Armements : un guide visuel pour comprendre pourquoi la Chine pourrait gagner la nouvelle course mondiale

il y a 33 minutes

Ses avancées en matière de technologie des missiles, d'armes nucléaires et d'intelligence artificielle suscitent de vives inquiétudes chez de nombreux observateurs occidentaux, qui estiment qu'un profond changement de l'équilibre mondial de la puissance militaire est en cours.

Le président Xi Jinping a ordonné aux forces armées chinoises de se moderniser d'ici 2035. Elles devraient, selon lui, devenir une puissance militaire de "classe mondiale", capable de "combattre et de gagner des guerres" d'ici 2049.

D'importantes dépenses

La Chine est critiquée par certains experts internationaux pour son "manque de transparence" concernant ses dépenses en matière de défense et pour "l'incohérence de ses chiffres".

Pékin publie des données officielles sur les dépenses, mais les estimations occidentales du soutien financier de la Chine à ses forces armées sont souvent beaucoup plus élevées.

Il est généralement admis que la Chine dépense actuellement plus pour ses forces armées que n'importe quel autre pays, à l'exception des États-Unis.

Selon le Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, la croissance du budget militaire de la Chine dépasse celle de son économie globale depuis au moins une décennie.

Renforcer l'arsenal nucléaire

Les médias d'État chinois qualifient cette affirmation de "spéculation sauvage et biaisée", ajoutant que les forces nucléaires sont maintenues à un "niveau minimum".

La Chine est encore loin du stock américain de 5550 ogives, mais son développement nucléaire est considéré comme l'une des plus grandes menaces pour la suprématie militaire occidentale.

"Les armes nucléaires de la Chine sont la question la plus importante", selon Veerle Nouwens, du Royal United Services Institute de Londres.

"Il y a un énorme manque de confiance des deux côtés et le dialogue est loin d'atteindre le niveau nécessaire. Il y a de gros risques et les rampes de sortie sont difficiles à voir."

Futur hypersonique

Les missiles hypersoniques se déplacent à plus de cinq fois la vitesse du son.

On ne sait pas exactement quels systèmes la Chine pourrait développer. Il en existe deux types principaux :

Il est possible que la Chine ait réussi à combiner les deux systèmes, en tirant un missile hypersonique à partir d'un engin spatial manœuvrable FOBS.

"Les missiles hypersoniques rendent les porte-avions, en particulier, beaucoup plus difficiles à défendre", explique-t-il.

Toutefois, il suggère également que la menace que représentent les missiles hypersoniques chinois est peut-être exagérée par certains responsables occidentaux, désireux d'argumenter le plus possible en faveur du financement de la technologie spatiale militaire.

"La menace est réelle. Pourtant, il est possible qu'elle soit exagérée".

Intelligence artificielle et cyber-attaques

Selon certains rapports, la Chine utiliserait déjà l'intelligence artificielle dans la robotique militaire et les systèmes de guidage de missiles, ainsi que dans les véhicules aériens sans pilote et les navires sans pilote.

En juillet, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne accusent la Chine d'avoir mené une importante cyberattaque visant les serveurs Microsoft Exchange.

On pense que l'attaque touche au moins 30 000 organisations dans le monde et vise à permettre un espionnage à grande échelle, notamment l'acquisition d'informations personnelles et de propriété intellectuelle.