"Carlos le Chacal" : le jour où lui et cinq autres assaillants ont terrorisé l'OPEP et pris plus de 60 otages

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Votava/Imagno/Getty Images Légende image, Un enlèvement qui a commencé à Vienne et s'est terminé en Algérie.

Les assaillants, cinq hommes et une femme, portaient des vestes et des manteaux épais. De grands sacs de sport pendaient à leurs épaules. Ils étaient venus d'un appartement situé près du centre de Vienne.

C'était une matinée de grand froid. La température maximale dans la capitale autrichienne ce jour-là serait d'un peu plus de 1 °C.

Les assaillants sont montés dans un tram presque vide. Bien qu'ils aient attiré l'attention de certains passagers, leur voyage s'est déroulé normalement.

Ils sont descendus et ont marché jusqu'au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), où ses dirigeants étaient réunis.

Un jeune policier qui se tenait à l'entrée du bâtiment les a vus entrer, comme il avait vu entrer des dizaines de personnes, dont des ministres, des délégués, des interprètes, des journalistes, qui étaient là depuis la veille.

Il était environ 11 h 30, le 21 décembre 1975, un jour que l'OPEP considère comme "le chapitre le plus sombre de son histoire".

En quelques minutes, le groupe qui venait de pénétrer dans le bâtiment de huit étages allait déchaîner "l'enfer", comme le raconte l'historien autrichien Thomas Riegler à BBC Mundo.

À la barre se trouvait un homme de 26 ans aux traits latino-américains. Il portait un béret. Il s'agissait d'Ilich Ramírez Sánchez, plus connu sous le nom de "Carlos le Chacal".

Coups de feu

Les ministres du pétrole et les délégués de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Équateur, du Gabon, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, de la Libye, du Nigeria, du Qatar, des Émirats arabes unis et du Venezuela participaient à une réunion, au siège de l'OPEP.

Crédit photo, EPA Légende image, Ramírez est né en 1949 à Caracas.

Une trentaine de journalistes avaient été envoyés pour couvrir la réunion, qui avait suscité une grande attente internationale, et certains d'entre eux se trouvaient dans le hall lorsque les assaillants les ont interpellés dans la salle de conférences.

"Ils semblaient faire partie d'une des délégations de l'OPEP. Personne n'y a prêté beaucoup d'attention", écrit le journaliste Clyde H. Farnsworth dans un article publié par le New York Times au lendemain de l'assaut.

"Les reporters les ont dirigés vers un escalier menant au premier étage, où de nombreux ministres se trouvaient deux heures plus tôt. Environ une minute plus tard, une fusillade a éclaté" à cet étage, raconte Clyde H. Farnsworth.

"Carlos et ses complices ont fait irruption dans la zone de réception, ont tiré des coups de semonce dans le plafond et ont conduit les gens dans la salle de conférence, où se tenait la réunion des ministres", explique Riegler.

Le chercheur est l'auteur de "Tage des Schreckens : Die OPEC-Geiselnahme 1975 und die Anfänge des modernen Terrorismus" ("Le jour terrible : la prise d'otages de l'OPEP en 1975 et le début du terrorisme moderne")…

Les assaillants

Ce qui se passait au premier étage était une séquestration.

Le groupe de six personnes dirigé par "Carlos le Chacal", à l'aide de mitrailleuses, de grenades, de détonateurs et d'autres dispositifs transportés dans des sacs de sport et cachés dans des manteaux, détenait une soixantaine de personnes.

Crédit photo, ullstein bild via Getty Images Légende image, En 2001, Hans-Joachim Klein a été condamné en Allemagne à neuf ans de prison pour sa participation à la prise d'otages de l'OPEP.

Se faisant appeler "Le bras révolutionnaire arabe", il accuse le Conseil de sécurité des Nations unies de s'apprêter à reconnaître "la légalité de l'existence sioniste sur la terre palestinienne".

Selon Riegler, les six attaquants ont suivi la direction de Wadi Haddad, "qui est aujourd'hui connu comme le 'parrain' du terrorisme moderne".

Haddad a recruté Hans-Joachim Klein et Gabriele Krocher-Tiedemann, membres des Cellules révolutionnaires ouest-allemandes, pour l'opération.

Il y ajoute deux hommes de son propre cercle, "Joseph" et "Jusuf", et désigne Ramirez comme chef et Anis Naccache, un guérillero libanais, comme adjoint.

