Histoire: cinq raisons pour lesquelles l'Union soviétique s'est effondrée

Par Kateryna Khinkulova et Olga Ivshina

BBC Russian

il y a 30 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Union soviétique a pris fin le 26 décembre 1991.

Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev a officiellement démissionné de son poste de président de l'Union soviétique. Le lendemain, le 26 décembre, le parlement du pays - le Soviet suprême - reconnaît officiellement l'indépendance de 15 nouveaux États indépendants, mettant ainsi fin à l'existence de l'Union soviétique. Le drapeau rouge orné de la faucille et du marteau, autrefois symbole de l'un des pays les plus puissants du monde, est abaissé au-dessus du Kremlin.

Gorbatchev était arrivé au pouvoir en 1985, à seulement 54 ans. Il a entamé une série de réformes pour donner un nouveau souffle à un pays qui stagnait.

Beaucoup affirment que ces réformes, connues sous le nom de Perestroïka (reconstruction et restructuration) et de Glasnost (ouverture et liberté d'expression), ont entraîné la disparition du pays. D'autres affirment que l'Union soviétique était irrécupérable, compte tenu de sa composition rigide.

Nous examinons ici les raisons sous-jacentes d'un effondrement qui a eu des effets profonds sur la façon dont la Russie se perçoit et interagit avec le reste du monde.

1. L'économie

L'effondrement de l'économie est le principal problème de l'Union soviétique. Le pays avait une économie planifiée centralisée, par opposition aux économies de marché de la plupart des autres pays.

En URSS, l'État décidait de la quantité de chaque chose à produire (combien de voitures, de paires de chaussures ou de miches de pain).

Il décidait également de la quantité de ces produits dont chaque citoyen avait besoin, de leur coût et de leur rémunération.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au cours des dernières années de l'Union soviétique, les produits de première nécessité étaient rares et les files d'attente dans les magasins étaient fréquentes.

La théorie voulait que ce système soit efficace et équitable, mais en réalité, il avait du mal à fonctionner.

L'offre est toujours en retard sur la demande et l'argent est souvent dénué de sens.

De nombreux habitants de l'Union soviétique n'étaient pas vraiment pauvres, mais ils ne pouvaient tout simplement pas se procurer les produits de base, car il n'y en avait jamais assez.

Pour acheter une voiture, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente pendant des années. Pour acheter un manteau ou une paire de bottes d'hiver, vous deviez souvent faire la queue pendant des heures, pour découvrir que votre taille était déjà épuisée.

En Union soviétique, on ne parlait pas d'acheter quelque chose (kupit'), mais de s'en procurer (dostat').

Ce qui a aggravé la situation, ce sont les dépenses liées à l'exploration spatiale et à la course aux armements entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui ont débuté à la fin des années 50.

L'URSS a été le premier pays au monde à envoyer un homme en orbite et elle possédait un arsenal d'armes nucléaires et de missiles balistiques très avancés, mais tout cela était très coûteux.

L'Union soviétique comptait sur ses ressources naturelles, telles que le pétrole et le gaz, pour payer cette course, mais au début des années 1980, les prix du pétrole se sont effondrés, ce qui a durement touché l'économie déjà chancelante.

La politique de Perestroïka de Gorbatchev a introduit certains principes de marché, mais la gigantesque économie soviétique était trop lourde pour être réformée rapidement.

Les biens de consommation restent rares et l'inflation monte en flèche.

En 1990, les autorités introduisent une réforme monétaire qui anéantit les économies, aussi maigres soient-elles, de millions de personnes.

La frustration à l'égard du gouvernement grandit.

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?

La pénurie de biens de consommation a eu un effet durable sur la pensée de la population post-soviétique.

Aujourd'hui encore - une génération plus tard - la peur de se passer des produits de première nécessité persiste.

Il s'agit d'une émotion puissante qui peut être facilement manipulée pendant les campagnes électorales.

2. L'idéologie

La politique de Glasnost de Gorbatchev visait à permettre une plus grande liberté d'expression dans un pays qui avait passé des décennies sous un régime oppressif où les gens avaient trop peur de dire ce qu'ils pensaient, de poser des questions ou de se plaindre.

Il a commencé à ouvrir des archives historiques montrant la véritable ampleur de la répression sous Joseph Staline (dirigeant soviétique entre 1924 et 1953), qui a entraîné la mort de millions de personnes.

Il a encouragé un débat sur l'avenir de l'Union soviétique et de ses structures de pouvoir, sur la manière dont elles devraient être réformées pour aller de l'avant.

Il a même joué avec l'idée d'un système multipartite, remettant en question la domination du parti communiste.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mikhaïl Gorbatchev a été très apprécié au niveau international, mais est devenu très impopulaire dans son pays.

Au lieu de simplement tordre le cou à l'idée soviétique, ces révélations ont amené de nombreuses personnes en URSS à penser que le système dirigé par le parti communiste - où tous les responsables gouvernementaux étaient soit nommés, soit élus par des élections non contestées - était inefficace, répressif et ouvert à la corruption.

Le gouvernement de Gorbatchev a tenté à la hâte d'introduire quelques éléments de liberté et d'équité dans le processus électoral, mais c'était trop peu et trop tard.

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?

Le président russe Vladimir Poutine a compris très tôt l'importance d'une idée nationale forte, en particulier pour un gouvernement qui n'est pas entièrement transparent et démocratique.

Il a utilisé des motifs issus de différentes époques du passé russe et soviétique afin de promouvoir un idéal national vénéré pour sa présidence : la richesse et le glamour de la Russie impériale, l'héroïsme et le sacrifice de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale sous Staline et la stabilité calme de l'ère soviétique des années 1970 sont mélangés de manière éclectique afin d'inspirer fierté et patriotisme (et de faire abstraction des nombreux problèmes de la vie quotidienne en Russie aujourd'hui).

