La nouvelle selon laquelle la première ferme commerciale de poulpes du monde est sur le point de devenir réalité a été accueillie avec consternation par les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Ils affirment que des créatures aussi intelligentes et "sensibles" - considérées comme capables de ressentir la douleur et les émotions - ne devraient jamais être élevées à des fins alimentaires.

Jouer avec une pieuvre géante du Pacifique fait partie du travail de Stacey Tonkin. Lorsqu'elle soulève le couvercle de l'aquarium pour nourrir la créature connue sous le nom de DJ - abréviation de Davy Jones - elle sort souvent de sa grotte pour la voir et colle ses bras sur la vitre. Enfin, si elle est de bonne humeur. Les pieuvres vivent environ quatre ans. À un an, elle est donc à l'âge adolescent.

"Elle ressemble vraiment à ce que l'on attend d'une adolescente : certains jours, elle est très grincheuse et dort toute la journée. D'autres jours, elle est très enjouée et active, et elle veut faire le tour de son réservoir et se montrer."

Stacey fait partie d'une équipe de cinq aquariophiles à l'aquarium de Bristol, et elle constate que DJ réagit différemment à chacun d'eux. Elle dit qu'elle reste volontiers immobile et lui tient la main avec ses tentacules.

Les gardiens nourrissent la pieuvre avec des moules, des crevettes, des morceaux de poisson et de crabe. Parfois, ils mettent la nourriture dans un jouet pour chien que le poulpe peut taquiner avec ses tentacules, afin d'exercer ses talents de chasseur.

Elle dit que la couleur de la pieuvre change en fonction de son humeur. "Quand elle est de couleur marron orangé, c'est plutôt un sentiment d'activité ou de jeu. Tachetée, elle est d'humeur curieuse et intéressée. Donc elle navigue entre l'orange et le marron, puis elle vient s'asseoir à côté de vous, devient tout mouchetée et vous regarde, ce qui est assez étonnant."

Stacey dit que la pieuvre montre son intelligence à travers ses yeux. "Quand vous la regardez, et qu'elle vous regarde, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose là."

Le niveau de conscience dont Stacey est le témoin direct va être reconnu dans la législation britannique par le biais d'un amendement au projet de loi sur le bien-être animal (sensibilité).

Ce changement est intervenu après qu'une équipe d'experts a passé au crible plus de 300 études scientifiques et conclu que les pieuvres étaient des "êtres sensibles" et qu'il existait des "preuves scientifiques solides" qu'elles pouvaient éprouver du plaisir, de l'excitation et de la joie, mais aussi de la douleur, de la détresse et du mal.

Les auteurs se disent "convaincus que l'élevage de pieuvres à haut niveau de bien-être est impossible" et que le gouvernement "pourrait envisager d'interdire les importations de pieuvres d'élevage" à l'avenir.

Mais les tentacules de poulpe grésillent dans les poêles, s'enroulent sur les assiettes et flottent dans les soupes dans le monde entier - de l'Asie à la Méditerranée, et de plus en plus aux États-Unis. En Corée du Sud, ces créatures sont parfois mangées vivantes. Le nombre de pieuvres à l'état sauvage diminue et les prix augmentent. On estime que 350 000 tonnes sont pêchées chaque année, soit plus de dix fois le nombre de captures effectuées en 1950.

Dans ce contexte, la course pour découvrir le secret de la reproduction du poulpe en captivité dure depuis des décennies. C'est difficile : les larves ne mangent que des aliments vivants et ont besoin d'un environnement soigneusement contrôlé.

La multinationale espagnole Nueva Pescanova (NP) semble avoir remporté la course devant des entreprises du Mexique, du Japon et de l'Australie. Elle a annoncé qu'elle commencerait à commercialiser du poulpe d'élevage l'été prochain, pour le vendre en 2023.

La société s'est appuyée sur les recherches menées par l'Institut océanographique espagnol (Instituto Español de Oceanografía), qui a étudié les habitudes de reproduction de la pieuvre commune - Octopus vulgaris. Selon PortSEurope, la ferme commerciale de NP sera basée à l'intérieur des terres, près du port de Las Palmas, dans les îles Canaries.

La ferme produira 3 000 tonnes de poulpe par an. L'entreprise a déclaré qu'elle contribuerait à mettre un terme aux prélèvements de poulpes dans la nature.

Nueva Pescanova a refusé de révéler tout détail sur les conditions de détention des pieuvres, malgré les nombreuses démarches de la BBC. La taille des bassins, la nourriture qu'ils mangeront et la façon dont ils seront tués sont autant de secrets.

Les plans ont été dénoncés par un groupe international de chercheurs comme étant "éthiquement et écologiquement injustifiés". Le groupe de campagne Compassion in World Farming (CIWF) a écrit aux gouvernements de plusieurs pays, dont l'Espagne, pour leur demander d'interdire ce projet.

Le Dr Elena Lara, responsable de la recherche au CIWF, est en colère. "Ces animaux sont des animaux étonnants. Ils sont solitaires et très intelligents. Alors les mettre dans des bassins stériles sans stimulation cognitive, c'est mal pour eux."

Selon elle, quiconque a regardé le documentaire oscarisé de 2021 - My Octopus Teacher - le comprendra.