L'auteur explique qu'en attaquant l'OPEP, Haddad voulait attirer l'attention des médias du monde entier sur la "question palestinienne" et collecter des fonds pour la "lutte armée". "Mais il y avait aussi un agenda caché", dit-il.

Au-delà de la cause palestinienne

L'expert estime que "dans une large mesure, la prise d'otages de l'OPEP était le résultat de la lutte pour le pouvoir au sein même du cartel".

Crédit photo, Gamma-Rapho via Getty Images Légende image, En mars 1975, en Algérie, l'OPEP organise un nouveau sommet. Parmi les participants figuraient le roi Fahd bin Abdoulaziz d'Arabie saoudite et Ahmed Zaki Yamani (à gauche), le ministre qui sera enlevé par Ramirez quelques mois plus tard.

"Le véritable commanditaire était le Libyen Mouammar Kadhafi, qui voulait influencer la politique des prix du cartel et utilisait le groupe de Haddad comme une force pour faire pression sur ses principaux rivaux : l'Arabie saoudite et l'Iran…"

Ramirez lui-même dira, des années plus tard, que cette opération a été ordonnée par le dirigeant libyen pour faire pression non seulement sur l'Arabie saoudite, mais aussi sur les États-Unis, qui s'étaient engagés dans un "jeu sale" pour faire baisser le prix du pétrole.

"Tactiquement, ça ne s'est pas passé comme prévu, c'était un échec. Stratégiquement, c'est un succès extraordinaire", a-t-il déclaré à l'agence de presse EFE.

Le Vénézuélien a séparé les ministres en trois groupes : "amical", "neutre" et "hostile".

Crédit photo, Gamma-Rapho via Getty Images Légende image, Le ministre iranien Jamshid Amuzegar (à gauche) figurait également parmi les otages. Il est photographié ici avec le Shah Mohammad Reza Pahlevi lors de la conférence de l'organisation en mars 1975.

Les premiers délégués que les agresseurs ont menacé de tuer étaient des Iraniens et des Saoudiens, révèlent les autorités autrichiennes.

Selon M. Riegler, la première pensée du ministre saoudien du pétrole, Ahmed Zaki Yamani, lorsqu'il a entendu le vacarme à l'extérieur du lieu de la conférence, a été que "les agresseurs devaient être des Européens protestant contre la hausse du prix du pétrole brut".

"Je pensais qu'ils venaient pour se venger de nous", a-t-il dit.

Contexte mondial

L'assaut a eu un énorme impact médiatique international.

"Cette action était d'une importance notable, car l'économie mondiale était en crise en raison de la forte hausse des prix du pétrole", a déclaré à BBC Mundo José Toro Hardy, ancien directeur de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Crédit photo, Getty Images Légende image, La crise pétrolière de 1974 a entraîné des problèmes d'approvisionnement en essence.

Entre 1973 et 1974, il y avait eu un embargo sur les fournitures de carburant imposé par les pays arabes, ce qui avait conduit à une crise énergétique.

Cette mesure, qui comprenait également des réductions de production, visait à faire pression sur les pays occidentaux qui avaient soutenu Israël lors de la Guerre du Kippour, fin 1973, mais elle a été prolongée, plusieurs mois après la fin du conflit.

Yamani avait contribué non seulement à l'imposition de l'embargo, mais aussi à sa levée.

De plus, ajoute l'économiste et auteur, "tous les pays de l'OPEP étaient prêts à nationaliser leurs industries respectives".

"Les pays de l'OPEP avaient acquis un pouvoir énorme, mais ils étaient divisés en interne entre l'Iran (chiites) et les autres monarchies productrices de pétrole (sunnites). Le Venezuela était le point d'équilibre" et là-bas, se souvient-il, la nouvelle de l'enlèvement a été accueillie avec beaucoup d'angoisse, car parmi les otages se trouvait le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Valentín Hernández.

Décès

Klein avait reçu l'ordre de prendre le contrôle du standard téléphonique et de vérifier qui se trouvait à la réception pour s'assurer que personne n'avait d'armes, explique John Follian dans le livre "Jackal : The Complete Story of the Legendary Terrorist, Carlos the Jackal".

Crédit photo, Kasperski/ullstein bild via Getty Images Légende image, Gabrielle Krocher-Tiedemann, de nationalité allemande, était connue sous le nom de "Nada". Cette photo provient d'images de télévision.

La jeune réceptionniste Edith Heller se cache derrière son bureau et parvient à appeler la police : "C'est l'OPEP. Ils tirent dans tous les sens."

