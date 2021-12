Omicron : l'OMS recommande d'annuler certains projets durant les fêtes en raison des craintes liées au variant

il y a 55 minutes

Il est désormais déconseillé aux Américains de se rendre dans plus de 80 pays figurant sur la liste très élevée des Centers for Disease Control and Prevention pour le Covid-19, dont la quasi-totalité de l'Europe.

Un certain nombre de pays ont renforcé les restrictions de Covid et imposé des restrictions de voyage.

"Il est préférable d'annuler maintenant et de célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de faire son deuil plus tard", a déclaré le Dr Tedros.