimait le ski et le basket, faisait naître la perspective d'idées nouvelles et de changement.

"Nous avions des attentes à l'égard de Kim Jong-un. Il avait étudié à l'étranger en Europe, alors peut-être penserait-il de la même manière que nous", dit-il.

Geum-hyok était issu d'une famille d'élite et étudiait à l'époque à Pékin, un privilège que seules quelques personnes peuvent se permettre en Corée du Nord.

La vie en Chine lui a ouvert les yeux sur un monde plus prospère et il a cherché sur Internet des nouvelles de son pays d'origine.

"Au début, je ne pouvais pas y croire. Je pensais que les Occidentaux mentaient [sur l'état de la Corée du Nord]. Mais mon cœur et mon cerveau étaient divisés. Mon cerveau disait que tu n'avais pas besoin de regarder, mais mon cœur voulait regarder encore plus."

Les 25 millions d'habitants de la Corée du Nord sont étroitement contrôlés, de sorte que la plupart d'entre eux n'ont que peu ou pas d'idée des événements mondiaux, ou de la façon dont leur pays est considéré par le monde extérieur.

On leur enseigne également que le dirigeant est un être divin unique, doué et accompli, qui mérite leur ultime fidélité.

Pour Guem-hyok, la succession au pouvoir de ce jeune homme représentait quelque chose qui était rare.

L'espoir.

Les sceptiques

Mais d'autres sont sceptiques. Dans les couloirs du pouvoir à Pyongyang, on murmurait que Kim Jong-un était un enfant privilégié inapte à gouverner.

Ryu Hyun-woo, l'ancien ambassadeur nord-coréen au Koweït, a déclaré à la BBC que ses collègues étaient exaspérés par la transmission du pouvoir de père en fils.

"Ma première impression a été 'soupir, une autre succession ?'. Les Nord-Coréens commençaient à en avoir assez de la succession héréditaire. Surtout parmi les élites, nous voulions quelque chose de nouveau et d'inédit, 'ne devrait-il pas arriver quelque chose de différent ?', voilà ce que nous pensions."

La famille Kim dirige la Corée du Nord depuis sa création en 1948. On enseigne à la population du pays que la lignée sanguine est sacrée. C'est une façon de légitimer la dynastie.

"J'ai entendu des choses comme "on va donc servir le plus cher pour toujours, n'est-ce pas ?".

"Qu'est-ce qu'un jeune de 27 ans saurait en termes de gestion d'un pays ? C'est absurde."

Une promesse

Dans un discours prononcé en 2012, le nouveau dirigeant a promis que les Nord-Coréens n'auraient plus jamais à "se serrer la ceinture".

Pour un pays qui avait subi une famine meurtrière dans les années 1990 qui a coûté des centaines de milliers de vies, il semblait que leur nouveau leader voulait mettre fin à leurs pénuries alimentaires et à leurs souffrances. C'était un grand moment.

Les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ont reçu l'ordre de faciliter davantage les investissements internationaux. Et certains, à l'intérieur du pays, ont également remarqué des changements.

Le chauffeur Yoo Seong-ju, originaire d'une province de la côte est du pays, dit avoir commencé à remarquer dans les supermarchés de plus en plus de produits fabriqués en Corée du Nord.

"À notre grande surprise et fierté, les produits alimentaires nord-coréens étaient en fait meilleurs que les produits chinois en termes de goût, d'emballage et d'approvisionnement. C'était en fait un sacré coup de pouce pour notre ego".

La purge

Les bons vœux de Kim Jong-un pour son peuple ne s'étendaient pas à ceux qu'il considérait comme une menace.

En particulier, son oncle Jang Song-thaek avait amassé un puissant réseau d'alliés.

À des centaines de kilomètres de Pyongyang, dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine, le commerçant Choi Na-rae se demande si M. Jang pourrait être le nouveau dirigeant du pays.

"Beaucoup d'entre nous espéraient que le pays s'ouvrirait à la Chine et que nous pourrions voyager librement à l'étranger", se souvient-il.

"Nous pensions que si Jang Song-thaek avait réussi à prendre le pouvoir, il aurait apporté beaucoup de changements économiques en Corée du Nord. Bien sûr, nous ne pouvions pas facilement le dire à voix haute, mais nous avions ces attentes."

Ce genre de rumeur devait être démenti.

Jang Song-thaek a été qualifié de "racaille humaine" et de "pire qu'un chien", puis exécuté pour avoir prétendument sapé la "direction unitaire du parti".

Le jeune leader montre son côté impitoyable.

