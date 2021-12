Salvador Dalí : l'expérience qui a permis de tester la technique du rêve de l'artiste pour être plus créatif (et son résultat fascinant)

Et il s'est assuré que le monde entier le sache.

Il assurait que de cette manière l'artiste se sentirait revitalisé physiquement et psychiquement.

Sans les bras de Morphée

Aristote a été l'un des premiers à vanter les mérites de ce type de sieste, dite hypnagogique, mot qui décrit ce moment de transition entre l'éveil et le sommeil.

Il pensait qu'elles avaient le pouvoir d'éveiller l'inspiration et le génie, car "souvent, quand on est déjà endormi, il y a quelque chose dans la conscience qui déclare que ce qui se présente alors n'est rien de plus qu'un rêve."