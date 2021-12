Covid : l’Australie mène des essais sur un anticoagulant en spray nasal

Selon les chercheurs, lorsque le spray est vaporisé dans le nez d'une personne infectée par le Covid, il semble la rendre non infectieuse.

Les essais ne seront pas terminés avant la mi-2022. Si l'efficacité est prouvée, ce procédé pourrait être utilisé avec des vaccins et d'autres mesures.

Les chercheurs espèrent que le spray pourra être utilisé à la fois comme traitement précoce et comme masque nasal pour empêcher la propagation du virus.

"Pour les personnes qui, comme moi, ont peur du Covid, l'idée que je puisse prendre une dose avant d'aller faire du shopping ou d'aller au football m'aidera à me sentir beaucoup moins anxieux. C'est un outil qui me donne le contrôle".

Les chercheurs expliquent que lorsque l'héparine est inhalée, elle ne passe pas dans la circulation sanguine. Au lieu de cela, elle reste dans le nez - dans le but que le virus s'y accroche au lieu des cellules humaines.

Les gens prendront deux doses, trois fois par jour, pour voir s'il fonctionne pour prévenir la transmission domestique des résidents infectés aux résidents non infectés. S'il s'avère efficace, il sera étendu à des contextes sociaux plus larges.

L'étude est menée par l'université de Melbourne, l'université Monash, le Northern Health de Melbourne, le Peter Doherty Institute, le Murdoch Children's Research Institute et le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Il est également affilié au groupe d'essais respiratoires de l'Université d'Oxford.

"L'héparine a ceci de merveilleux qu'elle est déjà disponible sur le marché en tant que produit approuvé pour un autre usage, qu'elle ne nécessite pas de réfrigération et qu'elle peut être stockée dans des flacons en plastique, de sorte qu'elle peut être distribuée très largement et efficacement", a déclaré à l'ABC le professeur Michelle McIntosh, un autre chercheur de l'équipe.

"Il se présente également dans un format pratique que les gens comprennent", explique le professeur Campbell. "Nous pouvons simplement dire aux gens : prenez un inhalateur et mettez-le dans votre nez".

Le Pr Campbell a déclaré qu'il avait déjà utilisé le spray sur lui-même, et qu'il n'avait eu aucun effet secondaire jusqu'à présent.

"Je l'utilise depuis 20 mois et mon nez n'est pas tombé et je ne me suis pas vidé de mon sang", a-t-il déclaré.