3. Nationalisme

L'Union soviétique était un État multinational, successeur de l'Empire russe.

Elle se composait de 15 républiques, chacune théoriquement égale en droits en tant que nations fraternelles.

En réalité, la Russie était de loin la plus grande et la plus puissante, et la langue et la culture russes dominaient de nombreux domaines.

La glasnost a fait prendre conscience à de nombreuses personnes dans les autres républiques de l'oppression ethnique passée, notamment la famine ukrainienne des années 30, la prise de contrôle des États baltes et de l'Ukraine occidentale dans le cadre du pacte d'amitié soviéto-nazi, et les déportations forcées de nombreux groupes ethniques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sentiment nationaliste se développe dans toute l'Union soviétique, les habitants des républiques situées en dehors de la Russie, comme l'Ukraine, apprenant les oppressions passées.

Ces événements, et bien d'autres, ont provoqué une montée du nationalisme et des demandes d'autodétermination.

L'idée de l'Union soviétique comme une famille heureuse de nations a été fatalement sapée et les tentatives hâtives de la réformer en offrant plus d'autonomie aux républiques ont été considérées comme trop peu et trop tard.

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?

La tension entre la Russie, qui s'efforce de conserver son rôle central et sa sphère d'influence, et de nombreux pays post-soviétiques demeure.

Les relations tendues entre Moscou et les États baltes, la Géorgie et plus récemment - et avec des conséquences désastreuses - l'Ukraine, continuent de façonner le paysage géopolitique de l'Europe et au-delà.

4. Perdre les cœurs et les esprits

Pendant des années, on a dit au peuple soviétique que l'Occident était "pourri" et que ses habitants souffraient dans la pauvreté et la dégradation sous les gouvernements capitalistes.

Cette idée a été de plus en plus remise en question à partir de la fin des années 1980, lorsque les voyages et les contacts directs entre les gens ordinaires se sont multipliés.

Les citoyens soviétiques ont pu constater que dans de nombreux autres pays, le niveau de vie, la liberté individuelle et l'État-providence dépassaient de loin ceux de leur pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mikhaïl Gorbatchev, photographié ici avec le président américain Ronald Reagan en 1985, est souvent crédité d'avoir mis fin à la guerre froide.

Ils ont également pu voir ce que leurs autorités avaient essayé de leur cacher pendant des années en interdisant les voyages internationaux, en brouillant les stations de radio étrangères (comme la BBC World Service) et en censurant toute littérature et tout film étrangers autorisés en Union soviétique.

On attribue à Gorbatchev la fin de la guerre froide et l'arrêt de la menace d'un affrontement nucléaire en améliorant les relations avec l'Occident, mais un résultat inattendu de cette amélioration des relations a été que le peuple soviétique a pris conscience de la médiocrité de sa vie par rapport à celle des autres pays.

Gorbatchev est devenu de plus en plus populaire à l'étranger tout en étant de plus en plus critiqué à l'intérieur du pays.

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?

Le gouvernement russe est devenu expert dans la manipulation des messages médiatiques à son profit.

Pour éviter les comparaisons défavorables avec le reste du monde, la Russie est souvent présentée comme unique, tant sur le plan culturel qu'historique - un guerrier solitaire, entouré de mauvais esprits.

Les réalisations scientifiques, la victoire dans la Seconde Guerre mondiale et le patrimoine culturel sont constamment utilisés dans les récits médiatiques pour faire passer un message d'exceptionnalisme national, afin de détourner l'attention des Russes des problèmes quotidiens.

5. Leadership

Gorbatchev savait qu'un changement radical était nécessaire pour arrêter la détérioration de l'économie soviétique et du moral de la population, mais sa vision de la manière d'y parvenir manquait peut-être de clarté.

En mettant fin à la guerre froide, il est devenu un héros pour le monde extérieur, mais, dans son pays, il a été critiqué par les réformateurs qui estimaient qu'il ne prenait pas l'initiative et par les conservateurs qui pensaient qu'il allait trop loin.

En conséquence, il se met à dos les deux camps.

Les conservateurs lancent un coup d'État malheureux en août 1991 pour écarter Gorbatchev du pouvoir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mikhaïl Gorbatchev, que l'on voit ici lever un verre le 26 décembre 1991 lors de sa soirée d'adieu, était un dirigeant énergique mais indécis.

Au lieu de sauver l'URSS, cette tentative ratée a précipité sa disparition. Moins de trois jours plus tard, les putschistes tentent de fuir le pays et M. Gorbatchev revient au pouvoir, mais seulement brièvement.

Boris Eltsine en Russie et les dirigeants locaux dans le reste de l'URSS se mettent en avant.

Dans les mois qui suivent, de nombreuses républiques organisent des référendums sur leur indépendance et, en décembre, le sort du super-État est scellé.

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?

Vladimir Poutine est l'un des plus anciens dirigeants de la Russie.

L'un des secrets de sa longévité est de faire passer la Russie en premier, ou du moins de donner l'impression de le faire.

Alors que Mikhaïl Gorbatchev a été critiqué pour avoir abandonné unilatéralement de nombreuses positions de force durement acquises par l'Union soviétique, comme le retrait précipité des troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est, Vladimir Poutine se bat bec et ongles pour ce qu'il estime être les intérêts de la Russie.

Poutine était officier du KGB (services secrets soviétiques) en Allemagne de l'Est lors de la chute du mur de Berlin, et a été le témoin direct du chaos provoqué par le retrait soviétique.