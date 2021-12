Environnement : l'industrie qui crée un tiers des déchets dans le monde

Norman Miller

Future Planet

il y a 22 minutes

Crédit photo, Getty Légende image, Folke Köbberling, professeur d'art architectural à l'université technique de Braunschweig, en Allemagne, a passé des années à perfectionner les méthodes de réutilisation des matériaux.

De nos jours, nous écrasons et extrayons quelque 100 milliards de tonnes de matières premières du tissu de la planète en une seule année. Cela équivaut à détruire les deux tiers de la masse du Mont Everest tous les 12 mois.

Près de la moitié des matières premières que nous extrayons sont utilisées dans l'environnement bâti de la planète. On estime que la construction génère un tiers de l'ensemble des déchets dans le monde et au moins 40 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Comparez cela aux 2 à 3 % causés par l'aviation, dont les gens se soucient beaucoup plus.

Les "déchets" issus de la consommation de ces matières premières sont déversés en si grandes quantités que leur empreinte environnementale a contribué à créer une nouvelle époque géologique, baptisée l'Anthropocène. Les archéologues du futur creuseront dans les strates de détritus manufacturés pour discerner comment nous vivions.

Mais ces objets que nous fabriquons et jetons aujourd'hui contiennent également un trésor de matériaux que nous pourrions utiliser à notre avantage. On a calculé qu'une tonne de téléphones portables contient 300 fois plus d'or qu'une tonne de minerai d'or de la meilleure qualité, ainsi que des quantités significatives d'argent, de platine, de palladium et de terres rares. Les énormes quantités de cuivre contenues dans des milliards de câbles dans le monde constituent une source de métal réutilisable bien plus concentrée que les moins de 1 % contenus dans le minerai de qualité supérieure.

Tout cela soulève une question évidente : pourquoi ne pas réutiliser ce que nous avons déjà extrait, plutôt que d'épuiser la planète pour obtenir toujours plus de matières premières ? Cette réflexion a incité un nombre croissant d'architectes et d'entreprises de construction à étudier la manière de réutiliser l'immense éventail de matériaux qui se cachent déjà dans notre environnement bâti, du béton et du bois à la richesse métallique des déchets électroniques.

Une nouvelle vision en construction

Crédit photo, Getty Légende image, En Italie, des gobelets en plastique "usagés" sont transformés en toits d'abribus

En 2005, le cabinet d'architecture Superuse, basé à Rotterdam, a posé les jalons d'une nouvelle vision en construction en réalisant la Villa Welpeloo, la première maison contemporaine au monde à être construite avec une majorité de déchets de matériaux de construction. L'acier de vieilles machines textiles et le bois de bobines de câbles industriels endommagés font partie du total de 60 % de matériaux de seconde main utilisés.

Puis, en 2013, l'architecte britannique Duncan Baker-Brown a surpassé Superuse en utilisant plus de 90 % de matériaux de rebut pour construire la Brighton Waste House. Baker-Brown a combiné différents matériaux, des jeans usagés aux boîtiers de DVD en plastique en passant par les brosses à dents jetées, pour réaliser l'isolation des cavités murales, et de vieilles chambres à air de vélo pour assurer l'isolation phonique et l'isolation du sol par impact. Environ 10 tonnes de terre crayeuse destinée à la mise en décharge ont été détournées pour créer des murs en pisé, tandis que des dalles de moquette usagées récupérées dans un bureau ont servi de revêtement extérieur.

La maison des déchets est un projet de recherche "en direct" qui amène les gens à réfléchir à l'origine des matériaux et à leur destination finale", explique M. Baker-Brown. Dans son livre The Re-Use Atlas, publié en 2017, il a élaboré un plan pour une nouvelle façon de construire avec un minimum de déchets et il en enseigne les principes à une génération montante d'architectes et de constructeurs à l'école d'architecture de l'université de Brighton. Il propose une redéfinition simple mais puissante des déchets comme étant "juste des choses utiles au mauvais endroit".