Les pieuvres ont un cerveau large et complexe. Leur intelligence a été prouvée par de nombreuses expériences scientifiques. Ils ont été observés en train d'utiliser des noix de coco et des coquillages pour se cacher et se défendre et ont montré qu'ils pouvaient apprendre rapidement des tâches précises. Ils ont également réussi à s'échapper d'aquariums et à voler dans des pièges tendus par des pêcheurs.

De plus, ils n'ont pas de squelette pour les protéger et sont très territoriaux. Ils pourraient donc être facilement endommagés en captivité et, s'il y avait plus d'un poulpe dans un aquarium, les experts disent qu'ils pourraient commencer à se manger entre eux.

Si la ferme de pieuvres ouvre ses portes en Espagne, il semble que les créatures qui y sont élevées ne bénéficieraient que d'une faible protection en vertu de la législation européenne. Les pieuvres et autres céphalopodes invertébrés sont considérés comme des êtres sensibles, mais la législation européenne relative au bien-être des animaux d'élevage ne s'applique qu'aux vertébrés, c'est-à-dire aux créatures qui ont une colonne vertébrale. En outre, selon le CIWF, il n'existe actuellement aucune méthode scientifiquement validée pour leur abattage sans cruauté.

L'élevage en mer

L'aquaculture est le terme donné à l'élevage d'animaux aquatiques pour l'alimentation.

C'est le secteur de la production alimentaire qui connaît la plus forte croissance dans le monde.

Le marché mondial de l'aquaculture croît d'environ 5 % par an et devrait représenter près de 245 milliards de dollars (184 milliards de livres sterling) d'ici 2027.

Quelque 580 espèces aquatiques sont élevées dans le monde.

Avec la croissance de la population humaine, l'aquaculture mondiale pourrait constituer une source vitale de nourriture.

Les poissons élevés en captivité ont tendance à être plus agressifs et à contracter davantage de maladies.

L'Union européenne a récemment publié des lignes directrices reconnaissant "l'absence de bonnes pratiques d'élevage" et "les lacunes de la recherche" concernant l'impact de l'aquaculture sur la santé animale et publique.

Les humains et les pieuvres avaient un ancêtre commun il y a 560 millions d'années, et le biologiste évolutionniste Jakob Vinther, de l'Université de Bristol, est également préoccupé.

"Nous avons l'exemple d'un organisme qui a évolué pour avoir une intelligence extrêmement comparable à la nôtre". Leurs capacités de résolution de problèmes, leur espièglerie et leur curiosité sont très semblables à celles des humains, affirme le Dr Vinther - et pourtant, ils sont d'un autre monde.

"C'est potentiellement à quoi cela ressemblerait si nous devions un jour rencontrer un extraterrestre intelligent venant d'une autre planète".

Nueva Pescanova déclare sur son site web qu'elle est "fermement engagée dans l'aquaculture [l'élevage de fruits de mer] comme méthode pour réduire la pression sur les zones de pêche et assurer des ressources durables, sûres, saines et contrôlées, en complément de la pêche".

Mais le Dr Lara de CIWF affirme que les actions de NP sont purement commerciales et que l'argument environnemental de la société est illogique. "Cela ne signifie pas que les pêcheurs vont cesser de pêcher [les poulpes]".

Elle affirme que l'élevage de pieuvres pourrait ajouter à la pression croissante sur les stocks de poissons sauvages. Les pieuvres sont carnivores et doivent manger deux à trois fois leur poids en nourriture pour vivre. Actuellement, environ un tiers du poisson pêché sur la planète est transformé en nourriture pour d'autres animaux, et près de la moitié de cette quantité est destinée à l'aquaculture. Les poulpes d'élevage pourraient donc être nourris avec des produits de la pêche provenant de stocks déjà surexploités.

Le Dr Lara craint que les consommateurs qui veulent faire le bon choix ne pensent que manger du poulpe d'élevage est mieux que du poulpe capturé dans la nature. "Ce n'est pas du tout plus éthique - l'animal va souffrir toute sa vie", dit-elle. Un rapport de 2019, dirigé par Jennifer Jacquet, professeur associé d'études environnementales à l'université de New York, affirme que l'interdiction de l'élevage de poulpes ne priverait pas les humains de nourriture. Cela signifierait "seulement que les consommateurs aisés paieront davantage pour des poulpes sauvages de plus en plus rares", peut-on lire.

L'ensemble du débat est empreint de complexités culturelles.

L'élevage industriel sur terre a évolué différemment dans le monde. Les porcs, par exemple, se sont révélés intelligents. Quelle est donc la différence entre un porc élevé en usine qui produit un sandwich au bacon et un poulpe élevé en usine qui entre dans la composition du plat espagnol Pulpo a la Gallega ?

Les défenseurs de l'environnement affirment que la sensibilité de nombreux animaux d'élevage n'était pas connue lorsque les systèmes intensifs ont été mis en place, et que les erreurs du passé ne doivent pas être répétées.

Comme les porcs sont domestiqués depuis de nombreuses années, nous connaissons suffisamment leurs besoins et savons comment améliorer leur vie, explique le Dr Lara. "Le problème avec les pieuvres, c'est qu'elles sont complètement sauvages, donc nous ne savons pas exactement ce dont elles ont besoin, ni comment nous pouvons leur offrir une meilleure vie."

Compte tenu de tout ce que nous savons sur l'intelligence des pieuvres, et du fait qu'elles ne sont pas essentielles à la sécurité alimentaire, une créature intelligente et complexe devrait-elle commencer à être produite en masse pour l'alimentation ?