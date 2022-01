Homosexualité au Sénégal : l'Assemblée nationale rejette une proposition de loi

il y a 37 minutes

Une proposition de loi introduite au parlement sénégalais et visant à renforcer les lois existantes à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) a été rejetée.

Le Bureau de l'Assemblée nationale, qui a empêché la proposition de loi d'être examinée, a déclaré que la loi actuelle était claire et punissait sévèrement l'homosexualité.

La population sénégalaise est à 95 % musulmane et l'homosexualité est largement considérée comme inacceptable.

L'association religieuse dénommée And Samm Jikko Yi, soutien actif de la nouvelle proposition de loi, ce rejet du texte de loi ne se base sur aucune base légale. Selon son coordonnateur national Ababacar Mboup, contacté par la BBC, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale qui a examiné le texte ''ont outrepassé leur prérogative. Ils n'ont pas évoqué une disposition de la loi pour rejeter la proposition de loi.''

Selon Mboup, And Samm Jikko Yi prend acte de cette décision mais l'association compte se réunir pour décider de la suite à donner à cette affaire.

Avant même le rejet du texte, les députés proches du pouvoir et par ailleurs majoritaires à l'Assemblée nationale, avaient rappelé que cette cette loi est inopportune. Ils estiment que la loi actuelle qui sanctionne déjà les pratiques dites contre-natures est largement suffisant.

Le journaliste, écrivain et satiriste Ibou Fall est l'une des voix à s'être élevée pour dénoncer cette proposition de loi. Selon lui, ''la sexualité des individus ne doit pas être un droit public, c'est la vie intime des individus,'' déclare-t-il à la BBC.

Que dit la loi actuelle ?

Au Sénégal, la loi actuelle condamne l'acte sexuel entre deux personnes de même sexe et non l'orientation sexuelle en tant que tel. En effet, l'auteur d'un acte qualifié de contre-nature s'expose à une peine de prison allant d'un à cinq ans et une amende de 100 000 à 1 500 000 francs.