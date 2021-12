Omicron : quelle est l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant ?

Melissa Hawkins

The Conversation*

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Comprendre la protection offerte par un vaccin n'est pas aussi simple qu'il y paraît

La pandémie fait entrer de nombreux termes et idées trompeuses dans la vie de chacun.

Deux concepts particulièrement complexes sont l'efficacité des vaccins et l'efficience des vaccins. Ce n'est pas la même chose.

Et à mesure que le temps passe et que de nouveaux variants tels que Omicron apparaissent, l'un et l'autre évoluent également.

Melissa Hawkins est épidémiologiste et chercheuse en santé publique à l'American University de Washington.

Elle explique comment les chercheurs calculent dans quelle mesure les vaccins préviennent les maladies, ce qui influence l'efficacité et les taux d'efficacité, et comment Omicron change les choses.

Que font les vaccins ?

Un vaccin active le système immunitaire pour qu'il produise des anticorps qui restent dans l'organisme pour lutter contre une future exposition à un virus.

Les trois vaccins dont l'utilisation est actuellement autorisée aux États-Unis, ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, ont tous donné de bons résultats lors des essais cliniques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les essais cliniques sont utilisés pour estimer l'efficacité d'un vaccin, mais ne représentent pas nécessairement les conditions réelles

Quelle est la différence entre l'efficacité et l'efficience d'un vaccin ?

Tous les nouveaux vaccins doivent faire l'objet d'essais cliniques au cours desquels les chercheurs les testent sur des milliers de personnes afin de déterminer s'ils sont efficaces et sûrs.

L'efficacité est la mesure de l'efficacité d'un vaccin lors des essais cliniques. Les chercheurs conçoivent des essais pour inclure deux groupes de personnes : celles qui reçoivent le vaccin et celles qui reçoivent un placebo. Ils calculent l'efficacité du vaccin en comparant le nombre de cas de maladie survenant dans chaque groupe, vacciné ou placebo.

L'efficacité, quant à elle, décrit la performance d'un vaccin dans le monde réel. Il est calculé de la même manière, en comparant les maladies entre les personnes vaccinées et non vaccinées.

L'efficacité et l'efficience sont souvent proches l'une de l'autre, mais ne sont pas nécessairement identiques. Les performances des vaccins varieront quelque peu par rapport aux résultats des essais, une fois que des millions de personnes auront été vaccinées.

De nombreux facteurs influencent les performances d'un vaccin dans le monde réel. De nouveaux variants comme Delta et Omicron peuvent changer les choses.

Le nombre et l'âge des personnes inscrites dans les essais sont importants. Et il en va de même pour la santé des personnes qui reçoivent le vaccin.

La proportion de la population qui est inoculée peut également influencer l'efficacité.

Les vaccins dont l'efficacité est modérée, voire faible, peuvent être très efficaces au niveau de la population.

De même, les vaccins très efficaces lors des essais cliniques, tels que les vaccins contre le coronavirus, peuvent avoir une efficacité moindre et un faible impact si le vaccin n'est pas largement adopté par la population.

La distinction entre efficacité et efficience est importante : l'une décrit la réduction du risque obtenue par les vaccins lors des essais cliniques et l'autre décrit la manière dont cette réduction peut varier dans des populations présentant des niveaux d'exposition et de transmission différents.

Les chercheurs peuvent calculer les deux, mais ne peuvent pas concevoir une étude qui mesure les deux simultanément.

Pfizer et Moderna indiquent tous deux que leurs vaccins avaient une efficacité supérieure à 90 % dans la prévention de l'infection symptomatique par le covid-19.

En d'autres termes, parmi les personnes qui ont reçu le vaccin lors des essais cliniques, le risque de contracter le covid-19 est réduit de 90 % par rapport à celles qui n'ont pas reçu le vaccin.

Imaginez comment se déroule un essai de vaccin : 1 000 personnes sont choisies au hasard pour recevoir le vaccin dans un groupe. Et 1 000 autres personnes sont sélectionnées pour recevoir un placebo dans un autre groupe.

