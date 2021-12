Histoire : quatre des mystères les plus déroutants au monde et un malentendu

Le désir de savoir ce qui s'est passé est irrésistible, mais malgré tous les efforts des chercheurs, l'histoire est pleine de mystères.

Il y en a certains, comme l'endroit où est enterré Cléopâtre ou les secrets que renferment les tombes kofun du Japon, que nous pourrons un jour élucider.

D'autres, comme la question de savoir qui a construit Stonehenge, un monument mégalithique en Angleterre, et pourquoi, ne seront probablement jamais résolues.

Et l'absence de réponses ne fait que rendre ces énigmes plus intrigantes.

1. Le Mary Celeste

Ce qui est arrivé à l'équipage et aux passagers de ce brick américano-britannique reste l'un des plus grands mystères non résolus de la mer.

Le Mary Celeste a quitté New York le 7 novembre 1872 avec plus de 1 700 barils d'alcool à destination de Gênes, en Italie.

Le 5 décembre, il a été retrouvé à la dérive à 740 kilomètres à l'est des Açores par l'équipage d'un autre cargo, le Dei Gratia.

Lorsqu'ils (les membres de l'équipage du Dei Gratia) montent à bord du mystérieux navire, ils constatent que, malgré la présence d'eau jusqu'à un mètre de hauteur dans la cale, il est en état de naviguer.

En outre, ils ont constaté que la cargaison et les effets personnels étaient en grande partie intacts, bien qu'un canot pneumatique ait disparu.

Le Mary Celeste est conduit à Gibraltar, où une commission d'enquête britannique tente sans succès d'élucider la cause de l'abandon du navire.

Il n'y avait aucun signe de violence ou de cargaison manquante, ce qui met en doute les soupçons de mutinerie, de meurtre et de piraterie.

Il n'y a pas non plus de preuve qu'une explosion causée par les vapeurs d'alcool ait été la cause de l'abandon.

On n'a jamais retrouvé la trace du capitaine Benjamin Spooner Briggs, de sa femme et de sa fille en bas âge, ni des sept membres expérimentés de l'équipage.

Son nom est devenu synonyme dans le monde entier de "vaisseaux fantômes" abandonnés.

2. Les "soucoupes volantes" de Kenneth Arnold

La naissance du phénomène OVNI moderne remonte à l'observation par le pilote privé Ken Arnold de neuf objets volants de forme particulière au-dessus de la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington, l'après-midi du 24 juin 1947.

Arnold a déclaré aux journalistes que les objets ailés ressemblant à des chauves-souris se déplaçaient comme le ferait une soucoupe "si on la faisait sauter sur l'eau".

Il a estimé que leur vitesse était plus rapide que celle des avions à réaction les plus avancés de l'époque.

Un sous-rédacteur a lancé l'expression "soucoupes volantes", et la couverture médiatique qui a suivi a déclenché une épidémie d'observations dans le ciel qui se poursuit encore aujourd'hui.

Deux semaines après l'observation d'Arnold, l'armée de l'air américaine a annoncé que les restes d'une "soucoupe volante" avaient été récupérés dans un ranch, près de Roswell, au Nouveau-Mexique.

Un mythe moderne est né, mais aussi une grande controverse sur ce qu'Arnold a réellement vu.

3. Le Suaire de Turin

Le morceau de tissu conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, dans le nord de l'Italie, est l'un des objets les plus recherchés de l'histoire de l'humanité, mais il garde ses secrets.

De nombreux chrétiens pensent que la sainte relique est le linceul dans lequel Jésus de Nazareth a été enterré.

Il ne fait aucun doute qu'il porte l'empreinte du visage et des contours du corps d'un homme ayant subi des blessures causées par une crucifixion, mais les scientifiques ne sont pas parvenus à un consensus sur la manière dont il a été créé.

Des tests au radiocarbone effectués par trois laboratoires en 1988 ont permis de dater le tissu au Moyen Âge, et certains ont proclamé que cela prouvait qu'il s'agissait d'un faux médiéval.

Mais cette interprétation fait toujours l'objet d'un débat intense, ce qui a conduit un ancien rédacteur en chef de Nature, Philip Ball, à déclarer que la relique reste entourée de mystère.

4. Qu'est-il arrivé à Amelia Earhart ?

En 1937, Amelia Earhart, l'une des aviatrices les plus célèbres au monde, a apparemment disparu sans laisser de traces lors d'une tentative de tour du monde.

Bien que les recherches aient commencé une heure seulement après le dernier message enregistré d'Earhart, rien n'a jamais été retrouvé et son sort reste l'un des plus grands mystères historiques de tous les temps.

Ou peut-être pas ? En effet, le corps d'une femme a été localisé sur l'île Gardner, qui fait partie des îles Phoenix, Kiribati, dans l'océan Pacifique occidental, en 1940.

Avec elle, il y avait un feu de camp, un sextant (Ndlr : instrument d'astronomie qui contient la sixième partie d'un cercle, c'est-à-dire soixante degrés, et qui sert à mesurer les angles) de navigation et des restes de chaussures. On a ensuite pensé que le corps était celui d'une femme blanche d'origine nord-européenne, de la taille d'Earhart.

Les expéditions menées depuis 2001 ont permis de trouver d'autres éléments indiquant la présence d'une femme américaine vivante dans les années 1930. Il est possible qu'Earhart ait vécu comme une naufragée après un atterrissage d'urgence.

5) Pourquoi Jeanne d'Arc est-elle morte ?

Lorsqu'on demande pourquoi Jeanne d'Arc a été brûlée sur le bûcher, la réponse est généralement "hérésie".

Mais s'il est vrai que la "Pucelle d'Orléans" suscitait la méfiance parce qu'elle prétendait que Dieu l'avait poussée à se battre comme soldat pendant la guerre de Cent Ans, la véritable raison de son exécution en 1431 est plus inhabituelle.

En mai 1430, Jeanne a été capturée et emprisonnée par ses ennemis anglais et bourguignons.

Un procès pour hérésie s'ouvre en 1431, avec des questions centrées sur sa foi et ses visions. Le crime de porter des vêtements masculins, également une hérésie, a été poursuivi. Joan l'avait fait à plusieurs reprises, d'abord en tant que soldat en armure et ensuite pendant son emprisonnement pour se défendre contre le viol.