Prise de contrôle

Des dizaines de personnes franchissent la frontière et se réfugient en Chine, puis en Corée du Sud, pour tenter d'échapper à la purge. Kim Jong-un décide d'essayer d'empêcher de nouvelles défections. La sécurité à la frontière est renforcée comme jamais auparavant. Une clôture en fil de fer barbelé a été installée avec des pièges sur le sol en dessous.

Ha Jin-woo a réussi à faire sortir une centaine de personnes de Corée du Nord pendant qu'il était courtier.

"Le pays dispose d'une force de sécurité frontalière distincte. On leur dit de simplement tirer et tuer toute personne qui tente de traverser la frontière et ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes."

"J'avais très peur quand j'ai commencé, mais j'avais ce sens du devoir. Depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup de doutes sur la Corée du Nord. Pourquoi suis-je né ici pour vivre comme un moins que rien, sans droits ni liberté ? Je devais risquer ma vie pour faire ce travail".

Mais il a finalement été marqué et a dû fuir. Sa mère a été enfermée dans un camp de prisonniers et le traitement brutal qu'elle y a subi l'a laissée paralysée.

Cela hante Jin-woo qui se souvient à peine de la voix de sa mère.

M. Populaire

Malgré la répression des dissidents et des transfuges, le roi Jong-un s'efforce de paraître plus accessible, plus moderne et plus amical que son père.

Il a épousé une jeune femme à la mode, Ri Sol-ju. Il a été photographié en train d'embrasser, de saluer, de sourire lors de visites dans diverses villes et villages. Il fait des tours de montagnes russes, du ski, des galops à cheval.

Le couple visitait des usines de cosmétiques et exhibait des produits de luxe.

Mais pour les Nord-Coréens ordinaires, il était interdit d'essayer d'être plus "moderne".

Yoon Mi-so voulait suivre les tendances qu'elle avait vues sur des DVD sud-coréens de contrebande. Elle était prête à tout pour porter des boucles d'oreilles, un collier ou même un jean.

"Une fois, je me suis fait prendre pour ne pas avoir respecté ces règles et j'ai été mise sur un stand de la honte publique, où un groupe de personnes me critiquaient verbalement jusqu'à ce que je pleure. Ils disaient 'vous êtes corrompue, comment faites-vous pour ne pas avoir honte ?'".

Hyun-young était une chanteuse, tout comme la femme de Kim Jong-un. Mais toutes ses chansons devaient glorifier le leader nord-coréen. Elle a essayé de se rebeller, mais a été persécutée.

"Je n'ai jamais été autorisée une seule fois à faire librement ce que je voulais faire artistiquement. Il y avait tellement de réglementation et d'enfermement dans la musique de la Corée du Nord que j'ai beaucoup souffert.

"Le gouvernement contrôle cela parce qu'il a peur de l'influence étrangère. Ces réglementations strictes montrent qu'ils n'ont pas confiance en leur propre régime."

Selon un récent rapport sur les droits de l'homme, au moins sept personnes ont été exécutées au cours de la dernière décennie pour avoir regardé ou distribué des vidéos de K-pop depuis la Corée du Sud.

Kim Jong-un a décrit ces influences étrangères comme un "cancer vicieux".

Et les ennuis ne sont pas loin.

Tic-tac boum

Chaque essai de missile balistique fait les gros titres dans le monde entier, mais à l'intérieur du pays, ils n'encouragent pas la fierté nationale comme prévu.

"Les gens disaient qu'ils continuaient à fabriquer des armes en pressant le sang et la sueur du peuple", explique un transfuge.

"Nous ne considérions pas cela comme une victoire. Nous pensions 'Wow, ils ont dépensé tant d'argent pour tous ces tests. Tout l'argent que nous gagnons pour eux est destiné à cela", dit un autre.

Vers 2016, au bureau des affaires étrangères, l'ambassadeur Ryu a reçu de nouveaux ordres. L'accent n'était plus seulement mis sur les affaires.

"Nous devions expliquer pourquoi la Corée du Nord a besoin d'armes nucléaires, le but et la justification".

L'espoir était qu'en en parlant par les diplomates, l'idée se normaliserait au sein de la communauté internationale.

Cela ne s'est pas passé comme ça.

Le grand pari de l'homme-fusée

L'escalade des menaces entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un s'est soldée par l'ultime démonstration diplomatique.

Le dictateur si souvent caricaturé comme un gros bébé gâté dans les médias occidentaux marchait avec assurance aux côtés du président américain, partageant la scène.

Les journaux nord-coréens ont fait leur une sur la poignée de main à Singapour.