2,5% des personnes du groupe vacciné ont contracté le covid-19 contre 50% dans le groupe non vacciné. Cela signifie que le vaccin est efficace à 95 %.

Celle-ci est déterminée comme suit : (50% - 2,5%) / 50% = 0,95. Par conséquent, le pourcentage de 95 % correspond à la réduction de l'incidence de la maladie dans le groupe vacciné.

Cependant, ce n'est pas parce qu'un vaccin est efficace à 95 % que 5 % des personnes vaccinées contracteront le covid-19. La nouvelle est encore meilleure : leur risque de tomber malade est réduit de 95 %.

L'efficacité des vaccins est calculée exactement de la même manière, mais elle est déterminée par des études d'observation.

Au début, les vaccins étaient efficaces à plus de 90 % pour prévenir les maladies graves dans le monde réel. Mais, de par leur nature même, les virus changent et cela peut altérer leur efficacité.

Par exemple, une étude révèle qu'en août 2021, lorsque le variant Delta était en hausse, le vaccin Pfizer était efficace à 53 % pour prévenir le covid le plus grave chez les résidents des maisons de retraite qui avaient été vaccinés au début de l'année 2021.

Dans ce cas, l'âge, les problèmes de santé, la baisse de l'immunité et le nouveau variant sont des facteurs qui réduisent l'efficacité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les nouveaux variants du coronavirus sont tous légèrement différents de la souche originale sur laquelle les vaccins étaient basés, de sorte que l'immunité contre les variants peut être différente

Qu'en est-il du variant Omicron ?

Les données préliminaires sur Omicron et les vaccins arrivent rapidement et révèlent une efficacité moindre du vaccin.

Selon les meilleures estimations, les vaccins sont efficaces à 30-40% pour prévenir les infections et à 70% pour prévenir les maladies graves.

Une étude menée en Allemagne, qui n'a pas fait l'objet d'un examen officiel par les pairs, révèle que les anticorps présents dans le sang des personnes entièrement vaccinées avec Moderna et Pfizer étaient moins efficaces pour neutraliser le variant Omicron.

D'autres études menées en Afrique du Sud et en Angleterre, qui sont également en attente d'un examen officiel par les pairs, montrent une diminution significative de l'efficacité des anticorps contre le variant Omicron.

Des infections plus perturbatrices sont attendues, avec une capacité réduite du système immunitaire à reconnaître Omicron par rapport aux autres variants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses personnes dans le monde n'ont pas la possibilité de recevoir la dose de rappel

Les rappels augmentent-ils l'immunité contre Omicron ?

Les premières données suggèrent qu'une troisième dose permettrait de renforcer la réponse immunitaire et la protection contre l'omicron, avec une efficacité estimée à 70-75%.

Pfizer signale que les personnes qui ont reçu deux doses de son vaccin sont susceptibles d'être infectées par Omicron, mais qu'une troisième injection renforce l'activité des anticorps contre le virus.

Ce résultat est obtenu à partir d'expériences menées en laboratoire sur du sang de personnes ayant reçu le vaccin.

Des doses de rappel peuvent augmenter la quantité d'anticorps et la capacité du système immunitaire d'une personne à se protéger contre Omicron. Cependant, une grande partie du monde n'a pas accès aux doses de rappel.

Que signifie tout cela ?

Malgré l'efficacité réduite des vaccins Omicron, il est clair que les vaccins fonctionnent et font partie des plus grandes réalisations en matière de santé publique.

Les vaccins ont des niveaux d'efficacité variables et sont toujours utiles.

Les vaccins contre la grippe sont généralement efficaces à 40-60% et permettent d'éviter chaque année la maladie chez des millions de personnes et l'hospitalisation de plus de 100 000 personnes aux États-Unis.

Ils protègent non seulement ceux qui sont vaccinés, mais aussi ceux qui ne peuvent pas l'être.

Les personnes vaccinées sont moins susceptibles de transmettre le covid-19, ce qui réduit les nouvelles infections et offre une protection à la société dans son ensemble.

*Melissa Hawkins est professeur de santé publique à l'American University.