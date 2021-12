Covid : comment puis-je prendre soin de moi à la maison si je contracte le Covid ?

Reposez-vous

Même avec les nouveaux variants du virus comme Omicron et Delta, de nombreuses personnes ne présentent que des symptômes légers, voire aucun, et sont en mesure de survivre à l'infection chez elles.

Reposez-vous beaucoup, buvez beaucoup d'eau et prenez du paracétamol ou de l'ibuprofène pour vous sentir plus à l'aise.

Un taux de 95 ou plus est normal. S'il tombe à 93 ou 94 et reste dans cet état une heure plus tard, appelez votre médecin pour lui demander conseil. S'il est égal ou inférieur à 92 (sur un appareil certifié CE et que vous utilisez conformément aux instructions qui l'accompagnent), rendez-vous à l'hôpital ou appelez une ambulance.