Mais les sanctions visant à freiner le programme nucléaire du pays commençaient à porter leurs fruits. Bien qu'impressionnés par l'image, les villages situés en dehors de la ville principale de Pyongyang ont réagi en sourdine.

"Nous n'étions pas en mesure d'en analyser le sens. Nous ne pouvions tout simplement pas comprendre comment cette réunion pouvait conduire à des améliorations ou à quelque chose de ce genre", explique le commerçant Choi Na-rae.

Mais il n'y a pas eu d'accord et l'ambassadeur Ryu pense que tout cela n'était qu'un spectacle pour obtenir un allègement des sanctions.

"Le Nord ne pourra jamais renoncer à ces armes car il les considère comme vitales pour la survie du régime".

Crise de Covid

Le pire était à venir pour Kim Jong-un.

Lorsque la pandémie de Covid a frappé la Chine voisine en janvier 2020, la Corée du Nord a fermé ses frontières. Non seulement aux personnes, mais aussi au commerce.

La nourriture et les médicaments vitaux s'entassent au principal point d'entrée de Dandong, sans pouvoir passer. Plus de 80 % du commerce du pays provient de la Chine.

"Depuis Covid, beaucoup de choses ont changé", dit Ju Seong qui était chauffeur en Corée du Nord. Il est parvenu à parler brièvement à sa mère près de la frontière avec la Chine.

"L'économie se réduit, les prix ont augmenté. Il est devenu tellement plus difficile de vivre. Mes parents semblent trouver de la nourriture mais le prix est tout simplement trop élevé. C'est très stressant. La situation semble grave."

Des rapports indiquent que certains sont affamés.

Kim Jong-un lui-même a décrit cette situation comme une "grande crise" et a même versé des larmes dans un discours. Du jamais vu pour un leader nord-coréen.

Un ancien médecin, Kim Sung-hui, affirme que la plupart des médicaments doivent être achetés au marché noir.

Les salles d'opération sont régulièrement privées d'électricité et les chirurgiens travaillent parfois à mains nues, faute de gants.

"Quand je vois à quel point les deux pays sont différents sur cette péninsule, j'espère que la Corée du Nord pourra arriver à un avenir où les droits de l'homme des patients et des médecins seront garantis."

La Corée du Nord n'est pas équipée pour faire face à une pandémie et le bilan de santé publique du Covid est inconnu.

Mais elle ne peut pas non plus survivre à l'isolement qu'elle s'impose actuellement sans que sa population subisse des dommages importants.

Le culte de Kim

Certains de nos transfuges étaient tellement émus par la situation actuelle en Corée du Nord qu'ils ont prédit un coup d'État. Mais rien n'indique qu'il s'agisse d'une possibilité, même lointaine.

Le culte de la famille Kim s'est avéré être omniprésent et remarquablement stable. Toutes les prédictions d'effondrement du régime se sont révélées fausses.

Légende image, Les transfuges qui ont parlé à la BBC pour cet article

Après plus de 70 ans de fermeture au monde, la plupart des personnes que j'ai interrogées ont déclaré que leur souhait était que la Corée du Nord ouvre ses frontières et permette à ses habitants de circuler librement. Beaucoup souhaitent simplement revoir leur famille.

Ils sont désormais libres d'élever la voix et de raconter leur vie sous Kim Jong-un. Ceux qui restent ne le sont pas.

"Chanter pour moi-même est quelque chose pour lequel j'ai risqué ma vie", déclare le chanteur Hyun-hang. "Ceux qui restent en Corée du Nord doivent enterrer cela dans leur cœur jusqu'à leur mort".

À l'occasion du 10e anniversaire de son règne, Kim Jong-un est à la tête d'un pays en crise. Il dispose de dizaines de nouvelles armes nucléaires mais son peuple souffre toujours de la faim.

Une énorme affiche a été posée dans le centre de Séoul en 2018, juste après la visite du président sud-coréen à Pyongyang. Il s'agissait d'une photographie de Kim Jong-un à qui l'on montrait comment mettre ses doigts et son pouce ensemble dans ce qui est devenu le symbole K-pop de l'amour.

J'ai écrit à l'époque qu'en un clic de ces mêmes doigts, M. Kim pouvait changer le cours de son peuple.

Il pourrait leur offrir la liberté. Il a ce pouvoir.

Au lieu de cela, les 25 millions de Nord-Coréens sont plus isolés du monde que jamais.

Toutes ces personnes interrogées ont risqué leur vie pour quitter la Corée du Nord et vivent désormais en Corée du Sud et aux États-Unis. Certains de leurs noms ont été modifiés pour protéger leurs familles.