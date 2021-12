Place Tiananmen : en Chine, que s'est-il passé lors des manifestations de 1989 ?

Les événements ont donné lieu à l'une des photos les plus emblématiques du 20e siècle : un manifestant solitaire se tenant devant une ligne de chars de l'armée.

Ces événements restent un sujet très sensible en Chine et l'un des rares monuments commémoratifs publics de Hong Kong a été retiré.

Qu'est-ce qui a conduit à ces événements ?

Le parti communiste au pouvoir a commencé à autoriser certaines entreprises privées et les investissements étrangers.

Le dirigeant Deng Xiaoping espérait ainsi relancer l'économie et améliorer le niveau de vie.

Toutefois, cette évolution s'est accompagnée de corruption, tout en suscitant l'espoir d'une plus grande ouverture politique.

Le parti communiste est divisé entre les partisans d'un changement plus rapide et les partisans de la ligne dure qui veulent maintenir un contrôle strict de l'État.

Parmi les participants figuraient des personnes qui avaient vécu à l'étranger et avaient été exposées à de nouvelles idées et à des niveaux de vie plus élevés.