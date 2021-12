Covid : "Quand les gens n'ont pas d'immunité, ils sont des usines à variants".

Felipe Llambías

BBC News Mundo

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud le 24 novembre.

La détection du variant omicron en Afrique du Sud à la fin du mois de novembre a soulevé de nouvelles inconnues concernant la pandémie pour le monde entier.

Cela se produit également à une époque où une moitié du monde est vaccinée, et administre même des doses de rappel, et où une autre moitié présente des taux d'inoculation faibles ou très faibles.

Le docteur John Swartzberg , professeur émérite de la chaire des maladies infectieuses et de la vaccination à l'Université de Californie à Berkeley (USA), comprend que le fait de ne pas avoir réalisé une vaccination massive au niveau planétaire, soit par manque d'accès aux doses dans certains pays, soit par le rejet des injections de Covid dans d'autres, génère des milliards d'usines virales, une pour chacun de ces individus.

Ce sont elles qui produiront le prochain variant du coronavirus.

Swartzberg pense également que l'hémisphère nord pourrait connaître ce qu'il appelle une "tridémie" dans les semaines à venir, c'est-à-dire trois pandémies à la fois, et il pense que la variante qui apparaîtra dans le monde après Omicron sera celle qui transformera le SRAS-CoV-2 de pandémie en endémie.

Voici un résumé de l'entretien que Swartzberg a accordé à BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images

Comment analysez-vous l'évolution de la pandémie trois semaines après la détection de Omicron en Afrique du Sud ?

J'ai une idée assez claire des possibilités pour les six à huit semaines à venir et je suis très préoccupé par des temps potentiellement difficiles, plus difficiles que ceux que nous traversons actuellement.

Aux États-Unis et dans une grande partie du monde, nous assistons actuellement à une résurgence du Delta. La pandémie Delta n'a pas disparu malgré le fait que les informations parlent beaucoup de Omicron. Nous sommes toujours au milieu d'une pandémie du variant Delta qui entraîne une morbidité et une mortalité importantes, à laquelle se superpose Omicron.

Aux États-Unis, Omicron représentait 0,7 % des cas il y a une semaine et il en représente maintenant 2,8 %, soit quatre fois plus. Si cela continue, nous verrons Omicron comme le variant dominant aux États-Unis début janvier, alors que nous sommes toujours confrontés au delta. C'est ce qu'on appelle une double pandémie.

Mais ce qui m'inquiète, c'est que non seulement nous allons avoir une double pandémie, mais aussi une tridémie : Omicron plus delta plus grippe.

L'année dernière, la contagion de la grippe a été faible, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, mais cette année, elle pourrait être moyenne. Dans une année moyenne, nous avons quelques centaines de milliers d'hospitalisations et entre 25 000 et 35 000 décès en excès aux États-Unis.

Si Omicron, Delta et la grippe s'ajoutent en même temps au cours de ces mois de décembre, janvier et février, nous pourrions vraiment être dans une situation très difficile au cours des huit ou dix prochaines semaines aux États-Unis.

Pensez-vous que les gens sont maintenant plus détendus par rapport aux mesures non pharmacologiques contre le Covid et que c'est pour cela que la grippe va revenir ?

Si vous m'aviez posé la question avant Omicron, la réponse aurait été "oui". Il y a eu une grande épidémie de grippe le mois dernier à l'Université du Michigan et aussi à l'Université du Wisconsin. Cela s'est produit parce que les gens étaient plus détendus, et la grippe se propage de la même manière que le Covid.

Mais si vous me demandez maintenant, lorsque les gens s'inquiètent d'Omicron et qu'ils iront se faire vacciner pour la première fois ou qu'ils feront leur rappel à cause de cette peur, j'espère que cela incitera également les gens à se faire vacciner contre la grippe et à être plus prudents.

Je ne suis donc pas sûr de pouvoir dire que les gens sont plus détendus en ce moment. Je dirai que, sans aucun doute, Omicron est arrivé à un mauvais moment de l'année, car le temps froid (dans l'hiver nordique) incite les gens à rester à l'intérieur et c'est dangereux. De plus, c'est la période des fêtes, où les gens voyagent souvent et se rassemblent pour faire la fête. C'est le moment idéal du point de vue d'Omicron, mais c'est un très mauvais moment pour nous.

46% de la population mondiale a reçu la totalité du vaccin contre le Covid. Quel est le risque que certaines personnes n'aient pas encore été vaccinées ?

Lorsque les personnes qui n'ont pas d'immunité contre ce virus sont infectées, elles deviennent des usines virales ; elles produisent des milliards de particules virales. Et si les gens sont des usines virales, ils deviennent des usines à variants, car certains de ces milliards seront des variants.

La plupart des variants ne réussiront pas, mais certains le feront. C'est clairement le problème que nous avons. Nous n'avons pas assez de personnes immunisées, ce qui permet au virus de continuer à trouver un foyer chez les humains qui fonctionnent comme ses usines virales pour produire plus de particules virales, ce qui signifie plus de variants.