Klein l'a remarquée, a couru vers elle et a pointé son arme sur elle.

"Heller a eu l'impression que sa tête avait explosé lorsque, après avoir déplacé son arme très légèrement, il a tiré une balle dans l'oreillette qu'elle tenait", note l'auteur.

Deux policiers étaient de service dans les locaux de l'OPEP : Anton Tichler et Josef Janda, qui, selon Riegler, n'ont opposé aucune résistance, ne portaient pas d'uniformes et n'avaient pas de radios.

"Josef Janda a appelé à l'aide, puis a caché son arme dans un tiroir de bureau et s'est mêlé aux otages. Tichler a réussi à courir jusqu'à l'ascenseur, mais n'a pas pu se sauver. L'inspecteur a été tué quelques semaines avant sa retraite", explique Riegler.

Il a été la première personne à être tuée. Les deux autres étaient un agent de sécurité irakien et un économiste libyen.

Crédit photo, Sticha/ullstein bild via Getty Images Légende image, Avant la prise de contrôle de l'OPEP, Krocher-Tiedemann (à droite) était l'un des membres de l'organisation allemande Mouvement du 2 juin, que les autorités vont échanger contre la libération du politicien Peter Lorenz, enlevé par le groupe.

M. Farnsworth a également indiqué que les assaillants ont tiré à travers les fenêtres alors que les véhicules de la police autrichienne s'approchaient du bâtiment.

"La police a encerclé la zone et a déployé des tireurs d'élite", ajoute-t-il.

Les assaillants avaient pris le contrôle du site lorsque, à 11 h 50, une escouade de huit policiers d'une unité d'urgence a réussi à entrer, raconte M. Riegler.

Le chef de la bande a été blessé par une balle perdue. Il était l'un des nombreux blessés de la fusillade.

Klein, qui s'était positionné dans le hall pour repousser toute action des autorités, aux côtés de "Jusuf", a été blessé à l'abdomen.

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Les assaillants et les otages montent à bord de l'avion, à l'aéroport de Vienne.

Carlos n'a pas eu d'autre choix que de demander un traitement d'urgence pour Klein dans un hôpital viennois. Les cinq preneurs d'otage restants ont utilisé le chargé d'affaires irakien à Vienne, Riyadh al Azzawi, comme intermédiaire dans leurs négociations avec le gouvernement autrichien.

"Dites-leur que je viens du Venezuela et que je m'appelle Carlos. Dites-leur que je suis le fameux Carlos. Ils me connaissent", rapporte Follian, citant Ramírez dans son livre.

Le fonctionnaire arabe serait chargé de transmettre ses demandes. "Nous avons entre les mains les délégations à la conférence de l'OPEP", indique un communiqué du groupe.

"Ils doivent préparer un bus, avec des rideaux aux fenêtres, pour nous emmener à l'aéroport de Vienne à 7 heures, demain matin. Là-bas, un DC-9, avec le plein de carburant et un équipage de trois personnes devrait être prêt à nous emmener, nous et nos otages, à notre destination", poursuit Follian, citant encore Ramírez.

"Chaque retard, chaque provocation et chaque tentative d'approche, sous quelque prétexte que ce soit, ne fera que mettre en danger la vie de nos otages."

Ils ont également exigé qu'un long communiqué, en français, soit diffusé à la radio et à la télévision autrichiennes "toutes les deux heures".

Le message dénonce "l'impérialisme américain", "l'agression sioniste", et aborde le rôle du "peuple arabe et des autres peuples du tiers monde" dans la gestion des ressources pétrolières.

Selon Farnsworth, Al Azzawi a ensuite décrit Ramírez comme un homme "aussi froid que la glace".

"Vous avez une demi-heure"

En 2003, Yamani a évoqué, pour la BBC, une partie de son expérience avec Ramírez. "Les assaillants et les otages montent à bord de l'avion, à l'aéroport de Vienne", affirme Farnsworth.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yamani lors d'une autre réunion de l'OPEP à Vienne en septembre 1975.

"Il m'a informé qu'il avait décidé de me tuer à la fin et qu'il ne me restait que deux jours à vivre. Dans l'après-midi, ils ont envoyé leur communiqué au gouvernement autrichien et ont déclaré : 'Si vous ne diffusez pas nos déclarations à la radio à 16 heures, nous tuerons Yamani et jetterons son corps dans la rue'. À 16 heures, ils n'ont pas diffusé les déclarations et il m'a dit : 'Vous avez une demi-heure'. Je lui ai demandé si je pouvais écrire mon testament et j'ai commencé à le faire (...).