Alors que ces idées pourraient être incluses sous la bannière de l'"économie circulaire", Baker-Brown utilise une expression plus frappante : il appelle à la nécessité de "miner l'Anthropocène" plutôt que de déterrer de nouveaux matériaux. "Nous devons devenir des "mineurs urbains" et retravailler [ou] réutiliser des bâtiments, des composants et des sources de matériaux déjà fabriqués", écrit-il dans un appel au ralliement publié dans le Royal Institute of British Architects Journal en 2019.

Réutiliser ce que nous avons déjà extrait

Crédit photo, Getty Légende image, "Pourquoi ne pas réutiliser ce que nous avons déjà extrait, plutôt que de gouger la planète pour obtenir toujours plus de matières premières ?".

Baker-Brown achève actuellement un pavillon pour l'opéra mondialement connu de Glyndebourne dans le Sussex, au Royaume-Uni, construit à partir de déchets, notamment des coquilles d'huîtres, des bouchons de champagne et des briques sous-cuites "rejetées" d'une briqueterie voisine. Il utilise également ces matériaux de manière à faciliter leur déconstruction ultérieure, par exemple en assemblant les éléments avec des boulons plutôt qu'avec de la colle, afin de créer ce qu'il appelle "un magasin de matériaux pour l'avenir".

L'idée de concevoir des bâtiments en tenant compte de leur réutilisation a été baptisée "conception pour la déconstruction". Les Jeux olympiques de 2012 ont mis ces idées en pratique en construisant des logements temporaires pour 17 000 athlètes à Londres. Ces bâtiments ont été conçus pour être transformés par la suite en logements durables pour la population locale, grâce à des éléments tels que des cloisons d'un étage pouvant être facilement déplacées dans de nouvelles configurations.

Cependant, ceux qui cherchent à exploiter l'Anthropocène doivent travailler en grande partie avec des bâtiments existants qui n'ont pas été conçus pour la dé- ou la re-construction. Le cabinet néerlandais Maurer United Architects a relevé ce défi en construisant 125 nouveaux logements sociaux en utilisant plus de 90 % de matériaux recyclés provenant d'anciens blocs d'appartements adjacents sur le domaine Superlocal dans la ville néerlandaise de Kerkrade.

Des sections géantes de plancher en béton ont été découpées et soulevées des anciens bâtiments, puis déposées pour servir de cadre aux nouvelles habitations, tandis que le béton restant a été broyé sur place pour être réutilisé. Le fondateur du cabinet, Mark Maurer, a qualifié cette approche de "démolition intelligente".

Exploiter l'Anthropocène

Pour réussir à exploiter l'Anthropocène pour notre futur environnement bâti, il faut trouver des moyens de réutiliser les matériaux existants sous une multitude de formes. Folke Köbberling, professeur d'art architectural à l'université technique de Braunschweig, en Allemagne, a passé des années à perfectionner les méthodes de réutilisation des matériaux. "Utiliser des matériaux trouvés est différent de travailler avec des matériaux tout neufs", explique-t-elle. "Ces matériaux ont une histoire. Nous recherchons des matériaux et essayons de les utiliser comme ils viennent, de manière très flexible."

L'amphithéâtre qu'elle a construit en 2008 avec son collègue Martin Kaltwasser au Wysing Arts Centre, à proximité de Cambridge, au Royaume-Uni, en est un exemple. Fabriqué principalement à partir de 400 palettes de bois récupérées sur des chantiers de construction locaux, il comporte également des fenêtres provenant d'anciennes serres et des sols en teck réutilisés à partir d'étagères de l'université de Cambridge mises au rebut. Construit pour un coût total d'à peine 5 000 euros, le bâtiment devait servir de lieu d'exposition artistique pendant deux ans avant d'être démonté pour réutiliser ses matériaux ailleurs. Mais il est toujours en activité.

