Omar Raddad : réouverture de la mystérieuse affaire de meurtre qui avait secoué la France

il y a une heure

Dans l'une des affaires de meurtre les plus célèbres de France, Omar Raddad, aujourd'hui âgé de 59 ans, a été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort son employeuse, Ghislaine Marchal, 65 ans.

Les avocats de M. Raddad ont fait valoir qu'il avait été piégé parce que Mme Marchal, une femme riche et instruite, n'aurait jamais commis une telle erreur.

L'affaire a longtemps passionné la France, qui considérait M. Raddad, un immigré morocain, comme une victime de discrimination. Des livres et des films ont dépeint la condamnation comme une erreur judiciaire.

Un meurtre brutal

Raddad a déclaré qu'il était innocent et n'avait aucune raison de tuer Ghislaine Marchal, qui le traitait bien.

Ainsi, le meurtre brutal de Ghislaine Marchal et la condamnation subséquente de son jardinier ont captivé l'imagination populaire et suscité un grand intérêt dans le pays.

Dans un nouveau développement lié à cette affaire, la justice française a décidé de rouvrir le dossier Raddad. Ce dernier clame son innocence depuis près de 30 ans et une éventuelle révision du procès lui permettrait de tenter d'acquitter son nom

Quels sont les détails de cette affaire ?

En 1991, Ghislaine Marchal, 65 ans, vivait seule dans une grande villa et Raddad s'occupait de son jardin.

Issue d'une riche famille, Ghislaine Marchal était la fille d'un industriel qui s'engagea dans la Résistance contre l'occupation nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale et mourut en déportation. Son second mari était l'héritier d'une fortune industrielle.

Quant à Omar Raddad, il avait grandi au Maroc, ne savait ni lire ni écrire et parlait un peu le français. Il avait rejoint son père, qui avait travaillé pendant des années comme jardinier dans la même communauté sur la Côte d'Azur, selon le journal américain The New York Times.