Vingt minutes après 16 heures, il est venu et m'a touché. Je l'ai vu, j'ai regardé ma montre et j'ai dit : 'Il me reste dix minutes'. Je négociais", témoigne Yamani…

Les autorités

Riegler raconte que le matin du 21 décembre, le chancelier autrichien, Bruno Kreisky, était arrivé sur son lieu de vacances de Noël.

Après avoir été informé de l'assaut, "il a dû entreprendre un voyage de retour de plusieurs heures", ajoute Riegler.

Crédit photo, Etienne MONTES/Gamma-Rapho via Getty Images Légende image, Ramírez à l'aéroport d'Alger, le 22 décembre 1975

Une fois chargé de gérer la crise, il a fait plusieurs contre-demandes à Ramírez. L'une d'elles était qu'il libère les otages résidant à Vienne.

Follian note que Kreisky a reçu des lettres d'un groupe d'otages demandant que les exigences des ravisseurs soient satisfaites et exprimant leur volonté de quitter l'Autriche avec eux.

Selon M. Riegler, le fonctionnaire était en "contact étroit" avec les ambassadeurs des pays de l'OPEP et leur demandait leur "consentement" lors des étapes les plus sensibles des négociations.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, avait proposé au gouvernement autrichien que son pays puisse accueillir l'avion avec les ravisseurs s'ils voulaient s'y rendre.

"Pour nourrir son équipe et les otages, qui n'avaient pas mangé depuis le matin, Carlos a demandé 100 sandwichs et des fruits", explique M. Follian.

Les autorités ont effectué la livraison, mais plusieurs des sandwichs contenaient du jambon, que les musulmans ne mangent pas pour des raisons religieuses.

"Carlos a refusé la cargaison et a demandé à la place du poulet et des frites. Le 22 décembre 1975, à 8 h 45, le convoi transportant les terroristes et les 33 otages restants, dont 11 ministres du Pétrole, est arrivé à l'aéroport de Schwechat", rappelle Riegler.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Carlos" marchant avec Bouteflika en pleine négociation pour la libération des otages de l'aéroport d'Alger.

Ramírez et son groupe ont décidé de prendre l'avion pour l'Algérie.

Klein a été transporté dans une ambulance, accompagné d'un médecin pendant toute la durée du vol.

Riegler se souvient qu'une fois l'embarquement des preneurs d'otage terminé, "Carlos s'est approché" du ministre de l'Intérieur de l'époque, Otto Rosch, pour lui dire au revoir.

Kreisky a déclaré que ces décisions avaient été prises par "crainte que les otages ne perdent leur vie".

"Nous savions que nous avions affaire à des personnes très dangereuses et déterminées", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Arrivé en Algérie, "Le Chacal" a demandé que l'avion soit envoyé en Libye.

"Mais manifestement, Kadhafi avait retiré son soutien à ce stade. L'avion a donc dû retourner à Alger, où la prise d'otages a pris fin le 23 décembre 1975, après des négociations directes avec Bouteflika", explique l'historien.

Crédit photo, Reuters Légende image, "Le Chacal" est en prison en France depuis 1994 (Photo : 2000).

Les preneurs d'otages se sont échappés et diverses sources suggèrent qu'une importante somme d'argent a été versée pour la libération des otages.

En 2001, Klein a été condamné en Allemagne à neuf ans de prison pour sa participation à l'opération, ce qu'il a avoué, mais il a nié les accusations de meurtre et de tentative de meurtre.

Lors du procès, il a également fait le lien avec Kadhafi et a déclaré que "les Libyens avaient même fourni des détails sur la sécurité du lieu de la conférence", a rapporté la BBC cette année-là.

"En 1990, un tribunal de Cologne a acquitté Gabriele Kröcher-Tiedemann du meurtre après que des témoins clés de l'accusation ont refusé de témoigner", note le journaliste et auteur Colin Smith dans son livre "Carlos, portrait d'un terroriste".

Une série d'attentats commis

Riegler note que "le groupe de Carlos avait proféré des menaces dans les années 1980, ce qui a dissuadé les témoins de se présenter au tribunal".

"Elle (Gabriele Kröcher-Tiedemann) a été acquittée, car les preuves contre elle n'étaient pas assez convaincantes", mais "elle était bien membre du commando", comme l'ont confirmé "Klein et Carlos lui-même".

En 1994, Ramírez a été capturé au Soudan et emmené en France, où il est emprisonné.