Omicron : le nouveau variant semble moins sévère, mais l'inquiétude demeure

il y a 20 minutes

La vague d'Omicron semble être moins forte selon des études préliminaires publiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Mais même si Omicron est plus bénin, le nombre de cas pourrait submerger les hôpitaux.

Pour la première fois, plus de 100 000 cas ont été signalés au Royaume-Uni en une seule journée.

L'étude menée en Écosse a permis de suivre l'évolution du coronavirus et du nombre de personnes hospitalisées.

Elle a déclaré que si Omicron se comportait comme Delta, on s'attendrait à ce qu'environ 47 personnes aient déjà été admises à l'hôpital. Pour l'instant, il n'y en a que 15.

Les chercheurs ont déclaré qu'ils observaient une réduction d'environ deux tiers du nombre de personnes nécessitant des soins hospitaliers, mais que l'étude comportait très peu de cas et peu de personnes âgées à risque.

Le variant Omicron se propage incroyablement vite et un nombre élevé de cas pourrait annuler tout avantage lié au fait qu'il est plus bénin.

Selon le professeur Mark Woolhouse, de l'université d'Édimbourg : "Une infection individuelle pourrait être relativement bénigne pour la grande majorité des gens, mais le risque que toutes ces infections surviennent en même temps et mettent le NHS à rude épreuve demeure."

Parallèlement, une autre étude menée en Afrique du Sud indique également que l'Omicron est plus bénin.

On pense que la réduction de la gravité est une combinaison des propriétés fondamentales du variant Omicron et des niveaux élevés d'immunité résultant des vaccinations et des infections précédentes.