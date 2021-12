Le prince Harry et Meghan Markle : Ils publient la première photo de leur fille Lilibet

Crédit photo, ALEXI LUBOMIRSKI/DUQUES DE SUSSEX

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié la première photo de leur fille Lilibet.

L'image - qui figure sur la carte de Noël du couple - montre Meghan soulevant Lilibet dans ses bras aux côtés du prince Harry, qui tient leur fils Archie, âgé de deux ans, sur ses genoux.

Lilibet, qui est née en juin, est vêtue d'un manteau blanc pour bébé.

Le duc et la duchesse de Sussex portent des jeans sur la photo de cet été prise par Alexi Lubomirski dans sa maison de Santa Barbara, en Californie.

Il s'agit de la première photo de Lilibet rendue publique.

Carte de Noël

Crédit photo, Reuters Légende image, Le couple soutient plusieurs organisations caritatives.

La carte a été envoyée par l'intermédiaire de l'association caritative Archewell, cofondée par le duc et la duchesse en 2020.

Elle est intitulée "Joyeuses fêtes" et porte le message suivant : "Cette année, en 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde. Archie a fait de nous des 'maman' et des 'papa', et Lili a fait de nous une famille".

Elle poursuit en soulignant les dons que le couple a faits à sept organisations basées aux États-Unis qui aident les familles alors qu'ils "attendent avec impatience 2022... de ceux qui seront relocalisés d'Afghanistan aux familles américaines qui ont besoin d'un congé parental... payé ".

La carte se termine par les mots suivants : " Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année, de notre famille à la vôtre ! ". Comme toujours, Harry, Meghan, Archie et Lili".

La photo de la carte a été partagée sur le compte Twitter de l'association caritative de secours aux sinistrés Team Rubicon, l'une des organisations soutenues par le couple.

Les autres groupes soutenus sont Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL + US, et Marshall Plan for Moms.

Lubomirski a également partagé l'image sur son compte Instagram, ajoutant que "la journée avec le duc et la duchesse de Sussex a été une expérience tellement joyeuse, et une expérience que je me sens extrêmement privilégié d'avoir été invité à capturer."

Le photographe, qui avait déjà photographié le prince Harry et Meghan en tant que mariés, le jour de leur mariage et en tant que couple marié, a déclaré que "voir maintenant leur amour se manifester par deux beaux enfants" avait été un "délicieux honneur."