La seule façon de briser ce cycle est de vacciner les humains à un taux beaucoup plus élevé que celui que nous avons aujourd'hui dans le monde. Il est inutile pour les États-Unis de vacciner l'ensemble de leur population si le reste du monde ne l'est pas. Le virus ne reconnaît pas les nationalités. Il va simplement chercher et trouver des humains à infecter. Où qu'ils soient, il se rendra aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs.

Que peut-on attendre d'un futur variant ? Devrait-il être moins nocif qu'Omicron ?

En général, un virus respiratoire me fait éternuer et tousser mais ne me fait pas trop souffrir, car si j'ai une forte fièvre, de terribles courbatures et que je ne peux pas sortir du lit, je ne vais pas infecter les autres. Si les symptômes sont minimes et qu'il ne s'agit que de toux et d'éternuements, j'irai quand même travailler et faire des choses avec d'autres personnes. Cela permet de propager le virus et c'est votre scénario idéal.

Si, avec Omicron, le coronavirus a évolué vers un virus moins grave, cette évolution peut se poursuivre et devenir plus bénigne. Ce serait une très bonne chose.

Alors, Omicron est-il le prélude à la pandémie qui devient endémique ?

C'est possible. Cela dépendra de la bénignité de la maladie qu'il provoque. Il n'est pas facile de voir au-delà de deux mois, mais une possibilité est qu'Omicron soit si transmissible qu'il infecte presque toute la planète. Et si elle ne se transforme pas en une maladie vraiment grave, elle pourrait devenir endémique.

Mais je pense qu'Omicron sera d'abord remplacé par un autre variant, qui sera plus apte à devenir une infection endémique. Quoi qu'il en soit, ce virus, le SRAS-CoV-2, a de nombreux tours dans son sac, il continue à montrer ces tours et à nous surprendre. Je n'ai aucune idée du temps que cela prendra, mais je sais que nous y arriverons.

Jusqu'à quand pensez-vous que les cas, les hospitalisations et les décès dus au Covid devraient être comptabilisés ?

Tant qu'elle reste une maladie grave et qu'elle menace la capacité de nos systèmes de santé, nous devons la surveiller de très près en fonction de ces trois paramètres. Une fois qu'elle sera devenue une maladie beaucoup plus bénigne, qu'elle ne menacera plus la capacité de nos hôpitaux et que nous aurons beaucoup moins de décès, nous pourrons nous détendre.

Certains anti-vaccins prétendent que la vaccination est inutile car les personnes vaccinées tombent également malades et transmettent la maladie. Qu'en dites-vous ?

Allez dans n'importe quel hôpital en ce moment ou dans une unité de soins intensifs et voyez qui est hospitalisé pour le Covid. Il y a entre 10 et 15 patients non vaccinés pour chaque vacciné. Il est vrai que les gens peuvent contracter l'infection même s'ils ont été vaccinés et oui, nous observons plus d'infections chez les personnes vaccinées avec Omicron qu'avec delta (et nous en avons observé plus avec delta qu'avec alpha). Tout cela est très vrai. Mais ces infections chez les vaccinés sont beaucoup moins graves et ne conduisent généralement pas les gens à l'hôpital.

Il y a 13 ou 14 mois, nous avons parlé du fait que les vaccins devaient avoir une efficacité de 50% contre la contagion pour être approuvés par l'OMS. Certains étaient efficaces à 95 %, ce qui dépassait de loin nos attentes. Et ce n'est pas tout. Ils empêchaient également la transmission, donc ils faisaient beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions, et tout le monde pensait : "Wow, c'est génial ! C'est ce que nous pouvons attendre des vaccins."

Franchement, c'était une attente irréaliste et il a été décevant que les vaccins ne préviennent pas les infections comme nous le souhaiterions. Cependant, ils nous protègent heureusement contre l'hospitalisation et la mort.

Certaines personnes ont reçu deux injections, mais ne souhaitent plus en recevoir une troisième.

Il s'agit d'une pandémie en évolution, et notre compréhension du fonctionnement optimal des vaccins et de la meilleure façon de les utiliser évolue encore. Le fait que nous ayons maintenant besoin d'une troisième dose est une réalité. Et nous en aurons peut-être besoin d'une autre dans six mois, un an, deux ou dix ans. Personne n'a la réponse à l'heure actuelle.

Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de fortes chances que nous n'ayons pas besoin d'une autre dose avant longtemps après la troisième. Ce que les gens doivent assumer, c'est que "c'est ce que c'est". Après un certain temps après avoir reçu les deux doses, l'immunité diminue et nous avons besoin d'une troisième injection pour rester en vie et garder nos proches en vie. Alors mettez-la. Nous n'aurons peut-être pas besoin d'une quatrième dose, mais c'est une possibilité, et si c'est le cas, nous devrons recevoir une quatrième dose. C'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes au milieu d'une pandémie.

Il reste peu de lettres de l'alphabet grec pour nommer des variants de Covid. Pensez-vous que la fin de l'alphabet sera atteinte ?