Köbberling a également découvert que la laine de mouton brute mise au rebut constitue un excellent isolant mural et un filtre à pollution, et il a transformé des milliers de bouteilles et de gobelets en plastique jetés lors du marathon de Berlin en matériau pour les toits des abribus.

Légende audio, Afrique Avenir : sauver l'environnement en donnant une seconde vie aux batteries plomb-acide

Relier l'offre de ces matériaux à la demande de composants est un élément clé de la volonté de réinventer les "déchets" comme nouveaux matériaux de construction. "Nous devons trouver un moyen de créer de la prospérité et de la valeur ajoutée non pas par la production de nouveaux biens, mais par l'entretien et la gestion des biens existants", déclare Michael Ghyoot, cofondateur du cabinet de design Rotor, basé à Bruxelles, l'une des entreprises qui s'efforcent de faciliter la réutilisation pour les professionnels du bâtiment.

Rotor s'est associé à d'autres entreprises européennes dans le cadre d'un projet financé par l'UE pour créer un annuaire en ligne qui a déjà enregistré un peu plus de 1 000 récupérateurs spécialisés et entreprises connexes (l'objectif initial de 1 500 recrutements a été principalement entravé par la pandémie mondiale). Il crée également un kit d'outils de pré-démolition pour aider les entreprises à évaluer le potentiel de réutilisation des matériaux et des produits présents dans les bâtiments destinés à être démolis ou réaménagés.

Le remodelage de la tour Montparnasse de 59 étages par l'entreprise parisienne Bellastock est un autre exemple d'exploitation de l'Anthropocène en action. L'entreprise utilise le béton, le verre et l'acier de la façade et de l'intérieur de l'immeuble pour créer de nouveaux niveaux et espaces, sans avoir recours au gaspillage de la démolition. La tour transformée devrait être terminée à temps pour accueillir les visiteurs des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Mathilde Billet, directrice technique de la réutilisation chez Bellastock et chef de projet sur la dé/reconstruction de la tour Montparnasse, affirme que les attitudes ancrées dans le secteur du bâtiment, plutôt que les obstacles pratiques, constituent le principal obstacle à la mise en œuvre généralisée du principe de réutilisation.

"Le plus difficile est de changer notre façon de penser", dit-elle, ajoutant que la sensibilisation, la formation, les conférences et le simple fait de parler peuvent éliminer une grande partie de cette peur du changement. "Nous devons imaginer la ville comme une banque de matériaux, propice à la réutilisation. Il n'y a pas de changements significatifs. Il faut juste un peu d'agilité et de volonté."

M. Ghyoot souligne également que le processus de préparation des matériaux existants en vue de leur réutilisation crée une série de nouveaux emplois. "Cette activité est à forte intensité de main-d'œuvre : [elle nécessite des choses comme] nettoyer les bords d'une dalle de marbre, enlever le mortier des carreaux, refaire l'installation électrique de vieux appareils - et documenter tous les matériaux."

Pour Billet, les principes qui sous-tendent l'exploitation minière de l'Anthropocène s'accordent également avec des pratiques anciennes, qu'il s'agisse de la réutilisation autrefois courante de vieilles pierres de construction pendant des siècles ou de la reconstruction constante de grands édifices en terre dans un pays comme le Mali. "La réutilisation fait appel à un savoir-faire ancestral", dit-elle. "Ce savoir-faire existe presque partout sur la planète mais il se meurt lentement". La situation alarmante dans laquelle nous nous trouvons nous oblige à revenir à une architecture plus frugale, dit-elle : "une architecture construite avec le matériau du lieu où elle se trouve".

Loin d'aller à l'encontre de l'économie pratique, une analyse réalisée en 2020 par le Club de Rome sur cinq pays de l'UE a révélé que le passage à une économie plus circulaire réduirait leurs émissions de carbone de deux tiers tout en créant plus d'un million de nouveaux emplois.